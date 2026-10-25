MotoGP GP de Australia

Aldeguer también se perderá el GP de Malasia en Sepang y Lecuona le sustituirá

Iker Lecuona se subirá de nuevo a la Ducati de Gresini de Fermín Aldeguer, que seguirá de baja en el Gran Premio de Malasia de MotoGP en Sepang por la lesión de Indonesia.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 25 oct 2026, 0:27

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fermín Aldeguer tampoco disputará el Gran Premio de Malasia en Sepang, 19ª cita de la temporada 2026 de MotoGP, que se disputará el próximo fin de semana como segunda prueba del triplete que pone fin a la gira asiática, entre las visitas a Australia y Qatar. Iker Lecuona volverá a ser su sustituto, como ha ocurrido en esta ocasión en el circuito de Phillip Island.

Recuerda:

El piloto murciano de Gresini sufrió en Mandalika su tercera lesión importante de la temporada, tras romperse el fémur de la pierna izquierda en invierno y la vértebra T7 en Assen, daños que le impidieron correr en Tailandia en el primer caso, y en Países Bajos lo que quedaba de fin de semana, Alemania e Inglaterra en el segundo.

El de La Ñora se fue al suelo en la segunda vuelta del Gran Premio de Indonesia, rompiéndose en el accidente la base del primer hueso metacarpiano de su mano derecha. Este problema le obligó a volver a España, para ser operado por el doctor Xavier Mir y su equipo médico satisfactoriamente, en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona.

La intervención quirúrgica le llevó a perderse la visita a Phillip Island, la última de MotoGP a la mítica pista antes de poner rumbo a Adelaida como nueva sede para 2027. Pero Gresini confirmó en la mañana de este domingo, mientras las motos esperaban a salir a pista por el mal tiempo, que el #54 también sería baja en Malasia.

Su sustituto volverá a ser Iker Lecuona, el elegido por Ducati tras acabar la temporada 2026 del Mundial de Superbikes como subcampeón. El valenciano se clasificó 14º en la parrilla de salida, y fue capaz de rascar un punto en la carrera al sprint del sábado en Australia, noveno.

Martín, Fernández y Marini, pendientes de evolución; Mir, listo para volver

La parrilla de la categoría reina iba a contar este domingo con 18 integrantes, por las bajas de Jorge Martín, de Raúl Fernández y de los dos integrantes del equipo oficial de Honda, Joan Mir y Luca Marini.

Antes de anunciarse la nueva baja de Aldeguer, Aprilia confirmó más novedades sobre el estado médico de Jorge Martín: las nuevas pruebas realizadas al campeón de 2024 confirmaron que no tiene más lesiones que la fractura sin desplazamiento del radio distal. No regresará a España y recibirá el tratamiento necesario en los próximos días, por lo que intentará volver en Sepang. En Trackhouse, está por ver cómo se recupera Raúl Fernández para Malasia, al tener que retirarse antes de tiempo en Phillip Island por su lesión en los dedos.

Pendiente de evolución estará también Marini, 'no apto' por un virus que le dejó sin fuerza desde hace días. La gran noticia es que Joan Mir confirmó que viajará a Sepang para intentar correr, tras experimentar una buena mejoría de su estado físico tras perderse las citas anteriores de la gira asiática.

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Jorge Martín intentará correr en Sepang

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa





Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia)



MotoGP



MotoGP 17 h



Así vivimos la carrera al sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia)





Raúl Fernández también se lesiona y se suma a la larga lista de bajas en Phillip Island



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



18 h



Raúl Fernández también se lesiona y se suma a la larga lista de bajas en Phillip Island





Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Phillip Island: ¡nuevo líder!



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



19 h



Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint de Phillip Island: ¡nuevo líder!

Más de

Fermín Aldeguer





Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



16 h



Resumen y resultados del sábado de MotoGP en Phillip Island; clasificación y sprint





A qué hora es la última carrera de MotoGP en Phillip Island; ¡con el cambio!



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



20 h



A qué hora es la última carrera de MotoGP en Phillip Island; ¡con el cambio!





A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia) y cómo se vio



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



23 h



A qué hora fue la carrera sprint de MotoGP en Phillip Island (Australia) y cómo se vio

Más de

Gresini





Alex Márquez: "He decidido no atacar a Marc; tenía velocidad pero no para pasarle de forma segura"



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



18 h



Alex Márquez: "He decidido no atacar a Marc; tenía velocidad pero no para pasarle de forma segura"





Todas las poles de Marc Márquez en MotoGP (las 78 en fotos)



MotoGP



MotoGP 22 h



Todas las poles de Marc Márquez en MotoGP (las 78 en fotos)





Apocalíptica pole de Márquez en Phillip Island



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



23 h



Apocalíptica pole de Márquez en Phillip Island

Últimas noticias





Aldeguer también se perderá el GP de Malasia en Sepang y Lecuona le sustituirá



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



8 min



Aldeguer también se perderá el GP de Malasia en Sepang y Lecuona le sustituirá





¿Os acordáis del Opel Agila? Así era, originalmente



Coches



Auto Coches



¿Os acordáis del Opel Agila? Así era, originalmente





Leclerc, decepcionado: "Sigue habiendo problemas en la Q3, me enfada"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



40 min



Leclerc, decepcionado: "Sigue habiendo problemas en la Q3, me enfada"





Antonelli, pole en su primer asalto al título: "Me he puesto bajo más presión otras veces"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Antonelli, pole en su primer asalto al título: "Me he puesto bajo más presión otras veces"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse