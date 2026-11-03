MotoGP GP de Qatar

Alex Márquez se opera el hombro derecho y comienza la "recuperación en casa"

El piloto de Gresini explicó en un post en sus redes sociales su paso por el quirófano para solucionar los problemas que le estaba causando el hombro derecho desde que se operó la clavícula tras el accidente de Barcelona. No estará en Qatar.

Germán Garcia Casanova

Editado: 3 nov 2026, 9:47

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Alex Márquez y el doctor Samuel Antuña

Alex Márquez confirmó el pasado domingo tras terminar tercero en el GP de Malasia que este pasado lunes iba a pasar por el quirófano para solucionar los problemas que le estaba causando la lesión sufrida el pasado 17 de mayo en Barcelona, cuando impactó con la moto de Pedro Acosta y salió volando por los aires en el Circuit de Catalunya.

El corredor de Gresini fue operado de urgencia para estabilizar la clavícula derecha, que se había fracturado en cuatro trozos. Tras reaparecer en Assen a finales de junio, Alex empezó a tener dolor en la zona con aferramiento en el hombro, lo que derivó en una bursitis, empeorando la situación cuando debía afrontar dos carreras consecutivas, teniendo que inyectarse calmantes para poder competir.

"Ayer fui intervenido en el Hospital Ruber Internacional de Madrid para extraer material de osteosíntesis en mi clavícula derecha y mano izquierda", explica Alex en su post en redes sociales. "Además, en el mismo acto quirúrgico, me han realizado una bursectomía artroscópica en el hombro derecho", añade el piloto, que viajó el domingo por la noche desde Kuala Lumpur a Madrid, trasladándose directamente al centro médico donde fue intervenido.

"Para explicarlo de una forma más sencilla, me han retirado las placas y los elementos de fijación que llevaba en la clavícula y en la mano. Además, han eliminado una pequeña bolsa del hombro que ayuda a evitar el roce entre los tendones y la articulación. Esta última intervención se ha realizado mediante artroscopia, una técnica mínimamente invasiva", amplia las explicaciones.

El piloto celebra que "la cirugía ha transcurrido sin incidencias", e informa que "ahora comienza mi recuperación en casa. ¡Un pasito más para volver a estar al 100 %!".

Pese a que todo ha salido como se esperaba, la baja de Alex en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana está confirmada, y el piloto trabajará para intentar reaparecer en el siguiente evento, el Gran Premio de Portugal que se celebra el 22 de noviembre, antes del cierre de la temporada en Valencia el 29 de noviembre.

Alex Márquez, que la próxima temporada correrá con el equipo oficial KTM, tiene marcado en rojo como gran objetivo el 1 de diciembre, en Valencia, fecha del primer test de pretemporada 2027, en el que podrá subirse por primera vez a la RC16 de 850cc con neumáticos Pirelli.

Además de la baja de Alex, para el GP de Qatar persisten varias dudas de pilotos, entre ellos los lesionados Jorge Martín, Raúl Fernández y Fermín Aldeguer, que si no puede recuperarse a tiempo para viajar a Qatar dejaría al equipo Gresini sin pilotos titulares, pero con la opción de seguir contando con Iker Lecuona. En Honda, por el momento, no han descartado definitivamente que Joan Mir esté en Doha, pese a sus problemas de visión y mareos que se reprodujeron en Sepang.

Los que tampoco estarán en Qatar son los pilotos de Yamaha, Alex Rins y Fabio Quartararo, y los del equipo satélite Pramac, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, éste último lesionado. El fabricante de Iwata es el único que se ha negado a enviar a su personal japonés a Doha.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Tardozzi elogia a Márquez: "Un campeón así no ha existido en todas las eras"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Bagnaia, críptico y sarcástico, admite que cuenta las horas para abandonar Ducati



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



21 h



Bagnaia, críptico y sarcástico, admite que cuenta las horas para abandonar Ducati





Lo que tiene que pasar en Qatar para que Marc Márquez sea campeón de MotoGP 2026



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



2 d



Lo que tiene que pasar en Qatar para que Marc Márquez sea campeón de MotoGP 2026





Márquez podría ser ya campeón en Qatar la próxima semana



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



2 d



Márquez podría ser ya campeón en Qatar la próxima semana

Más de

KTM





Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar





Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2026: a qué hora son las carreras y cómo verlo por TV



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



1 d



Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2026: a qué hora son las carreras y cómo verlo por TV





Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



1 d



Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang

Últimas noticias





Alex Márquez se opera el hombro derecho y comienza la "recuperación en casa"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



12 min



Alex Márquez se opera el hombro derecho y comienza la "recuperación en casa"





Tardozzi elogia a Márquez: "Un campeón así no ha existido en todas las eras"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



45 min



Tardozzi elogia a Márquez: "Un campeón así no ha existido en todas las eras"





Rovanpera y Tanak regresan al WRC tras con Toyota: gran alineación para 2027



WRC



WRC WRC 1 h



Rovanpera y Tanak regresan al WRC tras con Toyota: gran alineación para 2027





Vasseur reacciona al incidente entre Hamilton y Leclerc: "Es una cuestión de respeto"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



Vasseur reacciona al incidente entre Hamilton y Leclerc: "Es una cuestión de respeto"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse