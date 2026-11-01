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MotoGP GP de Qatar

Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2026: a qué hora son las carreras y cómo verlo por TV

Después de semanas de incertidumbre, MotoGP mantiene su viaje a Qatar del 6 al 8 de noviembre, con el Mundial en juego. Apunta todos los horarios de MotoGP, Moto2 y Moto3 en España y cómo seguir las carreras en directo.

Pol Hermoso

Editado: 2 nov 2026, 0:27

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante semanas, parecía más probable que los pilotos de MotoGP no pisaran Qatar que verles competir bajo los focos del Circuito Internacional de Losail. Las tensiones en Oriente Medio, las dudas sobre la seguridad y una parrilla que llegó a plantearse seriamente no viajar pusieron contra las cuerdas uno de los grandes premios más especiales del calendario. Sin embargo, después de reuniones, discusiones y mucha incertidumbre, el GP de Qatar 2026 sigue adelante, al menos según los planes de la organización.

Y no será una carrera cualquiera. Del 6 al 8 de noviembre, el Mundial de MotoGP afrontará su vigésima cita de la temporada, con Marc Márquez buscando dar el golpe definitivo al campeonato, Jorge Martín luchando contra el reloj para recuperarse de su lesión y un circuito que, cuando cae la noche, ofrece una de las estampas más espectaculares del motociclismo.

Esta vez, además, los horarios permitirán a los aficionados españoles seguir las carreras sin madrugones. Así que apunta bien las horas, porque después de tanta incertidumbre, Qatar promete un fin de semana que nadie querrá perderse

Horarios del GP de Qatar de MotoGP 2026 en España: entrenamientos, clasificación, sprint y carrera

Después de tantas alarmas de madrugada durante la gira asiática, los aficionados españoles podrán recuperar algo de normalidad. Qatar está dos horas por delante de la España peninsular, por lo que las sesiones nocturnas de Lusail se disputarán en horario de tarde en nuestro país.

Y hay dos horas especialmente importantes para apuntar: la carrera sprint del sábado 7 de noviembre arrancará a las 17:00h de España, exactamente la misma hora a la que comenzará la carrera principal del domingo 8.

Todos los horarios de MotoGP en Qatar 2026 (hora española)

Día Sesión Hora en España Viernes 6 Entrenamientos Libres 1 12:45 - 13:30h Viernes 6 Práctica 17:00 - 18:00h Sábado 7 Entrenamientos Libres 2 12:00 - 12:30h Sábado 7 Clasificación Q1 12:40 - 12:55h Sábado 7 Clasificación Q2 13:05 - 13:20h Sábado 7 Carrera sprint (11 vueltas) 17:00h Domingo 8 Warm Up 12:40 - 12:50h Domingo 8 Carrera de MotoGP (22 vueltas) 17:00h

El viernes 6 de noviembre comenzará la actividad con los primeros entrenamientos libres a las 12:45h, aunque las cosas se pondrán realmente serias a las 17:00h, cuando la Práctica decidirá qué diez pilotos consiguen el pase directo a la Q2.

El sábado llegará una de las jornadas más intensas. La clasificación empezará a las 12:40h con la Q1 y continuará a las 13:05h con la Q2, que decidirá la pole position. Pero la gran cita será a las 17:00h, cuando los pilotos disputarán las 11 vueltas de la sprint y se repartirán los primeros puntos del fin de semana.

Y el domingo, sin necesidad de poner el despertador a horas intempestivas, llegará el plato fuerte. La carrera larga del GP de Qatar de MotoGP 2026 empezará a las 17:00h de España, a las 19:00h locales, y se disputará a 22 vueltas.

Un domingo perfecto para seguir MotoGP después de comer. Y quién sabe si también para presenciar la coronación de un campeón del mundo.

Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Qatar 2026

No todo será MotoGP en Lusail. Las categorías pequeñas también afrontan su recta final de temporada y, como sucede con la clase reina, tendrán unos horarios bastante agradecidos para el público español.

Horarios de Moto2 y Moto3 en Qatar (hora española)

Día Sesión Hora en España Viernes 6 Moto3 - FP1 11:00 - 11:35h Viernes 6 Moto2 - FP1 11:50 - 12:30h Viernes 6 Moto3 - Práctica 15:15 - 15:50h Viernes 6 Moto2 - Práctica 16:05 - 16:45h Sábado 7 Moto3 - FP2 10:30 - 11:00h Sábado 7 Moto2 - FP2 11:15 - 11:45h Sábado 7 Moto3 - Q1 14:50 - 15:05h Sábado 7 Moto3 - Q2 15:15 - 15:30h Sábado 7 Moto2 - Q1 15:45 - 16:00h Sábado 7 Moto2 - Q2 16:10 - 16:25h Domingo 8 Carrera de Moto3 (16 vueltas) 14:00h Domingo 8 Carrera de Moto2 (18 vueltas) 15:15h

Así pues, el domingo 8 de noviembre habrá tres carreras prácticamente consecutivas. Moto3 abrirá el programa a las 14:00h, Moto2 tomará el relevo a las 15:15h y MotoGP cerrará la jornada a las 17:00h.

Tres categorías, tres carreras y toda una tarde de motociclismo, con la particularidad de que la noche caerá sobre el circuito mientras en España todavía habrá luz.

Cómo ver el GP de Qatar de MotoGP 2026 en España por televisión y online

Para ver el Gran Premio de Qatar de MotoGP 2026 en directo en España, la principal opción será DAZN, que cuenta con los derechos televisivos del campeonato.

Los aficionados podrán seguir todas las sesiones del fin de semana, desde los primeros entrenamientos libres del viernes hasta las carreras del domingo, mediante una suscripción a DAZN, tanto en su página web como en sus aplicaciones para móviles, tabletas, ordenadores y televisores inteligentes.

Además, el canal DAZN MotoGP también está disponible a través de operadores como Movistar Plus+ y Orange TV, siempre que se tenga contratado un paquete que incluya la competición.

Plataforma Cómo ver MotoGP DAZN Streaming en directo y bajo demanda Movistar Plus+ Canal DAZN MotoGP, según paquete Orange TV Canal DAZN MotoGP, según paquete MotoGP VideoPass Servicio oficial de streaming del Mundial

Otra alternativa es el MotoGP VideoPass, la plataforma oficial de la categoría, que permite seguir el campeonato con comentarios en inglés mediante suscripción.

Y, por supuesto, en Motorsport.com España podrás seguir todas las noticias, resultados, declaraciones y análisis del Gran Premio de Qatar 2026, con especial atención a todo lo que suceda dentro y fuera de la pista.

Así es el circuito de Lusail: la carrera nocturna de MotoGP en Qatar

Hay circuitos que se reconocen por una curva, otros por una recta interminable y algunos por su historia. Lusail tiene una identidad muy distinta: la de las motos compitiendo a toda velocidad bajo miles de focos en mitad de la noche.

El Circuito Internacional de Lusail, situado a las afueras de Doha, llegó al Mundial en 2004 y en 2008 hizo historia al albergar la primera carrera nocturna de MotoGP. Desde entonces, la iluminación artificial y el desierto se han convertido en dos elementos inseparables de este gran premio.

La pista cuenta con una recta principal de más de un kilómetro, donde las MotoGP pueden superar los 350 km/h, y una sucesión de curvas rápidas que premian la estabilidad y la precisión, especialmente cuando los neumáticos empiezan a perder rendimiento.

Datos del circuito de Lusail

Característica Dato Circuito Lusail International Circuit Ubicación Lusail, Qatar Longitud 5,38 km Curvas 16 Recta más larga 1.068 metros Primera edición 2004 Primera carrera nocturna 2008 Carrera sprint MotoGP 11 vueltas Carrera principal MotoGP 22 vueltas Récord absoluto de vuelta Marc Márquez, 1:50.499 (2025)

La carrera larga tendrá una distancia aproximada de 118,4 kilómetros, mientras que la sprint recorrerá prácticamente la mitad.

Y hay otro factor que puede complicar las cosas: la arena. El viento del desierto puede ensuciar el asfalto y reducir el agarre, especialmente fuera de la trazada. En Lusail, salirse unos centímetros de la línea buena puede convertirse en un problema mucho mayor de lo que parece.

¿Quién ha ganado más veces el GP de Qatar de MotoGP?

Qatar ha visto ganar a algunas de las mayores leyendas del motociclismo moderno, aunque hay dos nombres que sobresalen por encima del resto: Valentino Rossi y Casey Stoner, empatados con cuatro victorias en la categoría reina.

El italiano y el australiano dominaron buena parte de las primeras ediciones del gran premio, mientras que Jorge Lorenzo también convirtió Lusail en uno de sus circuitos favoritos, con tres triunfos.

Pilotos con más victorias en MotoGP en Qatar

Piloto Victorias Valentino Rossi 4 Casey Stoner 4 Jorge Lorenzo 3

En cuanto a las poles, Jorge Lorenzo y Casey Stoner también comparten el récord con cuatro, mientras que Jorge Martín suma tres.

Para Marc Márquez, Qatar tiene además un significado especial. El piloto de Ducati estableció en 2025 el récord absoluto del circuito, con un tiempo de 1:50.499, y también la vuelta rápida de carrera, en 1:52.561.

Y este año podría añadir a esas estadísticas algo bastante más importante. Porque después de tantos meses de dudas, lesiones y polémicas, Qatar podría acabar convirtiéndose en el escenario donde se decida el Mundial de MotoGP 2026.

La respuesta llegará bajo los focos de Lusail. Y, esta vez, sin necesidad de madrugar en España.

¿Qué pilotos de MotoGP no estarán en el GP de Qatar 2026?

El desgaste del calendario y las lesiones también condicionarán la parrilla del GP de Qatar. Después de Australia y Malasia, varios pilotos llegan tocados a la vigésima ronda del campeonato, aunque no todos tienen su situación definida.

La baja confirmada es la de Toprak Razgatlioglu, que no volverá a competir esta temporada después de su lesión de hombro en Indonesia.

Hay más incertidumbre en otros garajes. Jorge Martín, que se fracturó el radio distal derecho en su caída durante la sprint de Australia, intentó competir en Malasia, pero tuvo que retirarse por la falta de fuerza y precisión al frenar. El piloto de Aprilia ha puesto su recuperación en el centro de sus prioridades, aunque mantiene el objetivo de regresar en Qatar. Su presencia dependerá de su evolución física y del visto bueno médico.

También está pendiente Alex Márquez, que estudia adelantar la operación de su clavícula derecha, lesionada en Barcelona.

Por su parte, Fermín Aldeguer continúa recuperándose de la fractura en la mano derecha que sufrió en Indonesia. Iker Lecuona ya le sustituyó en Australia y Malasia, pero su presencia en Lusail dependerá de los plazos de recuperación del murciano.

Raúl Fernández también deberá ser evaluado después de los problemas físicos que le obligaron a retirarse en Australia y perderse la acción en Malasia.

Equipo Moto Pilotos Ducati Desmosedici GP26

Marc Márquez

Pecco Bagnaia

Aprilia RS-GP 2026

¿Jorge Martín?

Marco Bezzecchi

KTM RC16 2026

Pedro Acosta

Brad Binder

Tech3 RC16 2026

Enea Bastianini

Maverick Viñales

Yamaha M1 2026

Fabio Quartararo

Alex Rins

Pramac Racing M1 2026

Jack Miller

Augusto Fernández Honda

RC213V 2026

¿Luca Marini?

Joan Mir

Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Fabio Di Giannantonio

Franco Morbidelli

Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Alex Márquez

¿Fermín Aldeguer?

Trackhouse RS-GP 2026

Raúl Fernández

Ai Ogura

Team LCR RC213V 2026

Diogo Moreira

Johann Zarco

Así llega el Mundial de MotoGP 2026 a Qatar

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