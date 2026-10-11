Fermín Aldeguer sufre una fractura en su mano derecha y tendrá que operarse en Barcelona

Continúan las malas noticias para Fermín Aldeguer tras un complicadísimo Gran Premio de Indonesia. El piloto murciano ya llegaba algo tocado físicamente a Mandalika, como ya se había hecho notar en Japón tras un año en el que está soportando varias lesiones, desde el invierno y luego a mitad de curso, cuando volvió a experimentar problemas en Assen.

Pero la visita a Lombok de este fin de semana ha significado un nuevo varapalo para el de La Ñora. El de Gresini estaba teniendo un fin de semana muy complicado, con tres caídas desde los primeros entrenamientos del viernes, aunque con todo logró acabar séptimo la carrera al sprint del sábado. Pero este domingo sumó su cuarto accidente en tres días, en este caso con nefastas consecuencias.

El murciano, ganador en Indonesia en una carrera muy dominante en 2025, acabó por los suelos en la segunda vuelta de la prueba larga, al caerse en la penúltima curva, la 16. Lo que en principio parecía un incidente sin mayores consecuencias, eso sí, le supuso al #54 una nueva lesión en lo que va de curso.

Y es que Aldeguer ha sufrido una fractura en la base del primer hueso metacarpiano de su mano derecha, según ha confirmado el equipo Gresini en sus redes sociales. La lesión requerirá cirugía. Eso hará que Aldeguer tenga que regresar esta misma noche, de hoy domingo, para someterse a una cirugía en Barcelona en los próximos días, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Doctor Ángel Charte, máximo responsable del equipo médico del Mundial de MotoGP.

Así, ni Gresini ni MotoGP se pronunciaron sobre más consecuencias de esta nueva lesión para Aldeguer, por lo que está por ver qué pasará y cuál será su tiempo de recuperación una vez que pase por quirófano. Cabe recordar que, ahora, el campeonato vivirá una semana de parón en plena gira asiática antes de afrontar los grandes premios de Australia (23 al 25 de octubre), de Malasia (30 de octubre al 1 de noviembre) y Qatar (6 al 8 de noviembre).

Quien tratará de llegar al máximo a la última visita a Phillip Island será Raúl Fernández. En su caída del sábado, el madrileño no solo se rompió el dedo índice de su mano derecha, aquel con el que frena, lo que le obligó a hacerlo con el corazón, sino también un segundo dedo, según reveló él mismo este domingo, tras tirar de pundonor y acabar segundo la carrera larga de Indonesia. El de Trackhouse quedará bajo tratamiento de cara a Australia, gran premio donde quiere correr sí o sí, habida cuenta de que es una de sus pistas predilectas (allí consiguió su primera victoria en MotoGP, en 2025).