La maratón de Merhi en las 24h de Le Mans: ocho horas y media

Su debut en 2016 atrajo muchas miradas, después de llegar al liderar la categoría LMP2 con más de un minuto de ventaja a los mandos del Manor Oreca 05-Nissan en las primeras horas. Pero dos fallos de Matt Rao, uno de sus compañeros, dieron al traste con sus opciones e hicieron abandonar al #44 a algo más de tres horas para el final.

Este año volvió al circuito de La Sarthe con un objetivo muy diferente: hacer acabar al Ligier JSP217-Gibson #35 del equipo Eurasia Motorsport que compartió con Nobuya Yamanaka –amateur de 60 años que corrió en 2018 su primera carrera en la China Endurance Series– y Nicholas Foster.

Sabedor de que la montura –3-4 segundos más lenta que sus rivales de Oreca y Dallara– y el nivel de sus compañeros, uno de ellos amateur, no le iban a permitir luchar por cosas importantes, Merhi se concentró en la tarea.

Y el castellonense volvió a impresionar, siendo el Ligier más rápido de la parrilla y endosando más de dos segundos al siguiente, el del Inter Europol #34 de Issakyan, Binder y Smiechowski. Merhi marcó la vuelta rápida de su prototipo (3:32.415) durante su último relevo de la mañana (de 11.15 a 12.25), en la vuelta 137 de las 139 que completó a La Sarthe.

"El objetivo este año era acabar para Nobu y cumplir su sueño. Esto sirve para que acabase lo mejor posible, de la manera más decente y trayendo el coche sin ningún rasguño al box. Foster también tuvo algún trompo, pero salvo eso, todo bien. Estoy muy contento con la experiencia y el equipo ha hecho un gran trabajo, que no me lo esperaba, porque había mucho cansancio. Esta gente viene de Asia, son filipinos, y lo han hecho muy bien, no tuvimos ningún problema mecánico, salvo un cambio normal de frenos", comentó Merhi a Motorsport.com tras acabar 18º de la general, 14º de LMP2.

El español, habituado a entrenar intensamente sobre la bicicleta, llegando a compartir salidas con ciclistas profesionales, reconoce que su segunda experiencia en Le Mans fue agotadora, y es que llegó a completar varios relevos seguidos durante la noche (subiéndose al coche a las 22.59 y bajándose a las 2.18, para después volver a las 4.59 y seguir en pista hasta las 7.54 de la mañana.

"Entre relevo y relevo apenas descansaba 1 hora o 1h10, o menos porque tenía que estar con el casco puesto tres vueltas antes de que entre. Por la noche me casqué los cinco relevos seguidos y, pero entre que me di un masaje, comí y me fui a la cama, apenas dormí 10 minutos. Volví a salir y tenía muy buen ritmo, pero me pusieron medias, aunque yo quería blandos, pero decían que iban a durar mejor los cinco relevos. En los dos primeros fue muy bien, pero al tercero las gomas al quedar menos masa, ya no trabajaban bien y no cogían temperatura", explica.

"Aun así me metí dos relevos con esas ruedas, pero el coche iba muy mal y se me hizo muy duro. Cuando vas con los tiempos buenos, vas concentrado y el cansancio no se nota tanto, pero cuando va tan mal, vas reventado porque encima sabes que no puedes hacer buenas vueltas. Acabé reventado".

Merhi completó un total de 8h35 y 139 vueltas, siendo más rápido que Foster, su otro compañero no amateur, al que le endosó 1,1 en su vuelta rápida.

"Tuve muy buen ritmo. A Foster le metía 1-1,5 segundos y luego al de Interpool, que estaba Binder, que ha corrido en F2 en mitad de tabla, le metía 2 segundos y pico, a Isaakyan por el estilo... la verdad es que el ritmo muy, muy bien. Los tres mejores sectores de Ligier los tengo yo y es que es un coche súper complicado de llevar. La velocidad máxima que hicimos fue 332 km/h y fue la máxima de LMP2 [en carrera], y aun así estábamos a 3-4 segundos de los mejores, ¡imagínate cómo va en las curvas! Es muy fácil cometer un error, porque en frenada y en aceleración va fatal", desgrana sus sensaciones.

"Me quedo con la noche. La verdad es que me mola mucho eso de ir a 300 y pico por las rectas aquellas, las frenadas fuertes, las curvas Porsche vuelta tras vuelta... eso me mola mucho por la noche. Vas tú solo y hay vueltas que parece que haya desaparecido la gente. Es muy raro dar una vuelta sin ver a nadie y por la noche es muy chulo cuando te pasa. Eso es lo más divertido, no me acordaba que era tan chulo", concluye.

Las mejores fotos de Roberto Merhi en las 24h de Le Mans 2020