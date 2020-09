Merhi, ante unas segundas 24 Horas de le Mans muy diferentes

El primer relevo de Roberto Merhi en 2016 permanecerá durante bastante tiempo en la memoria de los aficionados. Era la primera vez que el castellonense participaba en la prueba, con un Oreca del equipo Manor, y bajo la lluvia dio toda una lección de pilotaje, liderando la carrera y marcando los mejores tiempos tanto con neumáticos intermedios como con slicks.

La vuelta de Merhi a Le Mans será muy diferente. Eurasia apostó por un chasis Ligier, ya que al estar la marca francesa infrarrepresentada en la carrera, tenían muchas más opciones de ganarse un entry que con un Oreca o un Dallara, aun sabiendo que iban a ser mucho más lentos que sus rivales en la categoría.

El gran objetivo del equipo filipino es terminar la carrera y que el piloto japonés, con licencia neozelandesa, Nobuya Yamanaka, viva una bonita experiencia que pueda contar a sus descendientes.

Tanto Roberto Merhi como Nick Foster son dos pilotos de garantías, como han demostrado formando equipo en las Asian Le Mans Series, pero entre el propio déficit del coche, de unos seis segundos por vuelta con respecto a los Oreca, y la poca experiencia de Yamanaka, tratar de dar la campanada se convierte en una tarea totalmente fuera de su alcance.

"El objetivo realmente es poder participar y acabar la carrera, y que mis compañeros de equipo se lleven un buen sabor de boca de la experiencia", explicó Roberto a Motorsport.com, descartando cualquier posibilidad de machada al afirmar que su prototipo "es el peor de la categoría, por desgracia el Ligier está un paso por detrás del Oreca y del Dallara".

"Con este coche no creo que pueda volver a hacer lo de 2016, además no voy a ser yo el que haga el principio de la carrera, empezará Yamanaka. Lo intentaré hacer lo mejor posible pero veo complicado el poder destacar, no tenemos las armas para hacerlo".

Merhi, sin embargo guarda muy buenos recuerdos de su primera participación en el año 2016, pese a que su equipo no pudo terminar la carrera tras un accidente de su compañero Matt Rao en la mañana del domingo.

"Tengo muy buenos recuerdos", confesó Merhi, "estuve liderando la carrera, hice el récord del circuito con la antigua generación de LMP2 y la verdad es que me fue muy bien a nivel personal pero al final no pudimos obtener un buen resultado, aunque teníamos el ritmo para ganar, yo era el más rápido de toda la categoría. Como digo, mis recuerdos con muy buenos y el circuito me gustó mucho".

Un circuito del que Roberto Merhi destaca la última parte del trazado como su favorita: "Me gusta mucho toda la parte final. Indianápolis en bajada es muy bonita, y las curvas Porsche también me encantan. Esa parte me parece lo más chulo del circuito.

"Correr de noche me gusta también mucho porque es de noche de verdad, no como en la F1 en Bahrein o Abu Dabi que está totalmente iluminado. Me gusta mucho la cantidad de coches que hay en pista, la de adelantamientos que tienes que hacer, la competitividad que hay".

"Es muy especial, no se ve nada, solo lo que alumbra tu coche y en las rectas es espectacular, se va muy rápido y es muy divertido. A los demás coches les diferencias por las luces y cuando se acerca un LMP1 por detrás casi que te ciega, porque tienen unas luces muy potentes.

"En 2016 hice un relevo de 4 horas seguidas por la noche. fue un stint muy bueno y me encantó la experiencia" dijo para terminar.

Roberto Merhi competirá con el Ligier-Gibson número 35 del equipo Eurasia Motorsport.