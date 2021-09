Palou no pensará en el título de IndyCar "hasta el último pitstop"

Con su tercera victoria de la temporada en Portland (el pasado domingo), Alex Palou consiguió un margen de 25 puntos sobre el mexicano Patricio O'Ward y 34 sobre el bicampeón Josef Newgarden.

Ahora, con una ventaja de 49 puntos sobre su compañero de equipo en Ganassi, Scott Dixon, Palou sólo necesita terminar por delante del seis veces campeón en la carrera de este fin de semana en el WeatherTech Raceway Laguna Seca para eliminarle de la lucha por el título.

A pesar de ello, Palou ha insistido en que está siguiendo el viejo adagio de ir sesión a sesión y no pensar en el resultado final. No ha corrido en Laguna Seca ni en Long Beach (las sedes de las dos últimas citas) debido a que ambos eventos fueron cancelados por la pandemia de COVID-19 en 2020, pero sí ha probado en la primera y se siente animado por el ritmo del equipo para tener un buen rendimiento que le deje en una posición “cómoda” para las calles de Long Beach que cerrarán el curso.

"Pensamos en la carrera, y hasta la última parada en boxes en Long Beach no vamos a pensar en lo que realmente necesito hacer para ganar este campeonato", dijo. "Laguna Seca será bueno para nosotros, hemos probado allí y me siento fuerte”.

"Es un circuito permanente y este año hemos estado en la lucha en cada una de las carreras de ese tipo, así que me siento bastante fuerte al respecto”.

"Long Beach será interesante y emocionante, pero no puedo hacer nada al respecto. Nunca he estado allí. Todos mis competidores sí han competido en esa pista y han ganado carreras, así que da un poco de miedo, pero espero poder hacer un buen trabajo en Laguna Seca para estar un poco más cómodo en Long Beach".

"Este año nos costó un poco en las primeras carreras en circuitos urbanos, pero conseguimos un podio en Detroit y nos clasificamos terceros [aunque salió noveno por una penalización] en Nashville. Sí, también somos rápidos en los circuitos urbanos".

A pesar de estar centrado en cada sesión y en las carreras, Palou admitió que algún pensamiento sobre el título ha aparecido por su mente, pero que dos infortunios le han impedido pensar en que ya lo consiguió.

"En el Indy Road Course [el mes pasado], cuando iba cuarto, me dije: 'Esto es muy bueno para mí, esto es muy bueno para nosotros', y de repente el motor estalló”.

"Nunca se sabe. La IndyCar es muy competitiva y, especialmente este año, está muy reñida, ya que en esta carrera hemos pasado de estar 10 puntos por detrás a 25 puntos por delante”.

"Creo que estamos en la lucha, claramente estamos en la lucha. Pero hasta Long Beach no vamos a saber realmente quién es quién".

Refiriéndose a Portland, donde perdió el liderato de carrera que se había ganado en la pole debido al caos de la curva 1 y luego sufrió una sanción terrible por saltarse la chicane, permitiendo que O'Ward se pusiera en cabeza, dijo: "Creo que mucha gente después de la primera vuelta pensó que Pato iba a ganar y que nosotros íbamos a perder 40 puntos, y fue todo lo contrario".

"Por eso la IndyCar es la IndyCar, es muy buena. Creo que eso hace que las carreras sean muy emocionantes y que el campeonato también sea muy emocionante hasta el final”.

Palou agradeció a su compañero de equipo Jimmie Johnson, siete veces ganador del campeonato de la NASCAR, por haberle dado consejos sobre cómo concentrarse mentalmente en el corto plazo, en cada sesión que llega.

"Creo que mentalmente, cuando las cosas van bien, es muy fácil concentrarse”, explicó. "No necesitas pensar demasiado o hacer algo diferente, porque todo va bien. Mientras siga rindiendo en la pista, todo se va a arreglar solo. De momento no me cuesta nada”.

"Quizás me cueste un poco en Long Beach, pero al mismo tiempo, Jimmie ha sido una gran ayuda para mí. Después de la carrera de Indy, me senté con él y me dijo que en su carrera en la NASCAR tuvo momentos como ese y que aun así ganó”.

"Me contó algunos trucos. Hizo lo mismo después de Gateway. Espero que podamos traer el campeonato a casa”.

Palou, que ahora ha ganado en dos pistas en las que nunca corrió en su temporada de novato (Barber Motorsports Park y Portland), alabó a su equipo.

"Nos dieron un coche muy bueno. Conseguí mi primera pole en la IndyCar. Scott terminó tercero [en Barber y Portland]. Así que tener a los dos en el podio demuestra que teníamos un buen coche".

"Creo que hacemos un muy buen trabajo en el simulador de HPD junto con Honda, y trabajamos muy duro. Sí, está funcionando, y está dando sus frutos en la pista, así que seguiremos haciendo lo que estamos haciendo”.

"Tenemos que intentar sacar alguna ventaja en Laguna. Sabemos que tenemos un buen coche allí, y lo digo porque he probado allí con ese monoplaza. Conozco la pista y sé que podemos ser fuertes”.

"Así que iremos sesión a sesión y trataremos de conseguir puntos importantes en Laguna. Espero que consigamos otra victoria, y luego veremos qué pasa en Long Beach".

