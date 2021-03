Palou se ve con más opciones que Alonso y Sainz

Sainz cambió de McLaren a Ferrari para su séptimo año en la F1, mientras que el bicampeón del mundo Alonso vuelve a la F1 para unirse al equipo Alpine después de dos años fuera en los que que ganó el Mundial de Resistencia (WEC), dos veces Le Mans y una las 24 Horas de Daytona.

Sin embargo, ni Alpine (antes Renault) ni Ferrari ganaron ninguna carrera en 2020, mientras que Chip Ganassi Racing sumó cinco victorias y el campeonato NTT IndyCar Series en 2020, y Palou dice que espera lograr triunfos y pelear por el campeonato en su segunda temporada en la categoría.

Cuando un periodista le preguntó “¿quién de estos tres pilotos crees que tiene más posibilidades de ganar una carrera este año, Alex Palou, Fernando Alonso o Carlos Sainz?”, Palou respondió: “¡Yo! Tengo que decir que yo, ¿verdad? Sí, yo, no tengo ninguna duda".

Ante la pregunta de si podrá luchar por victorias incluso en su primer año con Chip-Ganassi, respondió: "100%, sí".

Palou consiguió un podio en la que era solo su tercera carrera en IndyCar el año pasado con Dale Coyne Racing, pero aunque con frecuencia se clasificó bien, y brilló en la Indy 500, no pudo repetir ese rendimiento en los días de carrera.

Ahora, el ex piloto de la Super Fórmula dice que espera ganar, aunque no le gusta la palabra "esperar".

"No creo que en el mundo del deporte debamos tener expectativas", declaró el joven de 23 años. “No me gusta tener expectativas. Me gusta tener objetivos. Creo que es mejor tener el objetivo de ganar y no tener la expectativa de ganar porque somos como 25 pilotos, y todos quieren ganar y todos esperan ganar".

“El objetivo es ganar algunas carreras, luchar por el campeonato. Sabemos que tenemos los recursos. Sabemos que tenemos a todos los ingenieros, todos los mecánicos, el jefe de equipo. Sabemos que tenemos el coche. Sabemos que tenemos patrocinadores. Y sabemos que tenemos todo para ganar. Ahora todo depende de nosotros".

“Creo que este año hay como 12 pilotos que están en la misma posición, con monoplazas realmente buenos, algo de experiencia y con ganas de ganar. No va a ser fácil, pero intentaremos hacerlo".

“Creo que tener un año de experiencia va a ayudarme mucho personalmente, principalmente porque no tengo que preocuparme de las cosas básicas sobre cómo es el horario del fin de semana, qué tenemos que hacer durante un fin de semana, pistas en las que no he competido nunca... Todavía tendré que aprenderme algunas pistas nuevas, pero habrá menos que en 2020".

“Creo que estoy un poco más preparado, seguro. Tengo un coche mejor. Tengo mejores datos porque ahora tengo tres compañeros. El año pasado tuve solo uno, así que tengo más información. Uno de ellos es seis veces campeón de IndyCar [Scott Dixon], el otro es siete veces campeón de NASCAR [Jimmie Johnson], y luego están Marcus [Ericsson] o Tony [Kanaan] también, dependiendo de la carrera...".

“Es difícil creer que estoy en esta posición con estas oportunidades. Así que no puedo dar lo suficientemente las gracias a todo Chip Ganassi Racing, pero especialmente a Chip por la oportunidad que me dieron este año. Creo que es la oportunidad que buscas desde que empiezas en el karting. Pero luego, cuando subes, ese es el sueño. Ese es el mayor sueño. Es increíble tener la oportunidad tan pronto".

Al igual que Johnson, Palou elogió a Dixon y al asesor de pilotos del equipo, el cuatro veces campeón Dario Franchitti.

“Hombre, trato de hablar con ellos todo el tiempo. Todo el rato”, sonrió Palou. “Intento hablar con ellos por teléfono. Les digo: 'Hey, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás bebiendo? '¡Solo para saber qué hacen los campeones!".

"Son sorprendentes. Y con solo hablar con ellos, durante el desayuno, antes de salir a la pista, aprendes cositas que al final pueden marcar la diferencia. Estos chicos llevan ganando durante los últimos 20 años y han ganado carreras importantes. Es asombroso".

“Como dije, creo que estoy ante la mejor oportunidad de mi vida. Estoy con un gran equipo, pero también estoy con un gran grupo de chicos, lo cual marca la diferencia".

A pesar de la herencia del equipo de coches de IndyCar más exitoso de los últimos 30 años, Palou dijo que siente menos presión.

“Esa presión lleva conmigo desde que tenía seis años y comencé a correr en karts”, explicó. “Esa presión de ganar, la tienes todos los años. No cambia nada ahora. Ahora siento menos presión. Tengo el coche para hacerlo. Tengo a la gente para hacerlo. No es la presión de tener que hacer una locura".

“El tipo con el que voy a correr, Scott Dixon, ganó cuatro carreras el año pasado. Ahora me están dando a mí los recursos para hacerlo, así que depende de mí".

“La presión de ganar, eso es correr, y tienes que ganar para poder correr un año más. Eso ha estado siempre conmigo y no cambia este año. Si acaso, es un poco más fácil para mí porque es la primera vez en mi vida que estoy en un gran equipo".

