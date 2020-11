El ex jefe de Palou lo tiene claro: "Será competitivo con Ganassi"

La hornada de novatos de la IndyCar de de este año –Palou, Rinus VeeKay, Oliver Askew y Dalton Kellett– sufrió enormemente los efectos de la pandemia por COVID-19, ya que no tuvieron test durante la temporada, y además se redujo el tiempo de pista durante los fines de semana de carreras.

Esto se debió casi enteramente a que la categoría intentó comprimir la mayoría de los eventos en dos días, para 1) minimizar la exposición potencial de los miembros de los equipos al virus, 2) reducir los costes de viaje (hotel) de los equipos en un año económicamente complicado para todos y 3) reducir las pérdidas de los promotores en eventos donde el número de espectadores se restringió.

A pesar de esto, Palou (Dale Coyne Racing with Team Goh-Honda), VeeKay (Ed Carpenter Racing-Chevrolet) y Askew (Arrow McLaren SP-Chevrolet) subieron al menos una vez al podio.

Ahora el español ha pasado a la alineación de cuatro coches de Chip Ganassi Racing-Honda para 2021, y Coyne dice que echará de menos a Palou, de 23 años.

"Alex hizo un buen trabajo con nosotros en lo que fue un año difícil para los novatos", dijo Coyne a Motorsport.com. "Fue muy impresionante, considerando lo reducido que fue el tiempo en pista".

"Así que al volver a los habituales fines de semana de tres días y tener más tiempo de test será bueno para él, acelerará su aprendizaje. Además de su tercer lugar en Road America, en sólo su tercera carrera en IndyCar y su segunda en un circuito rutero, Palou también se clasificó cinco veces entre los ocho primeros".

"Sí, ya es capaz de dar una vuelta rápida, eso es seguro", dijo Coyne. "Pero ya lo vi en su primera prueba con nosotros en Mid-Ohio en julio del año pasado. No hay problemas con su velocidad".

"Ahora creo que hay más cosas en las que necesita trabajar en su ritmo en carrera, cosas que podríamos haber trabajado en las pruebas en un año normal. Las vueltas con neumáticos gastados y con poco combustible, las vueltas con neumáticos fríos y carga alta de combustible, cosas que les salen automáticamente a los tíos más expertos".

"Estos apretados horarios implicaron que no querías que los pilotos destrozaran los coches porque la próxima sesión podría ser sólo unas horas más tarde, especialmente en los fines de semana de doble cita. Así que en esa situación, un novato siempre va a tener que darse un poco de margen".

Cuando se le preguntó si esperaba ver a Palou rendir en Ganassi, Coyne respondió: "Será competitivo en Ganassi, claro que sí. Si él y [el seis veces campeón de IndyCar] Scott Dixon conducen coches similares y quieren las mismas cosas de la configuración, eso le será de gran ayuda".

"Y para nosotros, sus comentarios fueron muy buenos, también, considerando que no sabía realmente lo que podía o no podía pedir porque no tenía nada con qué compararlo. Ahora, con una temporada en su haber, entiende el coche y sólo va a mejorar".

Coyne dijo que el estilo de conducción de Palou estaba, afortunadamente, mucho más cerca del estilo de su actual compañero de equipo Santino Ferrucci que del piloto al que reemplazó, Sébastien Bourdais.

"Sí, Sébastien se parece mucho a [James] Hinchcliffe y [Simon] Pagenaud en cuanto a que le gusta que el coche tenga una parte trasera muy sólida, y eso es difícil de conseguir con este aerokit. Muy difícil. A Santino y a Alex les gustan los coches más nerviosos".

Más fotos de Alex Palou en IndyCar

Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 1 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 2 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 3 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 4 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 5 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 6 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 7 / 32 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Alex Palou, Dale Coyne Racing, Team Goh Honda 8 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Spencer Pigot, Rahal Letterman Lanigan Racing w/ Citrone/Buhl Autosport Honda, Alex Palou, Dale Coyne Racing Team Goh Honda dejan los boxes 9 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 10 / 32 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 11 / 32 Foto de: Barry Cantrell / Motorsport Images Alex Palou, Dale Coyne Racing, Team Goh Honda 12 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing, Team Goh Honda 13 / 32 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Alex Palou, Dale Coyne Racing, Team Goh Honda 14 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing, Team Goh Honda 15 / 32 Foto de: Gavin Baker / Motorsport Images Alex Palou, Dale Coyne Racing, Team Goh Honda 16 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing, Team Goh Honda 17 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 18 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 19 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 20 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 21 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 22 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 23 / 32 Foto de: Phillip Abbott / LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 24 / 32 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 25 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 26 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 27 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 28 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 29 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 30 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 31 / 32 Foto de: Richard Dole / Motorsport Images Alex Palou, Dale Coyne Racing with Team Goh Honda 32 / 32 Foto de: Michael L. Levitt LAT Photo USA

Vídeo relacionado