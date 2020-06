La intrahistoria de cómo Graham Hill le marcó el camino a Alonso

Graham Hill se enteró de que su compañero para las 24 horas de Le Mans de 1972 no estaba contento de compartir su Matra con un piloto de 43 años cuya estrella se estaba desvaneciendo. Entonces, el dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, siempre bromista, trató de engañar a Henri Pescarolo.

Fue la primera prueba de Hill para el fabricante francés, y decidió cumplir con las expectativas de su compañero de equipo mientras subía a bordo.

La historia fue contada por el difunto Gerard Jabby Crombac, aficionado al automovilismo y buen amigo de Hill: "Graham reaccionó maravillosamente y realmente cabreó a Henri actuando como un anciano. Henri estaba furioso porque pensó que el tipo estaba acabado".

Pescarolo no era un hombre feliz al comienzo de la temporada de 1972 de todos modos. No había querido regresar a Matra después de su despido del equipo de F1 por parte del jefe de la compañía, Jean-Luc Lagardere, a finales de 1970, y ahora se le pedía que condujera un coche con alguien con quien no parecía compartir aspiraciones.

"Estaba enfadado porque pensaba que mi primera temporada completa [en la F1 en 1970] fue fantástica: tercer lugar en Mónaco y muchos puntos finales", recuerda Pescarolo, quien estaba listo para seguir el camino hacia el estrellato de los coches deportivos. "No esperaba tal insulto de Lagardere".

"Cuando me pidieron que regresara, dije que no al principio. Al final, estuve de acuerdo porque pensé que era la mejor oportunidad para ganar Le Mans. Justo después de decir que sí, me dijeron que Graham sería mi compañero de equipo. Dije nuevamente que no quería conducir para Matra".

Henri Pescarolo, Equipe Matra-Simca Shell, Matra-Simca MS670

Pescarolo no estaba seguro de que un veterano que no había estado en Le Mans desde 1966 estuviera dispuesto a arriesgarse para ganar la carrera más exigente del mundo.

"Graham había ganado el mundial [de F1, dos veces] y había ganado la Indy 500, ya era una leyenda", continúa el francés. "En ese momento, Le Mans seguía siendo una carrera peligrosa y no estaba seguro de que, cuando estuviera lloviendo por la noche o con niebla por la mañana, estuviera dispuesto a correr riesgos".

Crombac había sido fundamental para convencer a Pescarolo de que volviera a Matra y para adquirir los servicios de Hill, un piloto del que había sido amigo desde la década de los 50 y que había sido padrino en su boda.

El siguiente trabajo fue convencer a Pescarolo de que un piloto que ejercía su trabajo en la F1 con Brabham iba en serio con Le Mans.

"Jabby me explicó que Graham vendría a Le Mans para ganar", dice Pescarolo. "Su objetivo era ser el primer piloto en ganar el Mundial, Indy y Le Mans".

Las ambiciones de Hill se hicieron evidentes en el momento en que comenzó a conducir el prototipo MS670 de tres litros, como lo recordó Crombac en una entrevista tres años antes de su muerte en 2005. Los años desaparecieron del 'viejo' que había jugado con los temores de Pescarolo en boxes.

"Cuando Graham comenzó a conducir, fue absolutamente sobresaliente", explicó Crombac. "Fue rápido de inmediato".

Pescarolo rápidamente llegó a respetar a su nuevo compañero de equipo: "Era un verdadero profesional y encajó muy rápido, porque se dio cuenta de que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, para ganar Le Mans".

Esa perspectiva de victoria fue la razón por la cual Crombac, quien jugó un papel clave en la alineación de Matra, pudo atraerlos a un fabricante que tenía en la mira a los grandes pilotos de F1.

"Lagardere me había dicho que consiguiera gente de F1; quería los mejores pilotos posibles", dijo Crombac. "Ronnie Peterson estaba dispuesto a hacerlo, pero al final fue a Ferrari porque podía hacerlo toda la temporada [en el Campeonato Mundial de Marcas]".

"Supongo que era natural que le preguntara a Graham. No sé cómo surgió, pero sentí que estaba interesado".

Graham Hill, Equipe Matra-Simca Shell, Matra-Simca MS670

El Matra iba a ser el coche referencia en Le Mans 1972. Los cambios en las reglas habían desterrado al Porsche 917 a las parrillas de Can-Am al otro lado del Atlántico y el fabricante francés percibió su oportunidad.

El equipo de F1 se redujo a un solo coche para Chris Amon y no habría una temporada completa de WCM. En cambio, Matra enfocaría sus recursos en un proyecto con cuatro vehículos en Le Mans.

La etiqueta de 'favoritos' solo se consolidó por la decisión de Ferrari de retirar su equipo de fábrica después de liderar los tiempos en el día de test en marzo. Hubo oposición de los Lola-Cosworth T280 de Ecurie Bonnier y del equipo oficial Alfa Romeo, pero al anochecer la batalla por el liderato se había convertido en un asunto exclusivo de Matra.

Sin embargo, el que muchos consideraban el coche principal no fue parte de la pelea. La combinación de Amon y Jean-Pierre Beltoise, su compañero de equipo de F1 en 1971, fue la más elegante de las alineaciones de pilotos del equipo francés, pero sus posibilidades se esfumaron cuando el motor que Amon quería cambiar después de los libres y la clasificación explotó después de dos vueltas.

Jean-Pierre Jabouille y David Hobbs, conduciendo un coche actualizado de 1971 conocido como MS660C, se retrasaron cuando el francés se quedó sin combustible, convirtiendo la carrera en una pelea directa entre los dos Matra que se habían clasificado en la primera fila: el de Hill-Pescarolo y el compartido por el poleman François Cevert y Howden Ganley.

Hill no participó en la batalla. Aquellos involucrados en el Equipe Matra-Simca ese año están convencidos de que jugó un papel clave en la resolución del resultado a favor de la combinación anglo-francesa.

"Graham ganó la carrera de dos maneras", explicó Crombac. "Primero, desobedeció las instrucciones y superó descaradamente al coche de Cevert/Ganley durante la noche, y luego puso neumáticos intermedios en una parada en boxes a primera hora de la mañana".

Pescarolo explica cómo Hill cambió las reglas en Matra para ponerse al frente. "Teníamos un tiempo por vuelta que había que respetar y era muy estricto", dice. "No se nos permitía pelear entre nosotros, pero la única vez que no fue posible controlar a los pilotos fue cuando estaba lloviendo".

"Las condiciones durante la noche fueron muy difíciles y fue el momento en que eligió atacar de verdad. Fue durante la noche cuando nos aprovechamos de manera definitiva".

La victoria estaba en manos de Hill y Pescarolo incluso antes de que Ganley perdiera opciones poco después del mediodía del domingo, cuando fue golpeado por detrás. Ese es el veredicto de Gerard Ducarouge, quien dirigió el equipo de Matra.

"Estoy bastante seguro de eso", dice. "Ambos condujeron brillantemente ese día, pero Graham fue particularmente especial. No era un perdedor y no había forma de que dejara pasar la oportunidad de ganar Le Mans".

La victoria se vio empañada por la muerte el domingo por la mañana de Jo Bonnier, el buen amigo de Hill y cofundador de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. Pero eran tiempos diferentes y Hill terminó su aventura con Matra tal como la comenzó, riéndose.

La celebración posterior a la carrera organizada por Moet et Chandon en el restaurante que ahora sirve chow mein en la recta de Mulsanne se prolongó hasta altas horas de la noche y Pescarolo recuerda "fotografías de vasos volando por todos lados".

A Hill le encantaba tocar para el público. Y en junio de 1972, eso incluyó a un par de cientos de miles de espectadores en el Circuito de La Sarthe.