Las dos primeras carreras de Alex Palou en la IndyCar no han sido un camino de rosas. El joven piloto español se vio arrollado por un rival en su estreno en un óvalo, en Texas, y este fin de semana sufrió en la parte trasera del competitivo pelotón de la categoría en el GP de Indianápolis.

El español aprovechó los 90 minutos de libres del viernes para configurar el monoplaza de Dale Coyne Racing with Team Goh, pero un fallo en el motor no le dejó pasar de las 26 vueltas y acabó 22º (1:10.886), a 0,937 del líder, Will Power.

“La verdad es que ha sido un fin de semana súper difícil, muy difícil desde el principio. Desde que salimos a pista, el equilibrio del coche no estaba como estaba en los otros test que habíamos hecho. Al solo tener 90 minutos de práctica, no te da mucho tiempo a reaccionar. Luego tuvimos problemas con el motor, por lo que solo pudimos hacer 20 vueltas, en vez de hacer 40 en los libres", cuenta a Motorsport.com.

"Pero aun así pudimos configurar bien el coche para las gomas negras, eso sí, no para las rojas, porque no tuvimos tiempo de rodar con ellas casi".

En la clasificación, encuadrado en el primer grupo, el catalán solo pudo ser 11º (01:11.181), a 0,650 del mejor, Oliver Askew, por lo que saldría 21º en carrera.

"Llegamos a la clasificación, con un juego de rojas y uno de negras, pero las rojas solo duran una vuelta. Entonces, con el set de negras creo que estábamos terceros, pero con las rojas solo mejoramos una décima, cuando todo el mundo mejoró un segundo. Saliendo el 20º y pico, la carrera se hace mucho más difícil", reconoce.

"Intentamos una estrategia para adelantar muchas posiciones y no salió nada bien. Encima luego tuvimos el SC donde nos adelantaron los cinco que habíamos pasado, perdimos una vuelta... Un lío. No fue muy bien, la verdad, es una pena".

Palou acabó finalmente 19º, tras haber rodado en el top 15 antes de la neutralización. Su compañero, Santino Ferrucci, se coló en el top 10, siendo 9º.

"Lo bueno es que ahora este fin de semana que viene hay otra carrera, y encima doble, en Road America. Y llegamos con 80 vueltas más en el coche, porque hasta ahora no habíamos podido hacer ninguna tanda larga. Esperemos que vaya mucho mejor, que estemos donde tenemos que estar, que es en el top 10 de manera continua. Toca trabajar y estar arriba".

La próxima cita del calendario será el 11 y 12 de julio, con una doble ronda en Road America, primera carrera en la que se permitirá la presencia de público.

Más fotos del GP de Indianápolis 2020 de la IndyCar