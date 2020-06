Palou, en su debut: "Ha sido una pena, había ritmo para top 10"

El piloto español de Dale Coyne Racing with Team Goh completó un notable sábado de debut en la IndyCar 2020 en el óvalo de Texas.

Tras ser 14º en los libres, se colocó 16º en la clasificación, después de haber dado una primera vuelta conservadora y haber logrado un gran tiempo en la segunda (en IndyCar se suman los tiempos de ambas vueltas para determinar la parrilla) y fue el mejor debutante en ambas sesiones.

En la carrera, perdió dos posiciones al comienzo, pero los Drive Through de Hunter-Reay y Rossi, y su adelantamiento a Pato O'Ward le hicieron colocarse 15º en los primeros giros.

Ahí estuvo hasta que comenzaron las paradas en boxes. Tras un par de vueltas en las que reinó el caos de posiciones habitual en esos casos en la categoría estadounidense, el también debutante Rinus Veekay se fue hacia arriba, perdió agarre en su monoplaza e impactó contra el muro. Segundos después su coche sin control descendió y se llevó por delante al de Palou, golpeándole en la trasera y poniendo punto y final a la carrera de ambos.

"La verdad es que ha sido una putada enorme, porque lo estaba haciendo súper bien. Estaba yendo mucho mejor de lo que me habría podido esperar, empezando por la clasificación. La verdad es que íbamos súper rápidos ya desde los libres y en clasificación también. De hecho, si no hubiera sido por mi primera vuelta, estaríamos top 5, top 6, que es una locura", reconoce el español a Motorsport.com.

"Fue problema sobre todo de confianza, porque te cambian el coche, te ponen un poco más de CV, te quitan un poco de ala y te dicen 'Venga, a dar dos vueltas'. Es jodido porque era la primera vez y no sabía que esperarme. La pista estaba mal, hemos visto muchos accidentes, incluso en clasificación y en libres. No era el día para intentar demostrar nada, sino para coger experiencia".

"Así me lo estaba tomando y así estaba funcionándonos bien en carrera. Perdí un par de posiciones al inicio porque la gente de atrás iba como loca para pasar y a mí no me interesaba estar en los líos y les he dejado pasar. Luego, ritmo tenía mucho más que ellos, el coche iba genial y creo que había ritmo para estar top 10 fácil. Estábamos siguiendo a los de delante, abriendo espacio con los de detrás, haciendo una carrera limpia, aprendiendo a ir detrás de ellos y haciendo algún cambio de setup en las paradas, así como haciendo varios ajustes desde el volante durante la carrera".

El accidente de Palou y Veekay en Texas

Palou reconoce que su spotter (asistente en carrera) le indicó que bajase rápidamente hacia el carril de salida de boxes cuando vio que Veekay perdía el control, pero que poco más pudo hacer.

"Estaba siendo una carrera muy interesante, muy buena para mí para aprender y ha sido una pena, porque no he podido hacer nada. Un piloto se ha ido hacia arriba, ha dado al muro, se ha quedado arrastrándose con él y pensábamos que se quedaba ahí. Pero el spotter me ha dicho que siguiera yendo hacia abajo, pero al final no he podido pasar. Me ha tocado justo al final en la rueda de atrás y no he podido hacer nada", cuenta.

"Es una gran pena porque necesitaba esas vueltas. Para la siguiente carrera me habrían venido súper bien, pero es lo que hay, lo que nos ha tocado y no pasa nada. No ha sido nuestra culpa, lo hemos hecho creo que todo muy ben y estoy contento porque el coche es un cohete".

"Con ganas de la siguiente y ha prepararla bien, que es un circuito rutero, que nos lo conocemos y tenemos que darles caña".

La próxima cita de la IndyCar 2020 será el GP de Indianápolis en el mítico trazado, del 2 al 4 de julio.