Álex Palou arrancará 21 en el GP de Indianápolis

El australiano Will Power logró una vuelta de 1m10.178s para desbancar a Jack Harvey, integrante de Meyer Shank por una diferencia de 0.1874s.

El estadounidense Colton Herta fue el mejor de los competidores de Andretti Autosport al colocarse en el tercer puesto, superando por 0.065 segundos a Graham Rahal.

El campeón de Indy Lights, Oliver Askew, fue el piloto destacado de Arrow McLaren SP-Chevrolet en su primera sesión de clasificación dentro de un circuito en IndyCar. Encabezó la Q2 y arrancará quinto por delante del campeón defensor Josef Newgarden.

El mexicano Patricio O’Ward fue eliminado en la Q1 del grupo 1 por la mínima diferencia, 0.2 segundos en comparación con Askew. El integrante de Arrow McLaren SP fue cuarto en la única práctica y arrancará desde la posición 13, en la séptima fila a lado de Marcus Ericsson.

Scott Dixon perdió el avance a la ronda de los seis más rápidos por solo 0.057 segundos y comenzará desde el séptimo, dos lugares por delante de su compañero de equipo Chip Ganassi Racing-Honda, Felix Rosenqvist, quien se llevó la pole el año pasado. La pareja estará separada por Conor Daly.

El español Álex Palou saldrá 21 luego de concluir 11 en la primera ronda del grupo 1 con una mejor vuelta de 1m11.181s.

"Estoy decepcionado con mi resultado de calificación", expresó Palou. “Cuando salimos por primera vez con el neumático principal de Firestone éramos realmente buenos y nos ubicamos en la tercera posición antes de tomar los neumáticos rojos para nuestra última vuelta"

"Me encontré con tráfico en la vuelta, como todos,y no coloqué los neumáticos en la ventana de operación adecuada. En mi última vuelta no tenía suficiente agarre y por eso nuestro resultado. Supongo que todo es parte del aprendizaje".