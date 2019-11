A Hulkenberg también se le cierra la puerta en IndyCar

El piloto Rinus VeeKay pasará de la Indy Lights a ser sustituto de Spencer Pigot como piloto a tiempo completo en el coche ECR-Chevrolet número #21. El anuncio se hará esta semana, y había rumores de que Hulkenberg, que no encuentra hueco en la parrilla de la Fórmula 1 para 2020, podría ser el piloto del coche #20 en circuitos ruteros y urbanos.

Sin embargo, hablando con Motorsport.com, Carpenter no quiso comentar nada sobre VeeKay, pero confirmó que seguiría siendo el único piloto del monoplaza #20 y que Hulkenberg no sería su sustituto ni durante todo el campeonato ni en circuitos concretos.

"Sí, seguiré como piloto en los óvalos en el Chevy #20 la próxima temporada", dijo el tres veces poleman de la Indy 500. "Es sorprendente: cada año alguien empieza con un rumor o predice que me voy a retirar, pero en absoluto es así".

"Tal vez tengamos confirmado el otro piloto del coche #20 justo antes del Día de Acción de Gracias, aunque lo más probable es que sea la semana siguiente. Pero no, no es Nico Hulkenberg".

“Para ser sinceros, esos rumores se habían salido de control, ¡incluso aunque nadie de nosotros hubiera dicho nada!".

"Sinceramente hablé con Nico un par de veces, y creo que estaba interesado en la posibilidad de venir a la IndyCar, pero no creo que sea el momento adecuado para él".

"No creo que deba venir si solo quiere pasar el tiempo, esperando quizás volver a la Fórmula 1 en 2021. Creo que podría evaluarlo más y decidir si realmente quiere pasarse a la IndyCar y comprometerse a largo plazo. Pero no creo que sea el momento aún".

Carpenter dijo que su "copiloto" en el coche #20 ECR, puesto que ocupó Ed Jones la temporada pasada, ya estaba decidido, pero que ambas partes "solo estaban tratando de concluir los detalles". También dijo que tenía la esperanza de que la asociación con Scuderia Corsa, iniciada este año, seguirá en 2020.

"Todavía no hemos completado ese acuerdo", explicó Carpenter, "pero es principalmente porque me he centrado en tratar de poner algunas otras piezas en su lugar para que podamos averiguar cómo funcionará. Creo que tanto nosotros como la Scuderia Corsa tenemos la intención de avanzar juntos".

