Franchitti, quien colabora tanto con Palou como con Dixon en su papel de asesor de pilotos de Chip Ganassi Racing, dice que la relación de trabajo entre ellos este año ha sido clave en la primera temporada del español en el equipo.

Franchitti ganó tres títulos con Ganassi y Dixon fue su compañero durante los cinco años que estuvo en el equipo.

Palou llega a la última cita de la temporada en las calles de la ciudad californiana de Long Beach con 35 puntos de ventaja en la clasificación sobre Pato O'Ward (Arrow McLaren SP). Dixon perdió sus opciones matemáticas de revalidar el título después de ser 13º en Laguna Seca, tras un toque y posterior trompo con Takuma Sato en el Sacacorchos.

"Cuando Scott y yo éramos compañeros de equipo aquí, generalmente los dos luchábamos por el título, creo que solo hubo un año en el que no estuvimos los dos luchando por él", dijo Franchitti a Motorsport.com. "Y Scott fue el compañero perfecto en eso. Me dijo 'te cubro las espaldas' y realmente lo hizo. Creo que ya le ha dicho [a Palou] 'cualquier cosa que necesites, estoy ahí', y eso es genial".

"Scott se ha portado bien con Alex todo el año. Le ha ayudado, no le ha ocultado nada. Eso me ha sorprendido, no se ha guardado ningún secreto. Todo el mundo está mostrando sus manos, lo cual es bueno y es genial para el equipo".

Dario Franchitti y Scott Dixon en su época de compañeros en Target Chip Ganassi Racing Honda

Franchitti describe a Dixon como el "quarterback del equipo", y reflexionó sobre la influencia de su mala suerte en 2021.

"Simplemente ha tenido una suerte horrible este año", comentó Franchitti sobre Dixon. "Creo que se ha beneficiado de tener a Alex en el equipo, porque hacía tiempo que no tenía a alguien que realmente le empujara desde dentro de forma constante".

"En el pasado, la mayoría de la presión aquí había recaído en Scott. Pero él es una máquina. Quiere conducir coches de carreras y quiere ganar. No hay que bajar el ritmo con él".

Tras sustituir a Felix Rosenqvist en Chip Ganassi Racing, Palou ha ganado tres carreras en su primera temporada con el equipo –y solo en su segundo año en el campeonato– y le vale con acabar 11º en Long Beach para conseguir el título, independientemente del resultado de O'Ward.

Echa un vistazo a las cuentas: IndyCar: ¿qué necesita Palou para ser campeón en Long Beach?

Franchitti señaló que la incorporación de Palou ha rejuvenecido al equipo este año.

"Otra cosa de Alex es que tiene a Julian Robertson [ingeniero de carrera] en el coche, que se remonta a la época de Jimmy Vasser [el primer campeón de IndyCar con Ganassi en 1996]. Tener a Alex en el coche le ha revitalizado, y ha dado un nuevo impulso al grupo, junto con Ricky Davis, el jefe de equipo", remachó.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de Alex Palou en la temporada 2021 de Indycar)