IndyCar - Palou da un paso de gigante hacia el título en Laguna Seca

Los compañeros de equipo de Andretti Autosport-Honda, Colton Herta y Alexander Rossi, mantuvieron su ventaja en la salida, mientras que el líder del campeonato, Alex Palou, parecía estar dispuesto a atacar a Will Power por fuera, pero prefirió la calma y se quedó detrás del piloto del Team Penske-Chevrolet.

Pato O'Ward, con los neumáticos prime negros, tuvo un momento de mala suerte al salir de la curva 2, lo que permitió a Dixon pasarle fácilmente en la 3 y hacerse con la cuarta posición. Detrás de ellos, Marcus Ericsson y Simon Pagenaud habían hecho caer a Oliver Askew a la octava posición, por delante de Romain Grosjean y del rápido Scott McLaughlin, que había remontado de la 16ª a la 10ª plaza.

En la segunda vuelta, Herta se abrió ligeramente al salir de la curva 3 y Rossi consiguió colarse por el interior de la curva 4 y en la 5, pero Herta aguantó por el exterior. El coche de Rossi se movió un poco, su parte delantera derecha tocó la trasera izquierda de Herta, trompeó y quedó detenido en pista, provocando la primera amarilla del día.

En la reanudación de la vuelta 5, O'Ward empezó a sufrir para conseguir temperatura en sus neumáticos y se vio superado por Ericsson y por Pagenaud, cayendo a la séptima posición. Claramente no era lo que el mexicano necesitaba en una jornada donde su misión era, al menos, terminar por delante de Palou para mantenerse vivo en el campeonato.

En la séptima vuelta, Grosjean pasó a Askew en la salida del Sacacorchos para ser octavo.

Josef Newgarden, que había salido 17° y sólo había llegado a ser 15°, entró en boxes para dejar sus Firestones negros y pasar a los rojos en la vuelta 8. Power también entró en boxes antes de tiempo, pero en su caso por problemas mecánicos.

Antes, había retrasado a Palou lo suficiente como para que cuando el español se pusiera en segunda posición estuviera ya a seis segundos del líder Herta.

O'Ward, que también había sido adelantado por Grosjean, se detuvo en la vuelta 12, al igual que Pagenaud, Johnson, McLaughlin y Jack Harvey.

Ericsson fue el siguiente de los pilotos del pelotón de cabeza en parar en la vuelta 14 y salió justo por delante de Pagenaud y Ericsson, y justo detrás de O'Ward. Palou y Dixon se detenían en la vuelta 16, montando neumáticos rojos y negros, respectivamente. Grosjean se situaba ahí en segunda posición, después de haber adelantado a Dixon en la cima del Sacacorchos, pero estaba a 17 segundos de Herta, y tres segundos por delante de su compañero de equipo en Dale Coyne Racing, Ed Jones, que se enfrentaba a la presión de Graham Rahal. Detrás de ellos corrían Takuma Sato y Sébastien Bourdais, que se habían detenido bajo la amarilla de la segunda vuelta.

Rahal entró en la vuelta 18 y Herta en la 19, cambiando de rojos a negros nuevos.

Herta volvió en tercer lugar, sólo por detrás de los dos coches de Coyne, que pararon en la siguiente vuelta. Herta se reincorporó apenas por delante de Sato, pero pronto Palou pudo adelantar al piloto japonés en la salida de la curva 3 para alcanzar la segunda posición. En el mismo punto de la pista, Dixon adelantó a Grosjean, pero sólo fue por la 12° posición.

Sato y Newgarden, aún más fuera de estrategia, entraron en boxes en la vuelta 24. Este último había tenido problemas para mantener vivos sus gomas rojas, lo que había permitido a O'Ward lanzarse por el interior de Newgarden en la curva 2, y luego a varios pilotos adelantar al #2 de Penske. Unas vueltas más tarde, Bourdais sufriría problemas similares mientras intentaba que sus neumáticos negros duraran 24 vueltas. El piloto de AJ Foyt Racing-Chevrolet bajó del cuarto al séptimo puesto cuando le adelantaron Ericsson, Pagenaud, Hunter-Reay y Rahal.

Grosjean rebasó a Dixon para ser décimo en la vuelta 30, mientras que justo por delante, McLaughlin pasó a Bourdais para ser octavo, y Grosjean hizo retroceder a su compatriota un puesto más hasta la décima posición. Pero no era Dixon el que aparecía en los espejos del piloto de Foyt, sino que el que se acercaba era Askew, que también había adelantado a un Dixon en apuros. En la vuelta 33, el piloto del RLL #45 pasó a Bourdais y se colocó entre los 10 primeros. Finalmente, Bourdais hizo su segunda parada en la vuelta 33 y cayó fuera del Top 20.

En la vuelta 35, Herta lideraba sobre Palou por 4,8 segundos: el piloto de Ganassi tenía problemas con sus rojos y Herta no tenía problemas con sus negros. A unos 23 segundos, O'Ward era tercero, 2s2 por delante de los luchadores Ericsson, Pagenaud y Rahal. En la curva 2, en la vuelta 36, Grosjean adelantaba a McLaughlin para ser séptimo.

El mal día de Dixon empeoró en la vuelta 38 cuando llegó a la cresta del Sacacorchos y se encontró con el coche de Sato, que acababa de hacer un trompo y estaba yendo marcha atrás. El japonés golpeó fuertemente al coche #9 de Ganassi a pesar de que el hexacampeón iba por la arena para evitarlo.

Tanto Ericsson como McLaughlin entraron en boxes al final de la vuelta 37, una vuelta más tarde lo hizo O'Ward (volviendo a cambiar a primarios) y luego Palou también entró por los neumáticos negros.

Herta entró en boxes en la vuelta 43 para montar los neumáticos primarios y salió con tres segundos de ventaja sobre Palou, que se convirtieron en dos cuando los neumáticos nuevos del español alcanzaron la temperatura adecuada. Grosjean y Jones eran tercero y cuarto, pero estaban a punto de parar, y Jones no tenía suficiente agarre para aguantar a O'Ward en la curva 2 en la vuelta 46. Él y su compañero de equipo, 15 segundos por delante, pararon en la vuelta 47 y se reincorporaron noveno y 14° respectivamente.

Cuando Herta se encontró con el tráfico -Max Chilton, Jimmie Johnson y Felix Rosenqvist (que había hecho dos trompos)- Palou se acercó a un segundo del líder. Con O'Ward en tercera posición, aunque 21 segundos atrás, ¿podría Palou arriesgarse a adelantar a Herta?

En cuarta posición, Ericsson se mantenía a un segundo del piloto del AMSP y un segundo por delante de Rahal, mientras que Pagenaud estaba tres segundos más atrás pero 11 por delante de Grosjean. Hunter-Reay, McLaughlin y Askew completaban el Top 10. En la vuelta 55, en la curva 2, Askew pasó por el exterior de McLaughlin para hacerse con la novena posición y, en la siguiente vuelta eligió la misma curva, pero por el interior, para pasar a Hunter-Reay por la octava plaza.

Si Herta sintió alguna presión con el coche azul #10 de Ganassi en sus espejos, no lo demostró... Y no se la jugó al doblar Rosenqvist para no acelerar el desgaste de sus neumáticos, manteniéndose justo fuera del rango de frenada de Palou.

Luego, en la curva 10 de la vuelta 59, finalmente Herta fue capaz de poner al sueco entre él y Palou. El siguiente objetivo era Johnson, pero Johnson pasó a Chilton antes de que Herta pudiera doblarle.

Con los líderes retenidos por los doblados, en la vuelta 62 O'Ward sólo estaba a 17 segundos, pero su ritmo no era espectacular, estando sólo medio segundo por delante de Ericsson y Rahal. Esa fue la misma vuelta en la que McLaughlin siguió a su compañero de equipo Newgarden y pasó a Hunter-Reay, sacando al piloto de Andretti fuera del Top 10 y obligándole a entrar en boxes. Por suerte para él, un empujón de Bourdais le ayudó a entrar en su box.

En la vuelta 65, Rahal adelantó a Ericsson por la cuarta plaza y se convirtió en el principal perseguidor de O'Ward, hasta que el piloto del AMSP -y Palou, que se había quedado a 4,3s de Herta- entraron en boxes en la vuelta 66.

Rahal y Ericsson pararon en la vuelta 67, y Ericsson no tuvo una buena salida de boxes y perdió tiempo con el piloto de RLL. De hecho, Rahal también salió por delante de O'Ward, pero estaba con neumáticos rojos y esta era una carrera de 95 vueltas. ¿Podría hacerlos durar?

Herta entró por última vez en la vuelta 68, y ahora salió 6,5 segundos por delante de Palou. Estaba detrás de Grosjean, pero el ex piloto de Fórmula 1 tendría que volver a parar pronto, ya que había dado 24 vueltas con este juego de neumáticos. Herta no estaba dispuesto a esperar y adelantó al coche de Coyne en la subida de la curva 6.

Newgarden hizo su cuarta y última parada en la vuelta 73 y montó los rojos, mientras que Grosjean entró en boxes a continuación, también con los Firestones más blandos. Salió séptimo, cinco segundos por delante de Askew y cinco segundos por detrás de Pagenaud. Esta última diferencia se redujo rápidamente, y Grosjean pasó al piloto del Penske #22 por la sexta posición en la vuelta 79. A continuación, y a menos de dos segundos de distancia, estaba Ericsson, y él también cayó ante el ataque de Grosjean con sus neumáticos rojos en la vuelta 80, antes de que el piloto de Coyne fuera por el exterior de O'Ward en la curva 3 para reclamar el cuarto lugar.

A continuación, se acercó a la cola de Rahal, cuyos rojos eran seis vueltas más antiguos, y en la curva 2, en la vuelta 84, se lanzó por el interior para conseguir la tercera posición, quedando en ese momento a nueve segundos de Palou y a 14 de Herta, aunque con sólo 11 vueltas por delante.

Mientras Grosjean seguía adelante en su misión, el líder había sufrido un momento alarmante, golpeando algo en la pista y pidiendo a su estratega y padre, Bryan Herta, que revisara su alerón delantero al pasar por la recta principal. Todo parecía estar bajo control, aunque de nuevo algunos coches doblados retrasaban a Herta y Palou. Afortunadamente para ellos, Grosjean también estaba atascado detrás de Jimmie Johnson, que había impresionado a todo el mundo durante toda la carrera, y había pasado a Hinchcliffe en la parte superior del Sacacorchos.

En la vuelta 90, en el mismo lugar, Grosjean frenó increíblemente tarde, se subió a los bordillos y golpeó a Johnson, sacando al coche de Ganassi fuera de la pista y dañando su propio pontón izquierdo, pero logró salir airoso para continuar su ataque. A falta de cinco vueltas para el final, estaba a sólo 2,6 segundos de Palou, aunque perdió algo de tiempo con los doblados.

Otro piloto que impresionó fue Newgarden, que hizo funcionar su estrategia de cuatro paradas y su último juego de rojos para pasar a Askew y Pagenaud en las últimas vueltas y ponerse a la cola de Ericsson.

Herta pasó finalmente por la bandera a cuadros con dos segundos de ventaja sobre Palou, que aventajaba en 1,7 segundos a Grosjean. Rahal fue cuarto, mientras que el quinto puesto de O'Ward le hizo quedarse a 35 puntos de Palou en la pelea por el campeonato a una carrera del final de la temporada, que será el próximo fin de semana en Laguna Seca.

Ericsson se mantuvo sexto por delante de Newgarden y Pagenaud, mientras que Askew fue noveno por delante de Jones.

Resultado de la carrera de IndyCar 2021 en Laguna Seca