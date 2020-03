Palou: "En la IndyCar, el piloto puede sacar un plus"

Alex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997) espera con ganas, teñidas de una pizca de ansia, su debut en la IndyCar 2020. El joven catalán de 22 años será el único español que disputará la temporada completa de la categoría estadounidense de monoplazas. Ante sí: el reto de conquistar EE UU, un país y unas costumbres en las que otros, como Antonio García, han tenido éxito desde hace años.

Palou probó por primera vez un coche de la IndyCar en julio de 2019, en un test privado con el equipo Dale Coyne Racing, con quienes disputará esta temporada en asociación con Team Goh. Allí sorprendió a muchos cuando comenzó a mostrar su calidad desde las primeras de cambio. Tras completar la pretemporada y a una semana de su debut, desgrana para Motorsport.com sus sensaciones.

El español, mejor debutante de la Súper Fórmula japonesa en 2019 y tercero en la general a final de año, considera que los monoplazas estadounidenses son otro mundo en comparación con los que ha pilotado hasta ahora en los últimos cinco años en Europa y Japón.

"Hay una diferencia abismal, son coches completamente diferentes. El Super Formula es 200 kg más ligero, tiene 100-150 CV menos, pero con la diferencia de peso no se nota tantísimo, aunque sí algo en aceleración. La carga aerodinámica del Super Formula es mucho mayor, además, como hay guerra de neumáticos, van al límite mejorando siempre y el agarre es bestial. La conducción es diferente, porque además el Super Formula tiene dirección asistida y eso facilita mucho el feedback y la conducción", apunta.

"Aquí en IndyCar es old style [a la vieja usanza]: coche con mucha potencia, mucho peso, sin dirección asistida y que el piloto lo lleve. Por eso en las onboards se ve que el piloto siempre va al límite y que el coche no para de moverse".

"A mí me gusta mucho porque cuando un coche tiene mucha carga aerodinámica con dirección asistida, el piloto no puede forzarlo mucho porque empiezas a ir lento y el coche no te hace caso. En cambio, el IndyCar lo puedes forzar mucho, se va a mover mucho, pero es bastante previsible y consigues ir más rápido; el piloto tiene bastante más que aportar que en otras categorías".

"Para un piloto es bastante más divertido el IndyCar, puedes cambiar la barra trasera y la delantera desde dentro del coche, es más entretenido y la competitividad del campeonato es increíble con la variedad de circuitos, así que va a ser un año súper divertido".

Palou tiene como claro objetivo, como ya confesó a Motorsport.com a finales de diciembre, ser el mejor debutante del año, tanto de la temporada regular, como de las 500 millas de Indianápolis. De hecho, ya ha recibido elogios de nombres importantes de la disciplina como Josef Newgarden.

"Está bien que te vean como que puedes luchar por ser el mejor debutante del año, que está súper valorado aquí. Es el primer objetivo que tengo planteado, luchar por ello tanto en la Indy500 como en la IndyCar. Voy a ir a por todas, trabajaré, va a ser duro, pero el coche que tenemos es competitivo, ha hecho podio en los últimos tres años y en los últimos cuatro ha ganado carreras", añade.

"Es capaz de lograr grandes resultados y lo que hay que hacer es sacar siempre el 100% y estar a la altura. La gracia de la IndyCar es que los coches son muy parecidos y, como siempre, hay diferencias entre equipos, pero yo creo que el piloto puede hacer un plus más y estar luchando siempre en el top 10 o top 8, que es el objetivo".

"Si estamos siempre ahí, dará pie a que en algunas carreras estemos a tope para luchar por podios y ojalá alguna victoria. Como es tan largo el campeonato hay muchas posibilidades de hacerlo bien y hay que hacerlo así para tener a todo el mundo contento y que nos dejen estar en América cuantos más años mejor".

