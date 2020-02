Palou ya acapara elogios en la IndyCar

La temporada 2019 de la IndyCar estuvo repleta de debutantes, entre los que estaban Felix Rosenqvist, Colton Herta, Santino Ferrucci y Marcus Ericsson, y todos ellos impresionaron, acabando 6º, 7º, 13º y 17º en la general, respectivamente.

Rosenqvist logró una pole y dos podios, Hera sumó tres poles y dos victorias, Ferrucci ganó el premio al Rookie del Año en la Indy500 y lideró más vueltas que nadie en Gateway, y Ericsson acabó segundo en Detroit.

Dicho esto, grandes cosas se esperan de los debutantes de este año: el campeón de la Indy Lights 2019, Oliver Askew; el Debutante del Año en la Super Formula, el español Alex Palou, y el subcampeón de la Indy Lights 2019, Rinus VeeKay.

A la pregunta de Motorsport.com de quién de los tres será el mejor en las 17 carreras de 2020, el campeón de la IndyCar en 2017 y 2019, Josef Newgarden, se mostró sorprendido de que Pato O'Ward, que ha corrido ya ocho citas de la categoría, no estuviera en la lista.

"Tendría que poner todo mi dinero en O'Ward. Pero si se queda fuera... es complicado de decir. Creo que Rinus vas romper demasiadas cosas. Quiero decir, va a ser rápido, pero le llevará algo de tiempo. Tendrá que aprender, probablemente, algunas lecciones", comentó Newgarden.

"¿Askew? Es complicado de decir, para ser sincero. Está muy concentrado, es muy intenso... y desgarbado. Es interesante".

"Y ahí está Palou. No sé nada de él salvo que fue súper bien en la Super Formula, ¿no? Probablemente lo hará muy bien. Sí, probablemente me quedaría con Palou. Diré que él. Es el que tiene más experiencia de todos".

Newgarden admitió que, ahora que entra en su novena campaña en IndyCar, a pesar de tener solo 28 años, se ha dado cuenta de que los jóvenes pilotos buscan consejo.

"Sí, un poco, me estoy empezando a dar cuenta. Sobre todo Rinus. Es un tipo joven muy amable y cualquier información es positiva. Es súper entusiasta y quiere ser mejor. Me encanta ver eso y me recuerda a mí. Me piden algo más de consejo, pero no una salvajada. No quiero ser visto como el tipo viejo".

Más fotos de Alex Palou con su nuevo coche de IndyCar