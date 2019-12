Palou hace las Américas: "Llevo dos años soñando con ello"

22 años. Los cinco últimos compitiendo por medio mundo en monoplazas y GT. El presente de Alex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997) tiene franjas rojigualdas y estrellas. El joven catalán cambiará de vida en las próximas semanas, después de tres temporadas ganándose la vida a caballo entre Europa y Japón, primero en la F3 japonesa, luego en la FIA F3 y finalmente en la Súper Fórmula. La IndyCar 2020 le espera.

El equipo Dale Coyne será su casa durante las 17 carreras que conforman la temporada 2020 del principal campeonato estadounidense de monoplazas. Allí llega Palou tras un test el pasado julio en el que sorprendió a propios y extraños desde los primeros momentos y a partir del cual comenzó a forjar los cimientos de su nueva aventura.

"Viene todo después del test, que fue súper bien, todo el mundo quedó super contento, el equipo, yo, Honda... y a partir de ahí nos pusimos a trabajar a ver si había posibilidad de hacer IndyCar en 2020. Al principio parecía que sí, luego que no… seguimos trabajando, pero parecía que nos quedábamos sin opción. Luego pasó lo de Sebastien Bourdais con el equipo y nos pusimos a trabajar a tope, al 100%, para poder estar ahí. Al final lo hemos conseguido, ha sido gracias a que todo el mundo ha puesto un poco de su parte, desde el equipo, Honda y Team Goh, con los que estuve en Super GT, que nos va a seguir apoyando. Es muy chulo porque ya tenía relación con Coyne y es muy bueno que se vuelvan a unir y que me apoyen", comentó Palou a Motorsport.com.

La noticia: Palou da el salto a EE UU y debutará en la IndyCar 2020

"Estoy súper contento porque es una cosa que la tenía como sueño y objetivo a cumplir y no paraba de pensarlo los dos últimos años. Todo lo que estaba en mi cabeza era ganar todas las carreras posibles para algún día llegar ahí. Ahora estamos aquí y solo pienso en esforzarme al máximo, que es un gran paso, no como de Europa a Japón, esto es otro nivel, mucho más completo, con equipos muy diferentes y carreras muy distintas. Los óvalos van a ser una experiencia que me muero de ganas de probar. Faltan 85 días para la primera carrera y quiero que sea mañana".

Palou aclara que la IndyCar será su único programa en 2020, a diferencia del doblete que hizo en 2019 con la Súper Fórmula y el Súper GT.

"No se pueden combinar, impensable, porque son 17 carreras y un montón de test. Empezamos en febrero en el Circuito de Las Américas y es imposible porque siempre coincide. Aunque no sean tantas carreras, hay muchos test y no se puede combinar. Haré solo Indy y me voy a EE UU a vivir", afirma.

"De Japón, me sabe un poco mal por los fans, porque te tratan como un rey y te quieren muchísimo. Todos estaban súper ilusionados porque sabían que si hubiera hecho un año más, estaría luchando por todo. Me da un poco de pena por eso, pero también muy contento por todo lo que he aprendido a nivel profesional y personal. Tendremos el Honda Thanks Day a final de año que podría ser genial para verlos a todos otra vez".

Aunque no será hasta febrero cuando haga su primer test colectivo, Palou ya empieza a pensar en algún objetivo a cumplir durante la temporada, en la que también debutará en las 500 millas de Indianápolis, donde muy probablemente coincidirá con Fernando Alonso.

"El objetivo es muy difícil decirlo ahora que no hemos hecho ni un test contra todos los equipos. Pero lo primero es ser rookie del año, tanto en el campeonato como en las 500 millas, eso es algo que tengo en mente porque allí se valora muchísimo. Lo veo posible, aunque será un reto con los demás debutantes que hay", desvela.

"Podemos hacer cosas, va a costar, pero si trabajamos y todo funciona bien, podemos destacar en alguna carrera y ganarnos a los americanos para estar tantos años como sea posible y con coches competitivos".