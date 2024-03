Vídeo: gran accidente de Derani con Molina mientras lidera en Sebring

Derani, cinco veces ganador absoluto en Sebring, lideraba la clásica carrera de 12 horas de duración en el Cadillac Action Express Nº31 cuando intentó doblar al Ferrari AF Corse Nº21 de Miguel Molina en las curvas 9 y 10.

En un impactante giro de los acontecimientos, Derani chocó con la parte delantera izquierda del Ferrari y se salió de la pista directamente hacia una fila de neumáticos de protección.

Mira lo que pasó en la carrera de las 12H de Sebring de la IMSA en 2024: IMSA 12H de Sebring: Deletraz supera a Bourdais y consigue el triunfo para Acura

Tras el impacto con las protecciones, el coche salió despedido hacia arriba y volcó, lo que provocó que los neumáticos acabaran cerca de los espectadores, mientras que el coche acabó boca abajo y encima de la barrera. Afortunadamente, Derani salió ileso del accidente por sus propios medios, y tampoco hubo heridos entre los aficionados.

Derani tenía una ventaja de más de once segundos en el momento del incidente, y la bandera amarilla duró más de media hora mientras se reparaban las barreras.

"Estoy bien, gracias a Dios", dijo Derani a NBC Sports tras ser dado de alta en el centro médico. "Dallara y Cadillac construyeron un coche fuerte. Es uno de esos días en los que, de repente, las cosas se ponen patas arriba, literalmente. Me alegro de estar bien. Es una pena, porque teníamos un coche muy fuerte. El Whelen Engineering V-Series.R iba muy bien y, como puedes ver, no pude hacer mucho. El muro llegó muy rápido. En el momento en que me dirigía al muro, supe que la carrera había terminado".

"Sí, es la primera vez para mí volcando un coche de carreras. No es la sensación más agradable estar boca abajo hasta que pueden darle la vuelta al coche, pero es bueno que esté corriendo en 2024 y no en los años 60".

Derani también habló sobre la sensación de estar atrapado, teniendo que esperar a que los comisarios abrieran la puerta de su Cadillac.

"Es un poco molesto cuando intentas abrir la puerta y no puedes", dijo. "Empiezas a pensar si hay fuego o algo por el estilo. Pero, por suerte, todo salió bien. El equipo de seguridad llegó enseguida, así que les hice señales de que estaba bien. Una vez que puedes verlos fuera, te das cuenta de que todo va a ir bien".

Atribuyó a las protecciones de neumáticos la absorción de gran parte del impacto, y afirmó que no sintió dolor, mientras que, en cuanto a quién tenía la culpa, dijo: "Adelantamos a miles y miles de coches en una carrera como esta. Es uno de esos momentos. Quizá no vio, se movió un poco y ahí estaba yo".

"Tal vez esperaba que mantuviera su trayectoria a la derecha, sabiendo que yo iba a ir por la izquierda. Es una de esas situaciones que suceden sin que tengas la oportunidad de pensar si deberías haber hecho algo diferente o no", aseguró. "Forma parte de las carreras de varias categorías".

