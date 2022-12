Vandoorne: "Los Gen3 de Fórmula E son muy difíciles de conducir"

Cargar el reproductor de audio

La Fórmula E iniciará una nueva era el próximo 14 de enero cuando arranque su novena temporada, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, con el estreno de los nuevos monoplazas Gen3.

Se trata de un coche 100% eléctrico completamente diferente a su antecesor, y Stoffel Vandoorne aprovechó la Gala de la FIA en Bolonia, donde recibió su trofeo como campeón 2022 de Fórmula E, para referirse a los desafíos que se avecinan en el campeonato. Además, en su caso hay que sumarle un cambio de equipo, al llegar al DS Penske tras la salida de Mercedes.

"Va a ser un gran cambio, no solo para mí, sino para todos. En las pruebas me pareció un monoplaza muy difícil de conducir. Tienen mucha potencia, pero no tanto agarre. Así que va a ser un reto, eso es seguro", dijo el belga.

"En este momento no sabemos realmente dónde vamos a estar el año que viene. Pero creo que eso es lo bueno de la Fórmula E, que nunca sabes realmente cómo es, y supongo que lo descubriremos en la primera carrera", agregó.

Al explicar un poco más las dificultades del Gen3, Vandoorne comentó: "Creo que es mucho más difícil entrar en la ventana de trabajo y lograr buenas vueltas. Parecen más desafiantes".

Respecto a su temporada de campeonato junto a Mercedes, el ex piloto de McLaren señaló la consistencia como un aspecto fundamental.

"Yo diría que este año (la clave) ha sido la regularidad. Solo he ganado una carrera. Pero en casi todas las demás carreras me las arreglé para terminar entre los cinco primeros y sumar puntos de forma constante. Creo que esa ha sido la clave de mi temporada", comentó.

La única victoria de Vandoorne en la temporada llegó en el E-Prix de Mónaco, nada menos, y el belga recordó la estrategia para llevarse ese triunfo.

"Mónaco era obviamente una de las mejores carreras para ganar. Estoy muy feliz de habérmelas arreglado para ganar. La carrera en sí fue muy táctica. Mitch [Evans] estaba liderando y se trataba de ir a rebufo y ahorrar energía. El ritmo fue bueno desde el principio y logré vencer teniendo un poco de energía extra en comparación con los demás".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!