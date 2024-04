Ambos DS Penske puntuaron en el estreno de la Fórmula E en Misano

Tras una difícil carrera en Japón, el equipo DS Penske volvía a la pista para la primera cita de la temporada 2024 en Europa. Misano es un circuito permanente y, por una vez, la pista de la carrera en Italia no estaba rodeada de muros. Sin embargo, los monoplazas eléctricos no debían abrirse demasiado hueco, porque al otro lado de los pianos hay hierba o grava, que puede ser igual de destructiva para los coches. Esa configuración poco habitual en el campeonato no impresionó a los pilotos, y los dos DS Penske pronto se sintieron a gusto.

El viernes por la tarde, bajo un cielo ligeramente nublado, los dos DS E-TENSE FE23 cogieron rápidamente el ritmo, antes de encabezar la tabla de tiempos con Vergne a la cabeza. El sábado por la mañana, JEV volvió a marcar el mejor tiempo en la segunda sesión, con Vandoorne poco detrás, en quinta posición.

"Las últimas carreras nos han demostrado que la temporada 10 se disputará al más alto nivel", comentó Vandoorne antes de esa primera carrera. "Después de Tokio, seguimos trabajando muy duro, conscientes de nuestros puntos fuertes y de nuestro potencial para alcanzar nuestros objetivos". Ese potencial también lo demostró Robert Shwartzman durante el test de novatos del viernes por la tarde, cuando el piloto ruso-israelí dejó el monoplaza de DS Penske segundo tanto en las tandas con 300 kW como en las de 350 kW.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Confirmación a medida que avanzaba el día de la carrera 1

En la clasificación del sábado, JEV marcó otro mejor tiempo para terminar primero en el Grupo A. Vandoorne tuvo mala suerte en su vuelta rápida y no pudo clasificarse para los cuartos de final. En los duelos, Vergne seguía pareciendo intocable y se deshizo fácilmente del Maserati de Max Guenther. En la semifinal, el Porsche de Pascal Wehrlein no fue rival para el monoplaza de DS Automobiles. En la final, JEV se encontró con Mitch Evans, cuyo Jaguar también ha sido uno de los coches más rápidos esta temporada. Fue Evans quien se hizo con la pole position, sólo una décima de segundo por delante del DS Penske del francés.

Con una primera fila tan potente y el Porsche de Wehrlein justo detrás, la carrera prometía ser picante. En ese circuito permanente, donde la recta más larga termina en una chicane, la estrategia energética es muy importante. Todo el mundo lo sabía y lo había previsto durante las sesiones de simulador, y se convirtió en un juego del gato y el ratón. El objetivo era mantenerse por delante del pelotón, pero sin forzar demasiado las baterías, a riesgo de no poder mantener el ritmo hasta el final.

Vergne se mostró muy convincente en ese sentido, pilotando su coche con una enérgica destreza que le permitió controlar sus posiciones. A medida que se acercaban las últimas vueltas, el piloto francés seguía aspirando a la victoria. Cruzó la línea de meta en tercera posición, pero finalmente se clasificó sexto, tras una penalización de cinco segundos (por implicación en una colisión, tema de gran discusión posterior). Vandoorne terminó octavo, dando a DS Penske otros cuatro puntos.