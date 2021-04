La Fórmula E impone una sanción anti-COVID-19 en Valencia

Según un comunicado de la FIA, el equipo NIO 333 no informó inmediatamente del resultado positivo al delegado anti COVID-19 y "no hizo ninguna declaración sobre posibles asistentes no aptos".

En cambio, los comisarios concluyeron que el contacto inicial con el departamento de salud se produjo "varias horas" después de que el equipo, propiedad de Li Sheng Racing, tuviera conocimiento del diagnóstico.

Por ello, el equipo ha recibido una multa de 25.000 euros, de los cuales 5.000 debían pagarse antes del jueves.

Los 20.000 euros restantes se suspenden para el resto de la temporada 2021 "si no se repite la misma infracción".

La infracción es una violación de los artículos 4.1 y 6.6 del Apéndice S del Código Deportivo Internacional de la FIA.

El artículo 4.1 dice: "Cualquier incumplimiento material de los requisitos del presente Código COVID-19 debe ser comunicado sin demora al Delegado COVID-19".

El artículo 6.6 continúa: "Antes de cada evento de la Segunda Parte, si surge cualquier circunstancia que signifique que un asistente no es apto para asistir al evento de la Segunda Parte (por ejemplo, si da positivo en las pruebas del virus COVID-19 o comienza a sufrir cualquier síntoma de COVID-19 o tiene cualquier contacto cercano con alguien que sufra síntomas de COVID-19), el asistente no debe declararse apto para asistir".

La Fórmula E realiza pruebas PCR a todos los asistentes al evento in situ para evitar una carga adicional a los servicios locales.

Otros casos positivos de COVID-19 de alto perfil fueron los del cofundador del campeonato Alejandro Agag y el director del equipo Mahindra Racing, Dilbagh Gill.

Ambos se perdieron la final de Berlín de la temporada pasada, el primer evento celebrado después de que la Fórmula E protagonizara una suspensión de cinco meses debido a la pandemia de coronavirus que se desató en Europa.

NIO 333 anunció el jueves por la mañana que ha firmado la nueva normativa Gen3, que le compromete con la categoría eléctrica hasta el final de la temporada 2025-26.

Esto significa que la mayoría de las escuderías existentes se han registrado para continuar en la categoría cuando se introduzcan las nuevas reglas, pero el equipo Mercedes es uno de los pocos que aún no se ha comprometido formalmente a seguir en la Fórmula E.