Cheste, "en el corazón" de Vergne... aunque no en Fórmula E

El circuito Ricardo Tormo, que acogerá el primer E-Prix de España, se añadió al calendario de 2021 tras las cancelaciones de las carreras previstas en Sanya y Santiago.

Será la primera vez que la categoría correrá en un trazado permanente si se tiene en cuenta que el circuito de Marrakesh se considera como una sede temporal y al trazado del Autódromo de Hermanos Rodríguez en la ciudad de México como uno especialmente adaptado a la Fórmula E.

Aunque se ha añadido una chicane artificial en la última recta de Valencia para aumentar las posibilidades de regenerar energía en las frenadas, los pilotos esperan tener que recuperar un 10% más de energía comparado con los típicos circuitos urbanos.

El piloto de DS Techeetah, Jean-Eric Vergne, que ganó la primera carrera en el anterior ePrix de Roma, ha pedido a la Fórmula E no volver a utilizar más este trazado a pesar de que le gustaba correr en el circuito Ricardo Tormo al principio de su carrera como piloto junior.

Vergne declaró a Motorsport.com: "Si me preguntas sobre el trazado, este circuito está en mi corazón. Lo tengo ahí desde que corrí en él en GP3".

"Es una gran pista, pero no es la indicada para la Fórmula E. Pero es lo que tenemos en tiempos de COVID. La pandemia ha dificultado poder celebrar carreras en las ciudades. Tenemos que estar felices de poder correr en cualquier lugar".

"Pero siendo sincero, espero no volver nunca a este circuito. No porque no me guste, sino porque no es lo mejor para la Fórmula E".

En la misma línea, el piloto de Audi, Lucas di Grassi, reconoce que la Fórmula E haría bien en evitar utilizar trazados de alta velocidad similares al de la sede de los test de pretemporada. De lo contrario, se necesitaría modificaciones en los coches creados por Spark Racing Technology.

Di Grassi confesó a Motorsport.com: "No creo que debamos ir a varios trazados como este. Si no, tenemos que cambiar los monoplazas".

"El coche no está creado para este tipo de circuitos".

Debido a las curvas que requieren alta carga aerodinámica, la selección de los neumáticos para Valencia se ha incrementado de cuatro a los seis compuestos de Michelin, tanto de lluvia como de seco, como se hacía en temporadas anteriores.

Además, debido la ausencia de muros que delimiten los bordes de la pista, la FIA endurecerá los límites de la pista y eliminará tiempos por sobrepasarlos en las curvas 1, 2, 6 y 12.

Tras el ePrix de Mónaco el 8 de mayo, la Fórmula E volverá a otro circuito permanente con el Autódromo Miguel E. Abed, cerca de la ciudad mexicana de Puebla, como sustituto del Autódromo Hermanos Rodríguez que actualmente se utiliza como centro de emergencias COVID.

