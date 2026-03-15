La Fórmula E toma Madrid con Citroën en una exhibición de Tatiana Calderón

La Fórmula E ha tomado este domingo, 15 de marzo, el centro de Madrid. El campeonato eléctrico se encuentra calentando motores de cara a la nueva cita del calendario, la sexta de la temporada 2025-26, que se celebrará en la capital de España, en el circuito del Jarama, el próximo fin de semana, el viernes 20 y el sábado 21.

Con ese motivo, Citröen, que en su primer año en la categoría ya tiene una victoria y un podio gracias a Nick Cassidy, ha organizado una exhibición muy especial. En ella, en plena calle, la piloto colombiana Tatiana Calderón se ha puesto al volante del Gen3 Evo, el monoplaza evolucionado de tercera generación que el campeonato eléctrico usa en estos momentos, antes de pasar al Gen4 a partir del próximo curso, con el que esperan dar un salto en cuanto a potencia y velocidad.

Calderón ha tenido a su disposición nada menos que Madrid como escenario, puesto que ha podido rodar en la calle Doctor Esquerdo, en el distrito del Retiro y justo enfrente de la histórica sede de Citroën en España, actual concesionario del Grupo Stellantis.

Desde el número 62 de la calle, la piloto de F2 o del WEC, entre otras competiciones, ha disfrutado de un pequeño circuito de 500 metros con sentido a la zona de Conde de Casal. Las calles se vallaron para la ocasión, mientras que cientos de aficionados y curiosos estuvieron presentes para presenciar el acto. Hubo pantallas gigantes para poder seguirlo, y también un box y una grada VIP, desde la que Motorsport.com pudo verlo todo in situ.

Eso sí, Calderón tardó bastante más de lo esperado en arrancar, debido a un 'warning', un aviso, que saltó en la telemetría del coche y obligó al equipo Citroën a reiniciar los sistemas. La firma francesa confirmó que fue por un fallo ajeno a ella, concretamente de la batería, un problema del proveedor de la misma.

Tatiana optó por bajarse del monoplaza mientras los mecánicos trabajan en él para solucionar el fallo cuanto antes. Y tras hacerlo y pasar los pertinentes chequeos, pasada la 1 de la tarde, la talentosa piloto americana logró salir a la calle.

La colombiana completó un par de tandas a la improvisada pista, de más de cinco vueltas cada una, subiendo y bajando por las céntricas calles capitalinas y acompañando a su rodaje con algunos donuts, tanto al principio como al final del recorrido.

"Es un gusto estar aquí, en la ciudad en la que vivo, pilotando el Fórmula E. La sonrisa no me la quita nadie hoy. Gracias a Citroën y al campeonato. No muchas veces dejan hacer trompos con los monoplazas. Espero que todos lo hayan disfrutado como yo lo he hecho", dijo Calderón al finalizar el evento.

Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E y uno de sus máximos responsables, también estaba presente. "Es un orgullo estar aquí, en Madrid, 12 años después de la creación del campeonato. Considerábamos que este año era la oportunidad perfecta. Estoy súper nervioso por el E-Prix. Tenemos casi colgado el cartel de 'no hay billetes'. Estamos intentando que nos dejen meter algo de público más", comentó por su parte.