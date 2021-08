Mercedes podría vender su equipo de Fórmula E

Tal y como adelantó Motorsport.com el pasado domingo y ahora ha sido confirmado oficialmente por Mercedes, la marca campeona dejará la Fórmula E al final de la temporada 2022 tras la decisión tomada por la dirección de Daimler en las últimas dos semanas.

Esto se produce como parte de un "reenfoque de los recursos para el desarrollo de vehículos eléctricos", mientras que se "concentrarán" en la Fórmula 1 como "el laboratorio más rápido para desarrollar y probar tecnologías de rendimiento futuro sostenibles y desarrollables".

Pero Mercedes también ha confirmado que la dirección de la escudería de Fórmula E, encabezada por el director del equipo, Ian James, y el director ejecutivo, Toto Wolff, está trabajando en un plan de contingencia para mantener a la estructura en la parrilla de la normativa Gen3, que comienza en 2022-23.

Sin incluir el desarrollo de la unidad de potencia, se entiende que el equipo Mercedes de Fórmula E es rentable gracias, en parte, a los acuerdos comerciales con los socios principales de Vestas (turbinas eólicas), NEOM (proyecto de la ciudad de Arabia Saudí), SAP (software) y Modis (tecnología digital).

El equipo de ingenieros de alto nivel incluye al ex director técnico de Renault en la Fórmula 1, Nick Chester, al ingeniero de carreras de Nico Rosberg y ganador del campeonato, Tony Ross, al ex jefe de diseño del equipo Super Aguri F1, Peter McCool, al ex jefe de aerodinámica de Williams y Renault, Jon Tomlinson, y, a partir de la próxima temporada, al ingeniero de Envision Virgin Racing, Stephen Lane.

Wolff ha expresado su deseo de mantener el equipo unido, declarando a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com que "tenemos un equipo que es totalmente funcional, del que podemos estar orgullosos en una categoría que es muy divertida".

"También tenemos un cierto grado de responsabilidad hacia el equipo y la Fórmula E".

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ

Se sigue especulando con que Wolff podría entrar como principal inversor para liderar un giro independiente de la actual situación y configuración de la Fórmula E de Mercedes.

En el comunicado oficial emitido por Mercedes que confirmaba la decisión de su salida, reconocía que: "Mientras que Mercedes-Benz dejará la Fórmula E al final de [la temporada 2022], el grupo de liderazgo del equipo ha comenzado a explorar opciones para que la escudería continúe compitiendo en la serie durante la era Gen3, incluyendo una potencial venta a nuevos propietarios."

"Hemos sido extremadamente afortunados de disfrutar del apoyo de Mercedes-Benz para construir una estructura de Fórmula E líder en su clase durante las últimas temporadas", dijo James.

"Me gustaría agradecer a la compañía su confianza y apoyo en nuestro viaje hasta ahora y todo el camino que esperamos que concluya en una exitosa octava temporada".

"Aunque Mercedes-Benz ha decidido marcharse, reconocemos el valor y el potencial de la Fórmula E; por lo tanto, exploraremos las mejores opciones para que el equipo siga compitiendo más allá [del final de 2022]."

El director ejecutivo de la Fórmula E, Jamie Reigle, dice que el campeonato "esperará a trabajar con el equipo y explorar las opciones para su entrada en Gen3, que comienza a partir de 2023."

Aunque el personal de Mercedes estuvo presente en la última reunión del Grupo de Trabajo Técnico para continuar con el desarrollo del tren motriz de Gen3, con el motor actual diseñado por High Performance Powertrains, con sede en Brixworth, es probable que su próxima participación sea como equipo cliente.

El modelo de equipo cliente de la Fórmula E Gen3 obliga a un fabricante a suministrar el hardware de su tren motriz y cualquier actualización de software a otro equipo previa solicitud formal.

Techeetah utilizó este modelo para montar el paquete de Renault en 2017-18 cuando terminó como subcampeón por dos puntos, mientras que el equipo de fábrica se clasificó en quinto lugar.