Lotterer anuncia su salida de la Fórmula E para centrarse en el WEC

Andretti publicó un breve comunicado en las redes sociales en el que confirmaba la salida de Andre Lotterer al final la temporada 2022/23 de la Fórmula E.

Decía así: "Podemos confirmar que Andre Lotterer no volverá al equipo en 2024. Nos gustaría dar las gracias a Andre por todos sus esfuerzos y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos".

La noticia de la salida de Lotterer de Andretti Global se produce después de una mala temporada en la que acabó 18º en la clasificación y su mejor resultado fue un cuarto puesto en la carrera inaugural en Ciudad de México. Además, su último final en las posiciones de puntos fue en la primera carrera de Berlín, donde terminó octavo.

Las dificultades de Lotterer se vieron acentuadas por la buena forma de su compañero de equipo Jake Dennis, que logró 11 podios, incluidas dos victorias, en su camino hacia el título.

El anuncio de Andretti marca el final de la etapa de Lotterer en la Fórmula E, que comenzó cuando se unió al equipo Techeetah para la temporada 2017/18.

Fichó por el quipo oficial de Porsche en la 2019/20, antes de unirse al equipo cliente de la marca alemana, Andretti, para 2022/23.

A lo largo de sus seis temporadas en la categoría de monoplazas totalmente eléctrica, Lotterer acumuló siete segundos puestos, pero no pudo lograr ninguna victoria. Su mejor posición en el campeonato fue el octavo, que logró en cada una de sus tres primeras temporadas.

Lotterer, de 41 años, ha confirmado que centrará todos su focos en sus compromisos en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) con Porsche para la temporada 2024 y, sobre todo, pensando en el desafío de las 24 Horas de Le Mans.

Estas fueron sus palabras de despedida en las redes sociales: "Ha sido una gran etapa de la Fórmula BMW & Fórmula Renault a la Fórmula 3, Champ Car, Fórmula Nippon, Super Fórmula, Fórmula 1 y finalmente a la familia de Fórmula E a la que me uní en el comienzo de la temporada 4 en 2017".

"Me gustaría dar las gracias a las personas que me ayudaron a unirme a este innovador y bonito Campeonato; Leo Thomas, Julian & Alexander Jakobi, JEV y el equipo Techeetah! ¡Las aventuras juntos fueron geniales! ¡Un gran agradecimiento a TAG Heuer Porsche FE porque también que me dio la oportunidad de liderar al equipo en su debut en la Fórmula E en la temporada 6! Por último, pero no menos importante, mi ingeniero Fabrice Roussel, que ha demostrado un apoyo increíble desde el principio y todo el camino a través de los tres equipos de Fórmula E, y a la escudería de Avalanche Andretti de Fórmula E por confiar en mí durante la temporada 9".

"Me gustaría agradecer personalmente a Alejandro Agag, su equipo y la FIA por crear la Fórmula E, ha sido una etapa fantástica y habéis cambiado muchas de nuestras vidas. ¡La Fórmula E ha sido el campeonato más desafiante y divertido en el que he competido! Estoy muy agradecido y orgulloso de haber competido en la Fórmula E, promoviendo todas las tecnologías sostenibles y por conocer a la gente increíble en este paddock, algunos de los cuales son ahora mis mejores amigos".

Andretti aún no ha anunciado quién sustituirá a Lotterer en la temporada 2023/24.