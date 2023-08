Hughes renueva con McLaren para la Fórmula E de 2024

Jake Hughes se unió a McLaren tras pasar dos años con Mercedes como reserva y piloto de desarrollo de los germanos durante su etapa en la Fórmula E, antes de que los de Woking se hicieran con el control esta temporada. El inglés impresionó en su estreno en Ciudad de México, clasificándose tercero y luchando por la cabeza antes de terminar quinto.

Consiguió la pole position en su tercera cita en Diriyah, y volvió a partir desde el primer puesto en Mónaco, donde lideró unas vueltas, aunque cruzó la línea de meta en la quinta posición, puntos valiosos para acabar 12º el año.

"Estoy muy contento de seguir en el equipo McLaren de Fórmula E en la décima temporada", dijo el británico. "La escudería ha sido mi casa durante varios años, y me ha encantado cada minuto. Tuvimos una temporada un poco mixta, pero tuve muchos momentos personales que espero aprovechar el próximo curso con el conjunto y pelear por victorias y podios, que no tengo ninguna duda de que seremos capaces de lograrlo juntos, no puedo esperar para la décima temporada".

Hughes también batió un récord mundial antes de terminar la campaña en Londres, cuando estableció la mejor marca de velocidad sobre un circuito cubierto utilizando una versión modificada del Gen3 en un mano a mano con Lucas di Grassi, y en el equipo McLaren están encantados con él.

"Estoy encantado de poder compartir que continuaremos nuestra relación con Jake [Hughes]", dijo el director de los ingleses, Ian James. "Aunque nunca tuvimos dudas sobre su rendimiento, impresionó a la escudería y al paddock en general con una gran temporada de novato. El compromiso de Jake con el equipo y con la Fórmula E es excepcional".

Mientras que McLaren confirmó que el piloto seguirá el próximo curso, el martes anunciaron que René Rast se marcharía tras solo un año juntos. El tres veces campeón del DTM tuvo problemas, consiguiendo solo un podio en Diriyah y ocho puntos por detrás de su compañero, y en un comunicado explicaron lo sucedido.

"René [Rast] ha sido una parte integral de los éxitos y aprendizajes del equipo en su primera temporada como McLaren Formula E Team. René ha tomado la difícil decisión de buscar otras oportunidades, y la escudería apoya plenamente su decisión", comentaron los de Woking. "No podemos agradecerle lo suficiente todo lo que ha hecho por el equipo durante el último año".

Aunque McLaren todavía no ha confirmado ningún segundo piloto, al parecer será Sam Bird quien llegue tras perder su asiento en Jaguar, que fue a parar a manos de Nick Cassidy.

