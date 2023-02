Fórmula E: titánica resistencia de Vergne para ganar en India

Cargar el reproductor de audio

Jean-Eric Vergne se llevó un agónico triunfo en el ePrix de Hyderabad 2023 pese a llegar a meta a 0% de batería y con Nick Cassidy, que acabó con un 3%, pegado a él. El golpe para Envision fue aún mayor cuando Buemi, que había rodado tras ellos toda la carrera y también resistió a los ataques, cruzó la meta en tercero para después ser sancionado con un drive-through de 17 segundos que no solo le hacía perder el tercer puesto, sino caer a la 15ª posición. Antonio Felix Da Costa heredó el tercer escalón, aunque consciente de que fue una carrera en la que muchos coches acabaron fuera o por detrás de donde deberían.

Por ejemplo, los dos Jaguar podían haber logrado un excelente resultado, pero un error de Sam Bird en la curva 3 en las primeras vueltas acabó llevándose por delante a su compañero Mitch Evans (autor de la pole position), y ambos tuvieron que abandonar casa del propietario del equipo, Tata Group.

En ese momento Evans era tercero por detrás de Buemi y Vergne después de haber activado el 'Modo Ataque', y la maniobra de Bird también afectó a Sacha Fenestraz y Maximilian Gunther, que no tenían dónde ir y también se tocaron. Sin embargo, ambos pudieron seguir, aunque ya habían perdido sus posibilidades de podio.

Ese accidente múltiple favoreció entre otros a Cassidy, que se puso tercero detrás de un Vergne que perseguía a Sebastien Buemi, que se había colocado líder con una genial maniobra y un doble adelantamiento al principio a Evans y Vergne.

Vergne hizo el adelantamiento que a la postre sería ganador en la horquilla, y Buemi contraatacó activando el 'Modo Ataque', aunque en la activación perdió la segunda plaza con un Cassidy que a partir de ahí, con más energía, se dedicaría a perseguir a Vergne.

Un accidente de Jake Hughes en la vuelta 23, cuando sufrió un fallo mecánico que le hizo acabar contra el muro, provocó la salida del Safety Car. Dirección de carrera decidió añadir una vuelta más y cuando se reinició la prueba, en la vuelta 26, llegó un nuevo drama. En la misma zona en la que se habían tocado los Jaguar, McLaren perdió todas sus opciones en un toque en el que se vio involucrado Rene Rast, que luchaba por el podio. Rast había tocado por detrás al Andretti de Jake Dennis, que sufrió un pinchazo y tuvo que hacer un pitstop extra.

Ahí Dennis, que había remontado desde la undécima plaza, vio arruinada su realista posibilidad de quitarle el liderato del mundial a un Pascal Wehrlein que tras el accidente del viernes minimizó daños y terminó cuarto.

Por delante, Cassidy seguía presionando, e incluso se llegó a colocar rueda a rueda con Vergne, sin éxito. Dirección de carrera anunció otra vuelta más cuando estábamos en la 30, por lo que la prueba llegaría hasta la 33. Y mientras Cassidy no podía, su compañero Buemi se veía atacado por Rowland, que trataba de robarle la tercera plaza. Sin embargo, Rowland se pasó de frenada y no solo no logró el adelantamiento, sino que vio cómo le superaba Da Costa para bajarle al quinto lugar.

En la última vuelta , Vergne tenía un 3% de batería y Cassidy un 7%, y la lucha se intensificó. El líder llegó a estar con menos de un 1% mientras su rival se mantenía en 4%, lo que agrupó al pelotón. Pero, regenerando lo justo en las frenadas y tapando todos los huecos, Vergne, con un 0% de batería, llegó a meta con 0,400s de ventaja.

Su coche continuó al ralentí, mientras en el equipo celebraban la gesta a lo grande. Por su parte, en Envision veían el segundo puesto de Cassidy como una derrota, tras acabar con un 3%. Su compañero Buemi terminó justo detrás, dando un doble podio al equipo, pero inmediatamente fue sancionado con 17 segundos por usar más de lo permitido el modo de potencia máxima.

Sergio Sette-Camara terminó en un sólido quinto puesto con NIO 333, mientras que Oliver Rowland consiguió una buen cantidad de puntos para Mahindra en la carrera local del equipo. Fue sexto. Norman Nato anotó sus primeros puntos del año en séptimo lugar, con Stoffel Vandoorne (DS Penske), Andre Lotterer y Edoardo Mortara (Maserati MSG) completando los puntos.

Resultados del ePrix de Hyderabad 2023 de Fórmula E

