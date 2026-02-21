La Fórmula E adoptará el sistema de mejoras 'joker' del WEC para la Gen4

La FIA y la Fórmula E permitirán a los fabricantes introducir mejoras de hardware en sus coches Gen4 a través de un nuevo sistema basado en tokens, que sustituirá al actual formato de actualizaciones Evo a mitad de ciclo.

El proceso es similar, en principio, al sistema utilizado en la categoría Hypercar del Mundial de Resistencia, en el que se asignan a los fabricantes cinco actualizaciones 'joker' durante un ciclo de homologación de cinco años. Sin embargo, a diferencia del modelo del WEC, en el que las mejoras pueden aplicarse de forma generalizada en todo el coche, la Federación Internacional asignará un número fijo de tokens a componentes específicos.

El cambio supone un giro significativo en la filosofía de desarrollo del campeonato eléctrico. Según la normativa Gen3, las marcas estaban obligadas a homologar todo su paquete de propulsión al inicio del ciclo, sin que se permitieran actualizaciones de hardware hasta la actualización Evo de mitad del mismo, introducida para la temporada 2024-25. Sin embargo, los desarrollos de software seguían estando permitidos entre temporadas.

El director técnico de la FIA para la Fórmula E, Vincent Gaillardot, afirmó que la nueva estructura se diseñó para ofrecer una mayor flexibilidad, y dar a los fabricantes con dificultades una mejor oportunidad de ponerse al nivel de la competencia.

"Anteriormente, el ciclo de homologación era de dos años. Cuando los fabricantes homologaban el coche, no tenían posibilidad de actualizarlo durante un periodo de dos años", explicó Gaillardot a Motorsport.com. "Esto significa que, cuando se comete un error, hay que lidiar con él durante dos temporadas. Lo que pedían los fabricantes, y es algo que en la FIA conocemos muy bien por otras categorías, es tener más flexibilidad para poder gestionar cuándo quieren implementar sus desarrollos".

Porsche Fórmula E, GEN4 Foto: Porsche

"Ahora tendrán su homologación inicial y dispondrán de una ficha o un comodín [un 'joker'], de modo que podrán actualizar el MGU, el inversor y la caja de cambios cuando quieran, una vez durante los cuatro años. Para lo que llamamos los perímetros más bajos —uno es mecánico, es decir, la carrocería y la suspensión; otro es el sistema eléctrico y el tercero es el sistema hidráulico—, tendrán dos comodines. Esto significa que pueden realizar dos actualizaciones [en esas áreas] durante el ciclo de cuatro años".

"Ellos eligen cuándo quieren [introducir estas actualizaciones] y, cada año, al comienzo de la temporada, realizaremos una homologación provisional con comodines. Obviamente, contaremos todos estos comodines al final, lo que les dará flexibilidad, y la misma flexibilidad estará asociada al límite de costes. Tendrán la posibilidad de gastar su dinero y su presupuesto cuando quieran, asociado al desarrollo de fichas".

La nueva norma mantiene los costes bajo control

El director del equipo Mahindra, Frederic Bertrand, acogió con satisfacción el cambio hacia el desarrollo basado en tokens en la Gen4, afirmando que ayudará a mantener los costes bajo control. Explicó que la eliminación del modelo Evo significa que los fabricantes ya no tendrán que desarrollar un coche completamente nuevo a mitad del ciclo reglamentario. En su lugar, los equipos podrán centrar sus recursos en abordar las debilidades específicas en relación con sus rivales.

Coche de Fórmula E Gen4 de Mahindra Foto: Mahindra Racing

"Hasta ahora, teníamos que producir un coche Gen3 y un Gen3 Evo, que eran dos desarrollos [diferentes]", detalló Bertrand a Motorsport.com. "Ahora tenemos un Gen4 con el que se puede trabajar durante todo el periodo de homologación con algunos comodines, lo que permite mejorar el rendimiento en las áreas débiles. No es necesario desarrollar un coche completamente nuevo. Digamos que la caja de cambios es un poco más débil, o que se puede encontrar una evolución mejor, entonces se dispone de una cierta cantidad de comodines por elemento".

"Eso nos ayudó mucho en nuestro enfoque. Pensamos que podíamos ir paso a paso y desarrollar nuestro propio coche sin tener que volver a pedir un presupuesto completo al cabo de dos años. Así que fue un gran paso para nosotros en el proceso de validación [al inscribirnos en Gen4]. Seguir estas reglas ayuda mucho porque reduce un poco la locura en cuanto al presupuesto. No hay que pensar en hacer dos coches en un periodo de cuatro años; se puede hacer un coche y medio, más o menos".

