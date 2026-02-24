Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Mahindra ya tiene fecha para probar, tarde, su Gen4 de la Fórmula E

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Yeda II
Mahindra ya tiene fecha para probar, tarde, su Gen4 de la Fórmula E

Horner resta culpa a 'los Verstappen' de su salida de Red Bull y señala a Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Horner resta culpa a 'los Verstappen' de su salida de Red Bull y señala a Marko

Cómo Yeda está convirtiéndose en un importante centro de deportes de motor

Patrocinado
Patrocinado
Cómo Yeda está convirtiéndose en un importante centro de deportes de motor

Tras perder la batalla política sobre el motor, Ferrari apuesta a la aerodinámica

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Tras perder la batalla política sobre el motor, Ferrari apuesta a la aerodinámica

Sainz pide paciencia de cara a 2026, pero avisa: "No descartes sorpresas"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Sainz pide paciencia de cara a 2026, pero avisa: "No descartes sorpresas"

Drive to Survive, T8: el último acto de Horner y otras conclusiones clave

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Drive to Survive, T8: el último acto de Horner y otras conclusiones clave

Nuevo estilo de pilotaje: para optimizar la energía, ya no se acelera a fondo

Fórmula 1
Fórmula 1
Nuevo estilo de pilotaje: para optimizar la energía, ya no se acelera a fondo

El icónico Lotus 98T de Ayrton Senna se subastará por varios millones

Fórmula 1
Fórmula 1
El icónico Lotus 98T de Ayrton Senna se subastará por varios millones
Patrocinado

Cómo Yeda está convirtiéndose en un importante centro de deportes de motor

En el transcurso de cuatro semanas, Yeda, en Arabia Saudí, acogió dos eventos deportivos internacionales de gran repercusión, tanto en tierra como en mar.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Circuito de Yeda

El Campeonato Mundial E1 llevó las carreras de lanchas eléctricas a la costa del Mar Rojo, antes de que la Fórmula E regresara al circuito de Yeda bajo los focos de las calles saudís. Desde las carreras en el agua hasta las carreras en el asfalto, la ciudad está demostrando su capacidad para albergar múltiples eventos de primer nivel en rápida sucesión.

Puede que Arabia Saudí haya entrado relativamente tarde en el mundo de las carreras, pero la ambición del reino de ofrecer eventos de talla mundial ha convertido rápidamente al circuito de Yeda en uno de los lugares más destacados del calendario internacional del automovilismo. Rápido, fluido e implacable, se ha ganado la reputación de ser el circuito urbano de Fórmula 1 más rápido del mundo.

Estas características han calado tanto en los pilotos como en los espectadores, lo que ha contribuido a atraer a un gran número de asistentes año tras año.

"Recibimos muchas solicitudes de clubes de automovilismo, tanto locales como Porsche, Lamborghini y otros, para venir a correr aquí", afirmó Su Alteza Real el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Saudi Motorsport Company.

"Muchos pilotos dicen que quieren venir a correr en este circuito emocionante, apasionante y peligroso. Por eso, cuando los pilotos salen del coche por primera vez, dicen: 'Vaya, esto es algo diferente'".

Más sobre Arabia Saudí:
Track action

Acción en la pista

Foto de: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

La andadura moderna del automovilismo en Arabia Saudí comenzó en 2018, cuando la serie totalmente eléctrica visitó el sitio patrimonial de Diriyah, en Riad, para celebrar una carrera urbana. Desde entonces, el reino ha añadido a su cartera la Fórmula 1, el Rally Dakar y el GT World Challenge Europe.

Cada incorporación ha reforzado su presencia en el mundo de las carreras, con Yeda desempeñando un papel cada vez más central. En ese tiempo, más de medio millón de espectadores han asistido a eventos de automovilismo en todo el país, lo que refleja el rápido crecimiento de la región. Arabia Saudí también se ha hecho popular entre los aficionados al fútbol, el tenis, el ciclismo y la lucha libre, con tres millones de turistas internacionales que han asistido a más de 150 eventos deportivos mundiales en el país.

"En Arabia Saudí somos grandes aficionados a las carreras y nos encanta compartir lo que tenemos, así como nuestra visión y lo que queremos lograr con el deportes de motor", explicó el príncipe Khalid.

"A todas las personas del mundo les decimos: 'Vengan a correr con nosotros, vengan a divertirse, vengan de vacaciones y lo pasarán bien en Arabia Saudí y vivirán una experiencia única'. Eso es lo que queremos, queremos ofrecer una experiencia única".

La ubicación costera de Yeda ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de esa identidad. Como ciudad vibrante a orillas del mar Rojo, combina la conectividad internacional con una oferta deportiva y de entretenimiento en expansión y una cartera creciente de eventos globales. Con más carreras previstas para finales de año, incluida la F1 en abril, el impulso no parece que vaya a disminuir.

Al reunir competiciones terrestres y marítimas con pocas semanas de diferencia, Yeda no solo está ampliando sus credenciales en el mundo del motor, sino que también está reforzando su posición como uno de los centros deportivos más destacados del mundo.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior La Fórmula E adoptará el sistema de mejoras 'joker' del WEC para la Gen4
Más de
Redacción Motorsport.com

Verstappen asegura que nunca correrá rallies por el "riesgo" que conlleva

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Verstappen asegura que nunca correrá rallies por el "riesgo" que conlleva

WSK | Sigue en DIRECTO la Super Master Series en Viterbo

Karting
Karting
WSK | Sigue en DIRECTO la Super Master Series en Viterbo

GALERÍA: Las fotos del último día de los test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
GALERÍA: Las fotos del último día de los test de F1 2026 en Bahrein

Últimas noticias

Mahindra ya tiene fecha para probar, tarde, su Gen4 de la Fórmula E

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Yeda II
Mahindra ya tiene fecha para probar, tarde, su Gen4 de la Fórmula E

Horner resta culpa a 'los Verstappen' de su salida de Red Bull y señala a Marko

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Horner resta culpa a 'los Verstappen' de su salida de Red Bull y señala a Marko

Cómo Yeda está convirtiéndose en un importante centro de deportes de motor

Patrocinado
Patrocinado
Cómo Yeda está convirtiéndose en un importante centro de deportes de motor

Tras perder la batalla política sobre el motor, Ferrari apuesta a la aerodinámica

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Tras perder la batalla política sobre el motor, Ferrari apuesta a la aerodinámica