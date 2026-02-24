Cómo Yeda está convirtiéndose en un importante centro de deportes de motor

El Campeonato Mundial E1 llevó las carreras de lanchas eléctricas a la costa del Mar Rojo, antes de que la Fórmula E regresara al circuito de Yeda bajo los focos de las calles saudís. Desde las carreras en el agua hasta las carreras en el asfalto, la ciudad está demostrando su capacidad para albergar múltiples eventos de primer nivel en rápida sucesión.

Puede que Arabia Saudí haya entrado relativamente tarde en el mundo de las carreras, pero la ambición del reino de ofrecer eventos de talla mundial ha convertido rápidamente al circuito de Yeda en uno de los lugares más destacados del calendario internacional del automovilismo. Rápido, fluido e implacable, se ha ganado la reputación de ser el circuito urbano de Fórmula 1 más rápido del mundo.

Estas características han calado tanto en los pilotos como en los espectadores, lo que ha contribuido a atraer a un gran número de asistentes año tras año.

"Recibimos muchas solicitudes de clubes de automovilismo, tanto locales como Porsche, Lamborghini y otros, para venir a correr aquí", afirmó Su Alteza Real el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Saudi Motorsport Company.

"Muchos pilotos dicen que quieren venir a correr en este circuito emocionante, apasionante y peligroso. Por eso, cuando los pilotos salen del coche por primera vez, dicen: 'Vaya, esto es algo diferente'".

Acción en la pista Foto de: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

La andadura moderna del automovilismo en Arabia Saudí comenzó en 2018, cuando la serie totalmente eléctrica visitó el sitio patrimonial de Diriyah, en Riad, para celebrar una carrera urbana. Desde entonces, el reino ha añadido a su cartera la Fórmula 1, el Rally Dakar y el GT World Challenge Europe.

Cada incorporación ha reforzado su presencia en el mundo de las carreras, con Yeda desempeñando un papel cada vez más central. En ese tiempo, más de medio millón de espectadores han asistido a eventos de automovilismo en todo el país, lo que refleja el rápido crecimiento de la región. Arabia Saudí también se ha hecho popular entre los aficionados al fútbol, el tenis, el ciclismo y la lucha libre, con tres millones de turistas internacionales que han asistido a más de 150 eventos deportivos mundiales en el país.

"En Arabia Saudí somos grandes aficionados a las carreras y nos encanta compartir lo que tenemos, así como nuestra visión y lo que queremos lograr con el deportes de motor", explicó el príncipe Khalid.

"A todas las personas del mundo les decimos: 'Vengan a correr con nosotros, vengan a divertirse, vengan de vacaciones y lo pasarán bien en Arabia Saudí y vivirán una experiencia única'. Eso es lo que queremos, queremos ofrecer una experiencia única".

La ubicación costera de Yeda ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de esa identidad. Como ciudad vibrante a orillas del mar Rojo, combina la conectividad internacional con una oferta deportiva y de entretenimiento en expansión y una cartera creciente de eventos globales. Con más carreras previstas para finales de año, incluida la F1 en abril, el impulso no parece que vaya a disminuir.

Al reunir competiciones terrestres y marítimas con pocas semanas de diferencia, Yeda no solo está ampliando sus credenciales en el mundo del motor, sino que también está reforzando su posición como uno de los centros deportivos más destacados del mundo.