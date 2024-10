El español Bruno del Pino, sobrino de De la Rosa, debutará en F3

Llega otro piloto español a la escalera de monoplazas de la Fórmula 1. Se trata de Bruno del Pino, que en 2025 debutará en la Fórmula 3 como piloto rookie de MP Motorsport. Así lo han anunciado el equipo y el campeonato este miércoles, durante esta parte del año entre la temporada 2024 ya concluida y la siguiente.

Bruno del Pino lleva dos cursos en la Eurocup-3, donde actualmente ocupa la tercera plaza con una pole y siete victorias en su casillero con MP Motorsport. El joven de 17 años es sobrino de Pedro de la Rosa y ya disputó los test postemporada con ese mismo equipo y fue séptimo y en las pruebas en Barcelona.

El compañero de Bruno del Pino será Tim Tramnitz, que seguirá con MP como en esta F4 2024 en la que fue noveno en el campeonato de pilotos.

"Es una noticia fantástica poder pasar a la Fórmula 3, y no podría ser con un equipo mejor que MP Motorsport", comentó Bruno del Pino sobre su ascenso. "En mis dos años con el equipo, me han hecho sentir como en casa en un entorno que me ha ayudado a sacar lo mejor de mí mismo. Fue maravilloso conseguir nuestras primeras victorias juntos esta temporada, y es con esas condiciones positivas con las que continuaremos nuestra exitosa colaboración, mientras nos embarcamos en un nuevo desafío en la F3".

Por su parte, el director del equipo MP Motorsport, Sander Dorsman, declaró: "Estoy encantado de darle la bienvenida a Bruno a nuestra alineación de FIA ​​F3 2025 para que sea compañero de Tim. El hecho de que Bruno haya decidido quedarse con nosotros es un testimonio del ambiente familiar que hay en MP y una prueba más de nuestro lema de impulsar el talento. Este año, ha sido una revelación en la Eurocup-3 y nuestro objetivo es trasladar esa forma al nuevo monoplaza de F3 para 2025. En el proceso, Bruno ha demostrado que la Eurocup-3 es una ruta viable hacia la Fórmula 3, donde estoy seguro de que prosperará".

Con Bruno del Pino, serán dos los pilotos españoles que estén en la parrilla 2025 de Fórmula 3, ya que Mari Boya, que precisamente debutó en F3 en 2023 con MP Motorsport, continuará por tercera temporada en la categoría, por segundo año consecutivo en Campos Racing.