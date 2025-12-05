Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Crónica de clasificación
FIA F2 Yas Marina

Stanek logra la pole de la F2 en Abu Dhabi por delante de Crawford y Fornaroli

Romain Stanek marcó el mejor tiempo en la última carrera de la temporada 2025 de la F2 en Abu Dhabi. Resumen y resultados.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Roman Stanek, Invicta Racing

Roman Stanek, Invicta Racing

Foto de: Formula Motorsport Ltd

Romain Stanek (Invicta) marcó el mejor tiempo en la sesión clasificatoria para la última ronda de la temporada de la Fórmula 2025 en Yas Marina, por delante de Jak Crawford y el ya campeón de la categoría, Leonardo Fornaroli.

La sesión de clasificación de 30 minutos de la F2 comenzó con mucha acción en pista y cuando todos marcaron sus primeros tiempos, era el piloto de DAMS Jak Crawford quien ocupaba la primera plaza después de haber disputado la FP1 de Fórmula 1 con un Aston Martin.

Sin embargo, los neumáticos superblandos permitieron realizar múltiples intentos. Uno tras otro, los tiempos fueron mejorando, con Joshua Durksen (AIX Racing) colocándose en cabeza con un 1:37.464, seguido de cerca por Leonardo Fornaroli (Invicta), que ganó el campeonato de esta temporada en la ronda anterior en Qatar, en segundo puesto.

Tras esas primeras vueltas rápidas, todos los coches volvieron a boxes para cambiar neumáticos. A falta de menos de 10 minutos, los coches salieron a pista de nuevo, con Fornaroli retrasando su aparición.

Todos los pilotos mejoraron y, una vez más, las hojas de tiempos cambiaban constantemente, con Romain Stanek (Invicta) en primer puesto gracias a su tiempo de 1:36.836.

A falta de menos de tres minutos, la mayoría empezaron sus ataques finales, pero nadie marcó un tiempo más rápido que Stanek, que se hizo con la pole position para la carrera principal del domingo.

Crawford fue el segundo más rápido, seguido por Fornaroli, Dino Beganovic, Sebastian Montoya, Oliver Goethe, Victor Martins, Joshua Durksen, Nikola Tsolov y un Arvid Lindblad que tendrá la pole para la carrera sprint del sábado.

Horarios para todo el fin de semana en la F2:

Resultados de la clasificación de la F2 en Abu Dhabi 2025

Q

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 14

1'36.836

   196.327
2 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 13

+0.087

1'36.923

 0.087 196.151
3
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 13

+0.134

1'36.970

 0.047 196.056
4
D. Beganovic Hitech TGR
 8 13

+0.188

1'37.024

 0.054 195.947
5 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 12

+0.204

1'37.040

 0.016 195.915
6
O. Goethe MP Motorsport
 5 12

+0.260

1'37.096

 0.056 195.802
7 France V. Martins ART Grand Prix 14 12

+0.293

1'37.129

 0.033 195.735
8
J. Duerksen AIX Racing
 20 12

+0.316

1'37.152

 0.023 195.689
9
N. Tsolov Campos Racing
 3 13

+0.395

1'37.231

 0.079 195.530
10
A. Lindblad Campos Racing
 4 13

+0.411

1'37.247

 0.016 195.498
11
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 13

+0.493

1'37.329

 0.082 195.333
12 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 12

+0.604

1'37.440

 0.111 195.110
13
G. Minì Prema Powerteam
 10 12

+0.649

1'37.485

 0.045 195.020
14 Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 13

+0.732

1'37.568

 0.083 194.854
15
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 13

+0.775

1'37.611

 0.043 194.769
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 13

+0.777

1'37.613

 0.002 194.765
17
L. Browning Hitech TGR
 7 13

+0.784

1'37.620

 0.007 194.751
18
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 13

+0.855

1'37.691

 0.071 194.609
19
L. Van Hoepen Trident
 22 13

+0.904

1'37.740

 0.049 194.511
20 India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 12

+1.240

1'38.076

 0.336 193.845
21
C. Shields AIX Racing
 21 12

+1.472

1'38.308

 0.232 193.388
22
T. Inthraphuvasak Trident
 23 12

+2.865

1'39.701

 1.393 190.686
Ver resultados  

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Horarios de la F2 en Abu Dhabi: acaba la temporada 2025
Redacción Motorsport.com
Más de
Redacción Motorsport.com
F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025

F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025
¿Quién ganará el Mundial de F1 2025 en el final de Abu Dhabi? Opinamos

¿Quién ganará el Mundial de F1 2025 en el final de Abu Dhabi? Opinamos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
¿Quién ganará el Mundial de F1 2025 en el final de Abu Dhabi? Opinamos
Vídeo: ¿por qué llevan oro los coches de Fórmula 1?

Vídeo: ¿por qué llevan oro los coches de Fórmula 1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Vídeo: ¿por qué llevan oro los coches de Fórmula 1?

Últimas noticias

Stanek logra la pole de la F2 en Abu Dhabi por delante de Crawford y Fornaroli

Stanek logra la pole de la F2 en Abu Dhabi por delante de Crawford y Fornaroli

FIA F2
F2 FIA F2
Yas Marina
Stanek logra la pole de la F2 en Abu Dhabi por delante de Crawford y Fornaroli
F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025

F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 en DIRECTO: los Libres 2 (FP2) del GP de Abu Dhabi 2025
El plan de Verstappen para el mundial: ¿misma táctica que Hamilton en 2016?

El plan de Verstappen para el mundial: ¿misma táctica que Hamilton en 2016?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El plan de Verstappen para el mundial: ¿misma táctica que Hamilton en 2016?
Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri

Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros