Stanek logra la pole de la F2 en Abu Dhabi por delante de Crawford y Fornaroli

Romain Stanek (Invicta) marcó el mejor tiempo en la sesión clasificatoria para la última ronda de la temporada de la Fórmula 2025 en Yas Marina, por delante de Jak Crawford y el ya campeón de la categoría, Leonardo Fornaroli.

La sesión de clasificación de 30 minutos de la F2 comenzó con mucha acción en pista y cuando todos marcaron sus primeros tiempos, era el piloto de DAMS Jak Crawford quien ocupaba la primera plaza después de haber disputado la FP1 de Fórmula 1 con un Aston Martin.

Sin embargo, los neumáticos superblandos permitieron realizar múltiples intentos. Uno tras otro, los tiempos fueron mejorando, con Joshua Durksen (AIX Racing) colocándose en cabeza con un 1:37.464, seguido de cerca por Leonardo Fornaroli (Invicta), que ganó el campeonato de esta temporada en la ronda anterior en Qatar, en segundo puesto.

Tras esas primeras vueltas rápidas, todos los coches volvieron a boxes para cambiar neumáticos. A falta de menos de 10 minutos, los coches salieron a pista de nuevo, con Fornaroli retrasando su aparición.

Todos los pilotos mejoraron y, una vez más, las hojas de tiempos cambiaban constantemente, con Romain Stanek (Invicta) en primer puesto gracias a su tiempo de 1:36.836.

A falta de menos de tres minutos, la mayoría empezaron sus ataques finales, pero nadie marcó un tiempo más rápido que Stanek, que se hizo con la pole position para la carrera principal del domingo.

Crawford fue el segundo más rápido, seguido por Fornaroli, Dino Beganovic, Sebastian Montoya, Oliver Goethe, Victor Martins, Joshua Durksen, Nikola Tsolov y un Arvid Lindblad que tendrá la pole para la carrera sprint del sábado.

Horarios para todo el fin de semana en la F2: FIA F2 Horarios de la F2 en Abu Dhabi: acaba la temporada 2025

Resultados de la clasificación de la F2 en Abu Dhabi 2025