Piastri, único aspirante fuera de la FP1 de Abu Dhabi: aluvión de "nuevas" caras
Hasta ocho pilotos tendrán que dejar sus coches a novatos en la FP1 del GP de Abu Dhabi 2025 de Fórmula 1, siendo Oscar Piastri el único de los tres candidatos que no estará.
Pato O'Ward, McLaren
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
En la Fórmula 1 existe una regla que obliga a cada equipo a alinear a dos pilotos novatos durante dos sesiones de entrenamientos libres en sus dos coches, y dado que el GP de Abu Dhabi es el último de la temporada y muchos no han cumplido todavía con ello, veremos muchas caras poco habituales el viernes en la FP1.
Los pilotos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi
|Equipo de F1
|Piloto 2026
|Piloto 2026
|Mercedes
|George Russell
|Andrea Kimi Antonelli
|Red Bull
|Max Verstappen
|Arvid Lindblad
|McLaren F1
|Lando Norris
|Patricio O'Ward
|Aston Martin
|Cian Shields
|Jak Crawford
|Alpine
|Paul Aron
|Franco Colapinto
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Por confirmar
|Racing Bulls
|Isack Hadjar
|Ayumu Iwasa
|Sauber
|Nico Hulkenberg
|Gabriel Bortoleto
|Haas
|Ryo Hirakawa
|Esteban Ocon
|Williams
|Alex Albon
|Carlos Sainz
Después de que en México fueran hasta cinco los novatos en la FP1, el de Abu Dhabi será un número mayor, con la peculiaridad de que de los tres pilotos que se juegan el título, solo Oscar Piastri no empezará el fin de semana decisivo. Por tanto, el australiano empezará su gran premio en la FP2 de la tarde, con 60 minutos menos de rodaje que sus rivales Lando Norris y Max Verstappen.
Piastri cederá su McLaren al mexicano Pato O'Ward, que llevó el coche de Norris ya en México. Antes, Piastri había cedido su coche en Monza a Alex Dunne, al que Norris dejó su MCL39 meses antes, en Austria. En cuanto a Verstappen, ya había dejado su coche a Ayumu Iwasa en Bahrein a principios de año, y luego a Arvid Lindblad en México.
Además de O'Ward, otros siete pilotos disputarán la FP1, aunque todavía no se conocen todos los nombres. En Aston Martin Racing han tomado la cuestionable decisión de darle el coche de Fernando Alonso al adinerado Cian Shields que lleva al friolera de cero puntos. En su último fin de semana como titular, Yuki Tsunoda será sustituido por Arvid Lindblad en la FP1 de Abu Dhabi, mientras que también estarán en acción Jak Crawford con el coche de Lance Stroll (sí, en Aston Martin no habrá ningún titular), Paul Aron en Alpine por Pierre Gasly, Ryo Hirakawa en Haas por Oliver Bearman, Ayumu Iwasa en Racing Bulls por Liam Lawson y Luke Browning en Williams.
Falta por saber quién sustituirá en Ferrari a Lewis Hamilton, que tiene pendiente ceder su coche durante una FP1 tras haberlo hecho con Antonio Fuoco en México.
Mira a continuación todos los pilotos que han disputado sesiones de FP1 durante 2025, y sus resultados.
Los pilotos de los viernes durante la temporada 2025
En cursiva: El piloto no cuenta para la regla de la FP1 porque ya era novato él y no tiene que ceder su asiento. En el caso de Colapinto, porque la regla es para cada coche, y con su coche ya había cumplido la regla Doohan en las dos primeras carreras
1 La inscripción de Drugovich en Hungría no está cubierta por la regla porque la notificación a la FIA llegó demasiado tarde.
