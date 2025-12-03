Todos

Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Piastri, único aspirante fuera de la FP1 de Abu Dhabi: aluvión de "nuevas" caras

Hasta ocho pilotos tendrán que dejar sus coches a novatos en la FP1 del GP de Abu Dhabi 2025 de Fórmula 1, siendo Oscar Piastri el único de los tres candidatos que no estará.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Pato O'Ward, McLaren

Pato O'Ward, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

En la Fórmula 1 existe una regla que obliga a cada equipo a alinear a dos pilotos novatos durante dos sesiones de entrenamientos libres en sus dos coches, y dado que el GP de Abu Dhabi es el último de la temporada y muchos no han cumplido todavía con ello, veremos muchas caras poco habituales el viernes en la FP1.

Los pilotos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi

Equipo de F1 Piloto 2026 Piloto 2026
Germany Mercedes United Kingdom George Russell  Italy Andrea Kimi Antonelli
Austria Red Bull Netherlands Max Verstappen  United Kingdom Arvid Lindblad
United Kingdom McLaren F1 United Kingdom Lando Norris  Mexico Patricio O'Ward
United Kingdom Aston Martin United Kingdom Cian Shields United States Jak Crawford
France Alpine Estonia Paul Aron Argentina Franco Colapinto
Italy Ferrari Monaco Charles Leclerc Por confirmar
Italy Racing Bulls France Isack Hadjar JapanAyumu Iwasa
SwitzerlandSauber Germany Nico Hulkenberg Brazil Gabriel Bortoleto
United States Haas Japan Ryo Hirakawa France Esteban Ocon
United Kingdom Williams Thailand Alex Albon  Spain Carlos Sainz

Después de que en México fueran hasta cinco los novatos en la FP1, el de Abu Dhabi será un número mayor, con la peculiaridad de que de los tres pilotos que se juegan el título, solo Oscar Piastri no empezará el fin de semana decisivo. Por tanto, el australiano empezará su gran premio en la FP2 de la tarde, con 60 minutos menos de rodaje que sus rivales Lando Norris y Max Verstappen.

Piastri cederá su McLaren al mexicano Pato O'Ward, que llevó el coche de Norris ya en México. Antes, Piastri había cedido su coche en Monza a Alex Dunne, al que Norris dejó su MCL39 meses antes, en Austria. En cuanto a Verstappen, ya había dejado su coche a Ayumu Iwasa en Bahrein a principios de año, y luego a Arvid Lindblad en México. 

Además de O'Ward, otros siete pilotos disputarán la FP1, aunque todavía no se conocen todos los nombres. En Aston Martin Racing han tomado la cuestionable decisión de darle el coche de Fernando Alonso al adinerado Cian Shields que lleva al friolera de cero puntos. En su último fin de semana como titular, Yuki Tsunoda será sustituido por Arvid Lindblad en la FP1 de Abu Dhabi, mientras que también estarán en acción Jak Crawford con el coche de Lance Stroll (sí, en Aston Martin no habrá ningún titular), Paul Aron en Alpine por Pierre Gasly, Ryo Hirakawa en Haas por Oliver Bearman, Ayumu Iwasa en Racing Bulls por Liam Lawson y Luke Browning en Williams.

Falta por saber quién sustituirá en Ferrari a Lewis Hamilton, que tiene pendiente ceder su coche durante una FP1 tras haberlo hecho con Antonio Fuoco en México.

Mira a continuación todos los pilotos que han disputado sesiones de FP1 durante 2025, y sus resultados.

Los pilotos de los viernes durante la temporada 2025 

Equipo Piloto FP1 Pilotos Gran Premio

United Kingdom McLaren

United Kingdom Lando Norris

Ireland Alex Dunne

Mexico Patricio O'Ward

Austria Austria

Mexico Ciudad de México

Australia Oscar Piastri

Ireland Alex Dunne

Mexico Patricio O'Ward

Italy Italia

United Arab Emirates Abu Dhabi

Italy Ferrari

 Monaco Charles Leclerc

Sweden Dino Beganovic

Sweden Dino Beganovic

Bahrain Bahrein

Austria Austria

United Kingdom Lewis Hamilton

Italy Antonio Fuoco

TBA

Mexico Ciudad de México

United Arab Emirates Abu Dhabi

Austria Red Bull

 Netherlands Max Verstappen JapanAyumu Iwasa
United Kingdom Arvid Lindblad		 Bahrain Bahrein
Mexico Ciudad de México

JapanYuki Tsunoda

United Kingdom Arvid Lindblad

United Kingdom Arvid Lindblad

United Kingdom Gran Bretaña

United Arab Emirates Abu Dhabi

Germany Mercedes

 Italy Kimi Antonelli - -

United Kingdom George Russell

Denmark Frederik Vesti

Denmark Frederik Vesti

Bahrain Bahrein

Mexico Ciudad de México

United Kingdom Aston Martin

 Spain Fernando Alonso

Brazil Felipe Drugovich

Brazil Felipe Drugovich

United Kingdom Cian Shields

Bahrain Bahrein

Hungary Hungría 1

United Arab Emirates Abu Dhabi

Canada Lance Stroll

United States Jak Crawford

United States Jak Crawford

Mexico Ciudad de México

United Arab Emirates Abu Dhabi

France Alpine

 Argentina Franco Colapinto

Japan Ryo Hirakawa

Estonia Paul Aron

Japan Japón

Italy Italia

France Pierre Gasly

Estonia Paul Aron

Estonia Paul Aron

Mexico Ciudad de México

United Arab Emirates Abu Dhabi

United States Haas

 France Esteban Ocon

Japan Ryo Hirakawa

Japan Ryo Hirakawa

 Spain España
United Arab Emirates Abu Dhabi

United Kingdom Oliver Bearman

Japan Ryo Hirakawa

Japan Ryo Hirakawa

 Bahrain Bahrein
Mexico Ciudad de México

Italy Racing Bulls

 France Isack Hadjar - -

New Zealand Liam Lawson JapanAyumu Iwasa
JapanAyumu Iwasa		 Mexico Ciudad de México
United Arab Emirates Abu Dhabi

United Kingdom Williams

 Thailand Alexander Albon

France Victor Martins

United Kingdom Luke Browning

Spain España

United Arab Emirates Abu Dhabi

Spain Carlos Sainz

United Kingdom Luke Browning

United Kingdom Luke Browning

Bahrain Bahrein

Mexico Ciudad de México

Switzerland Sauber

Brazil Gabriel Bortoleto

 - -

Germany Nico Hülkenberg

Estonia Paul Aron

Estonia Paul Aron

United Kingdom Gran Bretaña

Hungary Hungría

En cursiva: El piloto no cuenta para la regla de la FP1 porque ya era novato él y no tiene que ceder su asiento. En el caso de Colapinto, porque la regla es para cada coche, y con su coche ya había cumplido la regla Doohan en las dos primeras carreras

1 La inscripción de Drugovich en Hungría no está cubierta por la regla porque la notificación a la FIA llegó demasiado tarde.

