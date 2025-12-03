Piastri, único aspirante fuera de la FP1 de Abu Dhabi: aluvión de "nuevas" caras

En la Fórmula 1 existe una regla que obliga a cada equipo a alinear a dos pilotos novatos durante dos sesiones de entrenamientos libres en sus dos coches, y dado que el GP de Abu Dhabi es el último de la temporada y muchos no han cumplido todavía con ello, veremos muchas caras poco habituales el viernes en la FP1.

Los pilotos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi

Después de que en México fueran hasta cinco los novatos en la FP1, el de Abu Dhabi será un número mayor, con la peculiaridad de que de los tres pilotos que se juegan el título, solo Oscar Piastri no empezará el fin de semana decisivo. Por tanto, el australiano empezará su gran premio en la FP2 de la tarde, con 60 minutos menos de rodaje que sus rivales Lando Norris y Max Verstappen.

Piastri cederá su McLaren al mexicano Pato O'Ward, que llevó el coche de Norris ya en México. Antes, Piastri había cedido su coche en Monza a Alex Dunne, al que Norris dejó su MCL39 meses antes, en Austria. En cuanto a Verstappen, ya había dejado su coche a Ayumu Iwasa en Bahrein a principios de año, y luego a Arvid Lindblad en México.

Además de O'Ward, otros siete pilotos disputarán la FP1, aunque todavía no se conocen todos los nombres. En Aston Martin Racing han tomado la cuestionable decisión de darle el coche de Fernando Alonso al adinerado Cian Shields que lleva al friolera de cero puntos. En su último fin de semana como titular, Yuki Tsunoda será sustituido por Arvid Lindblad en la FP1 de Abu Dhabi, mientras que también estarán en acción Jak Crawford con el coche de Lance Stroll (sí, en Aston Martin no habrá ningún titular), Paul Aron en Alpine por Pierre Gasly, Ryo Hirakawa en Haas por Oliver Bearman, Ayumu Iwasa en Racing Bulls por Liam Lawson y Luke Browning en Williams.

Falta por saber quién sustituirá en Ferrari a Lewis Hamilton, que tiene pendiente ceder su coche durante una FP1 tras haberlo hecho con Antonio Fuoco en México.

Mira a continuación todos los pilotos que han disputado sesiones de FP1 durante 2025, y sus resultados.

Los pilotos de los viernes durante la temporada 2025

Equipo Piloto FP1 Pilotos Gran Premio McLaren Lando Norris Alex Dunne Patricio O'Ward Austria Ciudad de México Oscar Piastri Alex Dunne Patricio O'Ward Italia Abu Dhabi Ferrari Charles Leclerc Dino Beganovic Dino Beganovic Bahrein Austria Lewis Hamilton Antonio Fuoco TBA Ciudad de México Abu Dhabi Red Bull Max Verstappen Ayumu Iwasa

Arvid Lindblad Bahrein

Ciudad de México Yuki Tsunoda Arvid Lindblad Arvid Lindblad Gran Bretaña Abu Dhabi Mercedes Kimi Antonelli - - George Russell Frederik Vesti Frederik Vesti Bahrein Ciudad de México Aston Martin Fernando Alonso Felipe Drugovich Felipe Drugovich Cian Shields Bahrein Hungría 1 Abu Dhabi Lance Stroll Jak Crawford Jak Crawford Ciudad de México Abu Dhabi Alpine Franco Colapinto Ryo Hirakawa Paul Aron Japón Italia Pierre Gasly Paul Aron Paul Aron Ciudad de México Abu Dhabi Haas Esteban Ocon Ryo Hirakawa Ryo Hirakawa España

Abu Dhabi Oliver Bearman Ryo Hirakawa Ryo Hirakawa Bahrein

Ciudad de México Racing Bulls Isack Hadjar - - Liam Lawson Ayumu Iwasa

Ayumu Iwasa Ciudad de México

Abu Dhabi Williams Alexander Albon Victor Martins Luke Browning España Abu Dhabi Carlos Sainz Luke Browning Luke Browning Bahrein Ciudad de México Sauber Gabriel Bortoleto - - Nico Hülkenberg Paul Aron Paul Aron Gran Bretaña Hungría

En cursiva: El piloto no cuenta para la regla de la FP1 porque ya era novato él y no tiene que ceder su asiento. En el caso de Colapinto, porque la regla es para cada coche, y con su coche ya había cumplido la regla Doohan en las dos primeras carreras

1 La inscripción de Drugovich en Hungría no está cubierta por la regla porque la notificación a la FIA llegó demasiado tarde.