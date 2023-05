Vídeo: tráiler oficial del videojuego F1 23 de EA Sports

Los aficionados a los videojuegos y la Fórmula 1 ya están preparados para la llegada de la nueva entrega de este año, el F1 23, que tendrá muchas e importantes novedades. La principal y a la que más cantidad de segundos le han dedicado en el tráiler del anuncio es el modo 'Braking Point', que continúa aquella historia de rivalidad entre Devon Butler y Aiden Jackson, pero ahora a un nuevo nivel, compartiendo equipo en el Konnersport Butler Global Racing Team. Como era de esperar, los jugadores podrán tener muchas cinemáticas exclusivas de la narración que mete al usuario en la piel de un piloto del Gran Circo.

Conoce más sobre el F1 23 de EA Sports: EA Sports revela las dos portadas del videojuego F1 23

A través de esa trama se nos van presentando todas las cosas que llegan al F1 23 de EA Sports, y hay una que era muy necesaria a la vez que solicitada. Las banderas rojas han cobrado mucha importancia en la actualidad, no solo para el desenlace de las carreras, sino que también para las estrategias, y en la nueva entrega estarán.

A eso hay que sumarle que parece que habrá una física mejorada en los impactos, en donde las piezas de fibra de carbono salen disparadas por los aires, y eso se podrá probar, como no podía ser de otra forma, en los circuitos que aterrizan en el calendario oficial, tanto en Las Vegas como en Qatar. No obstante, también estarán las pistas de Paul Ricard, Shanghai y Portimao como contenido adicional pese a que no son de la partida en el calendario oficial de 2023.

Otra novedad es la inclusión de una chica como piloto, lo que refleja el interés de la Fórmula 1 en tener a alguien que las represente al máximo nivel. A través de la piel de Callie Mayer, la dupla del Konnersport Butler Global Racing Team, verá cómo alguien más se entromete en sus planes de ser campeones del mundo.

En cuanto a la jugabilidad, se añade la opción de hacer carrera al 35% de su duración real, que combinado con el sistema de codificación de color, similar al utilizado en el cine, dará como resultado una experiencia a niveles nunca antes vistos. Los equipos de Fórmula 1 han sido claves en el desarrollo del juego, puesto que han proporcionado sus sensaciones para hacer que los monoplazas virtuales sean mejores en las frenadas, aceleración y paso por curva, lo que se traduce en más realismo, incluso si se juega con mando gracias al Precision Drive™.

Todas esas cosas estarán disponibles a partir del 16 de junio, fecha en la que EA Sports ha anunciado que saldrá a la venta en PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, and PC via EA App, Epic Games Store, y Steam.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!