5 cosas que habías olvidado (o no) del GP de Miami de F1

Este fin de semana se disputa la segunda edición del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, y la primera no dejó indiferente a nadie. La carrera no fue la más emocionante de la historia, pero alrededor del fin de semana se formaron otras anécdotas que quizás has olvidado porque tu cabeza decide olvidar lo que no interesa o porque tú mismo has decidido borrarlo de tu recuerdo.

1) Una Marina de agua falsa, origen de memes del GP de Miami de F1

Esto no lo has olvidado, seguro. Y lo veremos también este fin de semana en el GP de Miami 2023. Los organizadores montaron un falso puerto deportivo con una colección de 10 yates colocados en el interior de las curvas 6, 7 y 8 del circuito. Lo extraño era que esos barcos estaban rodeados de agua falsa, estampada en vinilo sobre un suelo que realmente era sólido y no líquido.

Se generaron numerosos memes y mucho revuelo en redes sociales, algo a lo que los organizadores encontraron el lado positivo. Numerosos periodistas pisaban sobre esas aguas o simulaban nadar, lo que a su vez generó mucha visibilidad y convirtió el lugar en, probablemente, el punto más famoso del circuito, por lo que este año repiten.

Un barco en el agua falsa

2) Dos sanciones a Alonso en el GP de Miami 2022

Fernando Alonso recibió dos sanciones en el GP de Miami del año pasado. Una de ellas fue en pista, tras un toque con Pierre Gasly que el asturiano admitió que era justa. Esos cinco segundos se los aplicaron tras cruzar la meta, pero se mantenía en los puntos. Sin embargo, hora y media después pasó de noveno a undécimo cuando le aplicaron otra penalización por "haber abandonado la pista y haber logrado ventaja duradera" en la curva 14 de la chicane del Autódromo Internacional de Miami en la vuelta 53 (de 57).

Alonso habló de incompetencia de los comisarios, y lo que más te extrañará si no lo recuerdas, viendo cómo acabó la historia entre ellos, fue que Alpine protestó en redes sociales por esa sanción, marcándose un hilo en Twitter.

3) Un Gran Premio de Miami que estuvo en duda... por los vecinos

El circuito de Miami tiene una sección de 800 metros por las calles alrededor de aparcamientos y terrenos propiedad del dueño de los Miami Dolphins. Los vecinos protestaron de manera legal por la carrera, buscando que se impidiera el uso de vías públicas, y a pensar de que una reunión de la Comisión del condado el 29 de octubre de 2019 logró mantener la celebración de la carrera, los protestas continuaron hasta muy poco antes de la carrera.

A apenas dos semanas de la celebración del gran premio, un grupo de vecinos, liderados por la ex comisionada del condado, presentaron una demanda cargando contra la contaminación acústica. El jefe mostró su molestia por tener que defender algo tan grande en un margen de tiempo tan corto, y finalmente hubo carrera... previo pago de una importante cantidad a los vecinos de la zona, cuyas quejas remitieron.

4) Curiosa manera de llegar al podio de F1: escoltados por policias de Miami en moto

Max Verstappen pasó a la historia como primer ganador del GP de Miami, pero lo que ocurrió después transcurrió entre la fina línea que separa la genialidad de la jenalidad. El neerlandés llegó hasta el podio después de recorrer un largo trayecto en el que disfrutó de la escolta de dos motos de policía de Estados Unidos, con sus sirenas, y los típicos cascos y gafas de sol. ¿Qué nos deparará este año? Mira el vídeo a continuación...

5) Cascos en lugar de gorras en el podio de la F1 en Miami

Los acompañantes de Verstappen en el podio de Miami, es decir, el segundo y el tercero, también vivieron otro momento algo surrealista. Fueron Carlos Sainz (tercer clasificado) y Charles Leclerc (segundo), que en lugar de con gorras de Pirelli aparecieron con un casco de fútbol americano en la cabeza. Claro, la carrera se celebra al lado del estadio de fútbol americano de los Miami Dolphins, y bajo el podio había una estatua del mítico jugador de fútbol americano Dan Marino (leyenda en los Miami Dolphins). Mira el vídeo a continuación

Sí, hay más, ¿cuál echas de menos en esta lista? Nos lo puedes decir en comentarios.