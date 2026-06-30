Por qué Verstappen se echó a reír cuando probó Silverstone en el simulador

Tras varias carreras en suelo europeo en la Fórmula 1 en las que la gestión de la energía ha empezado a ser más natural para los pilotos, Max Verstappen considera que el Gran Premio de Gran Bretaña será una historia completamente diferente.

Mónaco ha sido el circuito menos complicado en ese sentido hasta la fecha, ya que los pilotos pudieron dar el máximo durante toda la clasificación gracias a las numerosas curvas lentas y zonas de frenada.

Según Verstappen, el Red Bull Ring de Austria también resultó relativamente sencillo, ya que el circuito de los Alpes de Estiria cuenta con varias zonas de frenada fuertes en las que se puede recuperar la energía.

Sin embargo, Silverstone es un circuito rápido y fluido, lo que ha llevado al cuatro veces campeón del mundo a decir que espera una experiencia completamente diferente para los pilotos, más en línea con lo que se vio al comienzo de la temporada.

Verstappen afirma que esto le quedó claro durante las pruebas en el simulador en Milton Keynes, como preparación para el Gran Premio de Gran Bretaña.

"Me encanta el circuito de Silverstone, pero di unas cuantas vueltas en el simulador y no pude evitar echarme a reír", dijo Verstappen tras conseguir su segundo podio de la temporada en Austria. "Para ser sincero, me pareció un circuito diferente", añadió.

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Para los pilotos, esto supone un fin de semana en el que habrá que gestionar mejor la energía, lo que hará que la experiencia en las numerosas curvas de alta velocidad de Silverstone sea diferente a la de, por ejemplo, la era del efecto suelo.

Verstappen describió aquellos monoplazas como "barcos" en las curvas lentas, pero eran famosos por su rendimiento en las curvas rápidas.

Este año, las cosas han cambiado en lo que respecta al chasis, algo que muchos fans ven como algo positivo, ya que los pilotos tienen que luchar más con el volante.

La gestión de la energía, sin embargo, es otra historia, sobre todo cuando los pilotos pierden velocidad antes de llegar a las zonas de frenada.

"Apenas tienes batería a lo largo de la vuelta. Se agota constantemente", aseguró Verstappen. "Así que sí, se va a notar una gran diferencia respecto a lo que estamos acostumbrados en Silverstone debido a cómo es el trazado del circuito".

Suzuka dio un ejemplo similar con la famosa 130R. Aunque esa curva se había tomado a toda velocidad durante años, los pilotos perdían unos 50 km/h debido a las limitaciones energéticas, lo que hará que el reto en 2026 sea muy diferente al de antes, según creen también pilotos como Fernando Alonso y Lando Norris.

Verstappen espera algo similar en Silverstone, donde la secuencia que atraviesa Copse, Maggots y Becketts será especialmente exigente, ya que se recorre a toda velocidad y no cuenta con zonas de frenada para la recuperar energía.

"Aquí [en Austria] hay largas rectas y grandes zonas de frenado, por lo que se puede recargar la batería", explicó Verstappen. "Allí hay rectas largas, pero luego viene una curva rápida, por ejemplo, así que realmente no puedes recargar las baterías, y en la siguiente recta no te queda mucha energía para gastar. Va a ser una carrera difícil", añadió.

Las zonas de frenada intensa en Austria hicieron que la gestión de la energía fuera un problema menor Foto de: Michael Potts / LAT Images vía Getty Images

Verstappen, satisfecho con los cambios de la F1 para el futuro

Cuando Motorsport.com le preguntó durante la jornada de prensa del jueves en Austria, Verstappen ya había dicho que, en general, los coches de 2026 le parecen menos naturales a la hora de conducir, incluso en lo que respecta al chasis.

Los monoplazas con efecto suelo tenían que rodar con una configuración muy rígida y cerca del suelo, lo que significa que el nuevo reglamento supone un paso adelante desde el punto de vista del chasis.

Sin embargo, según Verstappen, esas mejoras siguen viéndose eclipsadas en circuitos como Silverstone por las exigencias de la gestión energética.

"Creo que esto resulta menos natural, pero va de la mano de la gestión de la energía, ¿no? Porque la mitad del tiempo no puedes usar las marchas que te salen de forma natural. Así que esto es menos natural de lo que solía ser, o de lo que eran las carreras de verdad".

No obstante, Verstappen se muestra satisfecho con la forma en que la F1 y la FIA han tenido en cuenta sus comentarios, lo que ha contribuido a que se introduzcan los cambios normativos para 2027 y 2028.

El motor de combustión interna volverá a cobrar más protagonismo, con una proporción de 58-42 el año que viene antes de alcanzar la proporción prevista de 60-40 en 2028.

Eso parece suficiente para que Verstappen se quede en la F1 más tiempo, aunque sobre esta campaña ha dicho: "Todo ha sido increíblemente complicado este año, con tantas cosas diferentes. Sales de boxes y el coche se para, cosas así. La mayoría de veces necesito contar hasta 10, o de hecho hasta 100".

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