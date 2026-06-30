El futuro de Verstappen en F1: ¿son serias las conversaciones con McLaren?

Max Verstappen sigue bajo contrato con Red Bull hasta finales de 2028, pero, al igual que hace un año, su futuro sigue siendo uno de los principales temas de conversación en el paddock de la Fórmula 1.

A comienzos de este curso, la principal pregunta era si el neerlandés iba a seguir siquiera en la F1, debido a su insatisfacción con el reglamento técnico. Sin embargo, debido a los ajustes graduales hacia un reparto 60-40 en la distribución de la energía para 2028, esa amenaza parece haber desaparecido, en gran medida.

La pregunta lógica que sigue es con qué equipo correrá Verstappen en los próximos años, y en ese sentido, la situación actual se siente como un déjà vu. Guarda un gran parecido con la del año pasado. Entonces, Red Bull también tuvo que demostrarle al tetracampeón que podía revertir una situación difícil, y entonces Verstappen –igual que ahora– también vio poca necesidad de hablar públicamente durante mucho tiempo.

Eso siguió siendo así durante todo el Gran Premio de Austria. Después de que el periódico británico 'The Daily Mail' informara sobre conversaciones informales con McLaren, naturalmente se le preguntó a Verstappen por su futuro, y sobre qué necesita ver de Red Bull para quedarse.

"Ellos lo saben, pero no necesito hablar demasiado de ello", dijo el holandés después de la clasificación en Spielberg.

¿Podría McLaren F1 ser realmente una opción plausible para Verstappen?

En cuanto a las informaciones sobre 'conversaciones informales' entre Verstappen y McLaren, las personas vestidas de papaya en el paddock no niegan que hayan tenido lugar. En cambio, señalan, con razón, que este tipo de discusiones son perfectamente normales.

"Todo el mundo habla con todo el mundo", fue la respuesta, y precisamente porque Verstappen sigue manteniendo sus planes de futuro abiertos en público, sería ingenuo que los equipos rivales no mantuvieran conversaciones informales sobre su situación actual.

De hecho, eso es exactamente lo que dijo el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, el año pasado cuando se le preguntó repetidamente por sus intenciones con Verstappen. "Si hay un cuatro veces campeón del mundo que necesita decidir qué va a hacer en el futuro, entonces, como jefe de equipo, es tu deber ver hacia dónde va eso", fue la reflexión de Wolff al respecto.

Zak Brown, McLaren Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

El CEO de McLaren, Zak Brown, lo expresó de forma algo más diplomática el pasado fin de semana, pero tampoco descartó de inmediato los rumores. "Me sorprendería mucho que Lando Norris u Oscar Piastri se fueran a otro sitio, porque están muy contentos", dijo Brown a 'Sky Sports F1'.

"Por supuesto que tenemos contratos, pero, incluso además de eso, dejando los contratos aparte, estamos muy contentos con ellos, y ellos están muy contentos aquí. Si por alguna extraña razón alguno resbalara con una cáscara de plátano al salir de la bañera, entonces, por supuesto, Max es un cuatro veces campeón del mundo".

Aunque la saga actual resulta familiar en algunos aspectos, hay dos grandes diferencias en comparación con el año pasado. La primera es que Mercedes ya no está en el centro de la historia. En Spielberg, Wolff afirmó que la escudería de Brackley no quiere cambiar su alineación para 2027, mientras que George Russell dijo una vez más que conducirá "100%" para las Flechas Plateadas el año que viene.

Aunque el contrato del inglés fue anunciado como un acuerdo multianual, en el paddock se asume ampliamente que se trata de un contrato de 1+1. Durante el parón de abril, Russell ya explicó que existen parámetros claros y que, basándose en ellos, debería pilotar para Mercedes el año que viene.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Eso tiene sentido no solo por las propias actuaciones de Russell, sino también por otra cuestión: dado el historial de Verstappen frente a sus compañeros de equipo, sería arriesgado colocar al tetracampeón junto a Andrea Kimi Antonelli, especialmente porque el joven italiano es el proyecto a largo plazo de Mercedes. Además, la firma alemana ya está en posición de luchar por victorias y campeonatos con su alineación actual.

Ese es, en cierta medida, el riesgo que aceptó Verstappen al no cambiar de equipo antes de la temporada 2026, aunque hay dos razones que explican esa decisión. En primer lugar, Verstappen no pudo activar la cláusula de salida de su contrato durante el parón de verano de 2025, aunque ha declarado repetidamente que se habría quedado de todos modos, independientemente de cualquier cláusula.

Eso encaja con la realidad política de aquel momento. Red Bull se había separado de Christian Horner solo unas semanas antes, tras lo cual Verstappen declaró que disfrutaba trabajando con Laurent Mekies. Dentro de ese contexto político, habría sido prácticamente imposible anunciar su propia salida solo unas semanas después.

Eso hizo que mantenerse leal a Red Bull –especialmente después de las actuaciones significativamente mejoradas del equipo el año pasado– fuera la decisión lógica, pero también significa que el mercado de pilotos se ve diferente un año después.

Mercedes está ganando actualmente sin Verstappen, mientras que Ferrari también parece tener su alineación resuelta. Charles Leclerc firmó un nuevo contrato antes del Gran Premio de Mónaco que lo mantendrá en la Scuderia hasta la década de 2030. Hubo más dudas en torno a Lewis Hamilton después de su difícil 2025, pero éstas han desaparecido en gran medida gracias a sus mejores actuaciones este año.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

A eso se suma el hecho de que Aston Martin –otro equipo con el que se vinculó a Verstappen– ha emergido como el mayor perdedor bajo el nuevo reglamento, y resulta lógico que McLaren sea ahora mencionado como una de las pocas opciones restantes. Eso no necesariamente tendría como objetivo 2027, ya que 2028 podría resultar igual de interesante, puesto que se espera que el mercado de pilotos vuelva a abrirse más para entonces.

No debe olvidarse que antiguas figuras clave de Red Bull como Rob Marshall, Will Courtenay y Gianpiero Lambiase ya trabajan en Woking o, en el caso de Lambiase, tienen previsto incorporarse al equipo en 2028.

Las dos cosas que Red Bull puede hacer para retener a Verstappen

El segundo aspecto que difiere del año pasado, aparte del mercado de pilotos, es la situación del campeonato. A pesar del repunte en Austria, Verstappen sigue siendo solo séptimo en la clasificación general de la F1, mientras que su posición media en clasificación hasta ahora esta temporada ha sido de 7,4.

Con solo tres fines de semana de carrera restantes antes del parón de verano, es poco probable que el holandés suba al Top 2 o incluso al Top 3 del Mundial, lo que hace plausible que pueda activar, esta vez sí, la cláusula de salida –relacionada con su posición en el campeonato para el mes de agosto– si desea hacerlo.

Si realmente quiere hacerlo es, naturalmente, la pregunta clave, y Raymond Vermeulen arrojó algo de luz sobre ello en una entrevista con el periódico neerlandés 'De Telegraaf' el pasado fin de semana. El mánager de Verstappen reiteró una vez más que la intención es permanecer con Red Bull, pero añadió que Verstappen "no nació para correr en la zona media".

Su posición media de salida hasta ahora probablemente encaja como zona media, aunque el progreso de Red Bull parece haber llegado justo a tiempo. Cuando Servus TV le preguntó en broma a Verstappen después del GP de Austria si el segundo puesto seguía contando como zona media, el neerlandés se rio: "No, eso ya no es realmente la zona media".

Ante todo, esto subraya que los de Milton Keynes tienen que mejorar su rendimiento. Verstappen simplemente quiere un coche capaz de luchar por el campeonato del mundo, y si Red Bull puede proporcionárselo –no solo ahora, sino también en los próximos años–, entonces no hay razón para buscar en otra parte.

Los paquetes de mejoras introducidos en Miami y Spielberg han borrado en gran medida el enorme déficit del inicio de 2026, lo que ha ido de la mano con la reducción de peso. La brecha se ha reducido de un segundo por vuelta a apenas unas décimas como máximo, aunque Verstappen dejó claro después de lograr su segundo podio de la temporada que todavía se requiere más progreso.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Además, el Red Bull Ring es un circuito muy corto, donde Verstappen siempre ha destacado, lo que significa que una imagen más representativa solo aparecerá en Silverstone y Spa.

Además del panorama deportivo, también hay un aspecto comercial. ¿Podrían las conversaciones con McLaren utilizarse para aumentar la presión sobre Red Bull, tanto en la pista como fuera de ella, en otras palabras, para asegurarse un acuerdo aún mejor? Esa línea de pensamiento se ha vuelto cada vez más prominente en el paddock en las últimas semanas. Es plausible que la situación actual termine con Verstappen quedándose en Red Bull, pero quizá con condiciones aún mejores.

Algunas fuentes del paddock incluso sugieren que no puede descartarse una participación en el equipo más pensando a largo plazo para Verstappen. Eso no tendría precedentes para un piloto en activo en la era moderna, aunque encajaría con la tendencia de otras figuras sénior que obtienen acciones en los equipos, como Adrian Newey tras su fichaje por Aston Martin. Curiosamente, Horner también pasó mucho tiempo buscando un acuerdo similar para sí mismo.

Independientemente de cómo puedan acabar siendo las condiciones si Verstappen decidiera quedarse -algo de lo que nadie tiene actualmente una visión clara–, sí significa que la situación se desarrolla en dos frentes. Verstappen tiene que sopesar qué es lo mejor para él, tanto dentro como fuera de la pista, en los próximos años.

En este último punto, las finanzas no son la única consideración. Verstappen es muy activo fuera de la F1, y Red Bull le da total libertad en ese sentido. Eso se aplica no solo a sus actividades en GT3, sino también a su elección de fabricante para esos programas, así como al apoyo a sus propios proyectos de carreras y sim racing.

McLaren ha insinuado que no necesariamente se opondría a eso, pero en Red Bull Verstappen ya encuentra un entorno hecho a su medida. Dijo el año pasado que tendría poco sentido hablar con otros equipos si no estaban preparados para darle la libertad de perseguir sus ambiciones en carreras de resistencia junto con la F1.

Como se mencionó, McLaren no niega las 'conversaciones informales', pero eso no apunta automáticamente todavía a nada serio. Desde la perspectiva de ambas partes, simplemente es lógico mantener esas conversaciones, mientras que Verstappen tiene varias razones por las que la situación actual podría jugar a su favor.

Una estancia más larga en Red Bull –potencialmente bajo condiciones aún mejores– sigue pareciendo factible, aunque en todos los escenarios posibles se está jugando una partida inteligente. Verstappen no tenía ninguna razón para revelar públicamente sus intenciones hace varias semanas, lo que hace que la situación actual sea completamente lógica: explorar el mercado y, si no surgen mejores opciones, usar su poder de negociación en las conversaciones con Red Bull.

Mientras tanto, Red Bull tiene dos tareas si quiere maximizar sus posibilidades de retenerlo: continuar el diálogo entre bastidores –como ocurrió hace varias semanas durante una reunión con la alta dirección en Austria, que dio lugar a las fotos tan comentadas– y, sobre todo, seguir desarrollando el RB22. En ese sentido se dio un paso importante en Spielberg, pero una golondrina no hace verano. Y una cosa permanece inalterada: Verstappen todavía tiene el tiempo de su lado.