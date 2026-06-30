Por qué Mercedes tuvo que cambiar su difusor y cómo convenció Ferrari a la FIA

Justo antes del Gran Premio de Austria de 2026, Mercedes y Racing Bulls tuvieron que ajustar los difusores de sus coches. El motivo fue una solicitud de Ferrari que fue presentada ante la FIA en primavera.

Sin embargo, en Mercedes no se han mostrado demasiado preocupados: el subdirector del equipo, Bradley Lord, lo calificó como "small beer", es decir, le restó importancia.

Algo similar ya había ocurrido con otros temas polémicos en este 2026. Casi nadie recuerda ya que, en enero, los debates giraban principalmente en torno a la relación de compresión del motor de combustión de Mercedes. Desde el 1 de junio, cuando entraron en vigor los controles más estrictos, prácticamente nadie ha vuelto a hablar de ello.

No obstante, sigue siendo interesante el camino que siguió la FIA para llegar a su directriz técnica sobre los difusores. El origen se remonta al inicio del curso.

Ferrari no tuvo éxito ante la FIA, y entonces...

Ferrari presentó a la FIA un concepto destinado a ampliar de forma efectiva el alcance de su propio difusor. Sin embargo, la idea difería claramente de las soluciones posteriores de Mercedes y fue calificada por la Federación como mucho más extrema.

Por ello, Ferrari recibió una negativa, mientras que Mercedes obtuvo inicialmente luz verde para aquel diseño que el equipo utilizó por primera vez en Montreal. Esto fue posible, entre otras cosas, porque el equipo de Toto Wolff combinó de una forma bastante hábil varios artículos del reglamento.

El foco de atención se centró en los denominados "floor-stays" —unos tirantes en los bajos que, según el artículo C3.2.6, deben evitar la deformación de la carrocería cuando la carga es alta—. El reglamento permite la presencia de los denominados elementos "edge" y "fillet" en estos tirantes para evitar aristas.

Quien observara la solución de Mercedes desde arriba podía distinguir, de hecho, dos pequeños refuerzos, lo que permitía justificar los carenados de acuerdo con el reglamento.

Sin embargo, Mercedes subrayó que la FIA había revisado exhaustivamente la versión de Montreal y, basándose en esta interpretación, la había considerado legal.

La FIA impide posibles soluciones extremas

Dicha valoración provocó el descontento de Ferrari. La Scuderia solicitó entonces aclaraciones, pero en un primer momento se le informó de que el diseño de Mercedes difería sustancialmente de la propuesta original de Ferrari y, por lo tanto, era admisible.

Posteriormente, sin embargo, otros equipos expresaron sus reservas. Red Bull también confirmó en Spielberg que había planteado las correspondientes consultas a la FIA. Y, a raíz de ello, la Federación endureció su interpretación para evitar en el futuro otros diseños aún más radicales.

El difusor del Mercedes W17 Foto de: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Los argumentos de Ferrari

Ferrari dijo que la homologación del concepto de Mercedes, con sus perfiles dentados, podría llevar a otros equipos a utilizar soluciones similares en otras zonas del suelo.

Como ejemplo, la Scuderia mencionó los bordes dentados en las placas del suelo. Este tipo de diseños podrían provocar situaciones peligrosas o incluso pinchazos en las ruedas en caso de un duelo rueda a rueda. Eso era precisamente lo que la FIA quería evitar. Por ello, dejó claro que, en el futuro, los espacios libres existentes en el reglamento ya no podrán utilizarse para generar efectos aerodinámicos.

Las repercusiones para Mercedes siguen siendo mínimas

Dado que la nueva interpretación entró en vigor de inmediato, Mercedes y Racing Bulls tuvieron que adaptar sus difusores antes del fin de semana de Austria.

Sin embargo, según Lord, esto no supone un problema grave para el actual líder de ambos campeonatos: "Esto forma parte de la Fórmula 1. Probablemente se ha escrito mucho más al respecto de lo que realmente se ha invertido en trabajo de desarrollo".

Al mismo tiempo, Lord considera comprensible que al Mercedes W17 siempre se le mire con lupa, ya que muchos rivales se fijan en ellos al ser la referencia: "Cada ventaja cuenta", afirmó Lord. "Pero estamos satisfechos de haber reducido al mínimo las repercusiones. El coche sigue funcionando muy bien aquí en Austria".