Verstappen, "sin quejas" tras acercarse más de lo esperado a Mercedes

Poco después de completar su vuelta, a Verstappen le dijeron en la radio que se había quedado a solo 0,015 segundos de Valtteri Bottas.

En respuesta, Verstappen expresó su frustración y luego dijo: "Me quedé sin energía demasiado pronto". De hecho, es la vez que más cerca ha estado de la pole esta temporada (0,526 segundos), después de que en el GP de Austria se quedara a 0,538.

Pero aunque consciente de que tener más energía al final de la vuelta podría haber marcado la diferencia, el piloto de Red Bull piensa que la forma en que se gastó la energía de la batería al principio de la vuelta era probablemente la mejor.

"Por supuesto, intentas repartir la energía a lo largo de la vuelta, pero creo que probablemente fue la forma más rápida de hacerlo", dijo Verstappen.

"Es solo que siempre, cuando llegas a la última curva, sientes que el motor no acelera tanto como de costumbre porque te quedas sin esa energía".

"Pero, probablemente la uses en otro lugar. Así que siempre es esa sensación. Seguramente cuando vuelvo y miro los datos, sigue siendo la forma más rápida, pero a veces es un sentimiento un poco extraño".

A pesar de perder una oportunidad de colarse entre los dos Mercedes, Verstappen dijo que está muy animado por lo cerca que estuvo del equipo campeón del mundo.

"Esperábamos venir aquí y que, con las largas rectas, no fuera nada fácil para nosotros", dijo el holandés. "Pero creo que logramos encontrar un buen equilibrio en el coche de inmediato en la FP1, así que eso ayuda".

"Ha sido un fin de semana positivo y realmente no hay mucho de qué quejarme. Si no me equivoco, creo que esto es lo más cerca que hemos estado de Mercedes en la clasificación, en una pista donde no lo esperábamos. Así que sí, muy, muy feliz con eso. Creo que la clasificación fue bastante buena".

Aunque Red Bull ha estado más cerca del ritmo de Mercedes en las carreras que en la clasificación, Verstappen todavía se muestra escéptico sobre poder poner en aprietos al hombre de la pole position, Lewis Hamilton, el domingo.

"Si miras la diferencia de tiempo de vuelta con Lewis, no creo que de repente en la carrera podamos empezar a pelear [con él]", explicó.

"Pero nunca se sabe. Y también espero que entre en juego la climatología y lo haga un poco más difícil para todos. Especialmente en este circuito, si hay un poco de climatología cambiante, ofrece mucha diversion".

Las mejores fotos de Max Verstappen en el GP de Bélgica de F1