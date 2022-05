Tost advierte a Gasly: "Hay que pensarlo muy bien si decides irte"

Cargar el reproductor de audio

Pierre Gasly ya habló sobre su futuro hace dos meses sin pelos en la lengua, tras conocerse la renovación de Max Verstappen hasta 2028. En declaraciones a Motorsport.com, el francés dejó claro que quiere ganar más carreras en Fórmula 1, para sumarlas a la única que figura en su palmarés, pero la estructura de bebidas energéticas solo es una de las opciones.

Gasly no ha cerrado las puertas a irse a otro equipo si ve que le ofrecen lo que busca y que Red Bull no se decide a ascenderle al primer equipo. Sin embargo, Franz Tost, jefe de AlphaTauri, advierte a su piloto sobre estas decisiones.

"Todavía no hemos tenido esta conversación, porque todavía tiene contrato", subrayó Tost en un almuerzo que compartió con Formel1.de, la publicación hermana de Motorsport. "Y tengo que decir que siempre hay que tener cuidado. AlphaTauri es un buen equipo. Es cierto que no somos de los mejores, pero estamos progresando".

"Y no hay muchos asientos que me parezcan indudablemente mejores [que AlphaTauri]. Puedes contarlos: Ferrari, bueno, no creo que sea una opción para Ferrari, ellos tienen a sus pilotos. Después, está Red Bull: ahí es muy posible. Y Mercedes, tampoco creo que consiga un asiento allí", enumeró Tost.

"En cuanto a los otros equipos, no estamos tan lejos de ellos. Hay que pensarlo muy bien si decides irte. Tiene que ser un lugar en el que puedas decir: 'Sí, esto es mejor, voy a ganar terreno aquí, y con este equipo puedo ganar el título mundial'".

Gerhard Berger, que fue copropietario del equipo desde principios de 2006 hasta finales de 2008, cuando aún se llamaba Toro Rosso, sigue muy presente en el paddock y es de los que comparten la opinión de que Gasly era "lo suficientemente bueno como para tener una segunda oportunidad" en Red Bull.

¿Entiende Tost estas palabras de Berger sobre Gasly? "Por supuesto", dice el austriaco. "Pierre Gasly ha ganado carreras, Pierre Gasly tiene experiencia, Pierre Gasly es rápido, es un protegido de Red Bull, así que para mí es un razonamiento muy lógico y claro".

Tost está claramente encantado con el rendimiento actual del francés, que el año pasado fue un habitual en el top 6 en las carreras, en una temporada en la que sumó el 77% de los puntos de AlphaTauri. Así, el austriaco lo ve como un piloto diferente al que ascendió a Red Bull a principios de 2019 y no pudo celebrar ningún éxito.

"Tiene tres años más de experiencia, y obviamente eso se nota", analizó Tost. "En primer lugar, en cuanto a la madurez personal, y en segundo lugar, en cuanto a los comentarios técnicos. Pierre fue el líder técnico de nuestro equipo el año pasado, porque Yuki [Tsunoda] era un novato, y desempeñó muy bien ese papel".

"Su conocimiento de los neumáticos también alcanzó un nivel muy alto en ese tiempo. Y yo diría que, si Pierre tiene un buen coche, todavía está en condiciones de competir en la parte delantera".

"Si Pierre Gasly tiene un entorno súper bueno, si todo está bien con el coche, entonces puede ganar carreras. Y si puedes ganar carreras, puedes ganar un título mundial, pero por supuesto los planetas tienen que alinearse".

"Personalmente, diría que se trata de que esté en el lugar adecuado en el momento adecuado; no depende tanto de su capacidad, porque Pierre ya ha demostrado antes que puede ganar campeonatos. Ganó el campeonato de Fórmula 2 cuando se llamaba GP2, y también ha ganado carreras en las categorías inferiores. Tiene madera para tener mucho éxito". La pregunta que falta por responder es con qué equipo quiere hacerlo.