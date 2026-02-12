Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

Fórmula 1
Fórmula 1
Christian Horner: ¿Se acerca su regreso a la F1... con Alpine?

WRC Suecia: Solberg sigue brillando y empieza mandando en casa

WRC
WRC
Rally de Suecia
WRC Suecia: Solberg sigue brillando y empieza mandando en casa

Williams F1 defiende el motor Mercedes: "Es legal, aunque moleste"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Williams F1 defiende el motor Mercedes: "Es legal, aunque moleste"

Se publica el tráiler de "Drive to Survive: Temporada 8": míralo aquí ahora

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Se publica el tráiler de "Drive to Survive: Temporada 8": míralo aquí ahora
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Test de F1 en Bahrein: Leclerc delante, los favoritos KO y Alonso, más de 50 vueltas

Charles Leclerc lideró una mañana de test de F1 en Bahrein muy activa, donde Alonso dio 55 vueltas. Mercedes y Red Bull, en serios problemas.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La segunda mañana de los test de F1 en Bahrein arrancó activa, como la primera, y solo dos coches tardaron más en salir. Uno fue el Aston Martin, que llegaba con dudas tras los problemas de motor que lastraron la jornada del miércoles. Sin embargo, antes de cumplirse los 30 minutos iniciales, Fernando Alonso salió a pista, y el asturiano pudo acumular más de 50 vueltas durante la mañana, con tiempos aún muy lentos comparados con sus rivales pero ya por debajo del 1:39. 

Eso dejó a Alonso noveno de nueve pilotos que marcaron tiempo, pero ahora mismo el objetivo no es ir rápido, sino rodar, y el asturiano de hecho acumula ya el triple de vueltas que su compañero después de hacer el viernes de los test de Barcelona y esta mañana en Bahrein, para un total de 116 vueltas (61 en Montmeló, 55 aquí).

Peor le fue a otros dos equipos. Por un lado Mercedes, que acabó la mañana sin marcar tiempo, porque después de solo tres vueltas con Andrea Kimi Antonelli, sufrió un problema de motor que les dejó en boxes durante toda la mañana. Es el primer problema del equipo oficial desde que arrancó la F1 2026. Por otra parte, Red Bull admitió un fallo en la rutina del montaje del coche ayer y han sido los únicos que no han rodado en las cuatro primeras horas de este jueves, con Isack Hadjar, encargado de esta jornada completa, teniendo que ver todo desde el hospitality... salvo el último minuto, cuando salió a pista para comprobar que todo estaba bien de cara a la tarde.

Te lo estamos contando AQUÍ:

La tabla de tiempos la lideró, con una vuelta en 1:34.273 a las dos horas y media de test, Charles Leclerc, que rodó con los blandos en su Ferrari para hacer el mejor tiempo hasta el momento. Los del Cavallino pueden celebrar aún más el número de vueltas acumuladas, 62, solo superados por Lando Norris, segundo en tiempo cinco décimas del Ferrari (pero él con neumáticos medios) y primero en vueltas, ya que aunque pasó largo rato en el box mientras su equipo McLaren trabajaba en su motor Mercedes, luego recuperó el tiempo para terminar con 64 giros.

Sin Red Bull y Mercedes, el Ferrari y McLaren rodaron en 1:34 y sacaron más de dos segundos al tercero, un Pierre Gasly que también durante muchos momentos fue quien más vueltas tenía, aunque finalmente le superaron (pasó aun así de las 60 vueltas). Luego, a tres y cinco décimas del Alpine estuvieron el Haas F1 de Oliver Bearman (4º), el Williams de Alex Albon (5º, con 62 vueltas) y el Audi de Nico Hulkenberg, todos en 1:37s bajos.

En tierra de nadie en cuanto a tiempo y a número de vueltas estuvo el Racing Bulls de Liam Lawson, que detuvo el crono en 1.38.017.

La tabla la cerraron los dos únicos pilotos de habla hispana que disputaron esta mañana (Carlos Sainz se sube al Williams por la tarde y Franco Colapinto al Alpine ya mañana): Sergio Pérez 8º con un 1:38.653, y Fernando Alonso 9º con un 1:38.960, a tres décimas del octavo y a casi cuatro segundos y medio del primero.

Por parte de Checo, el mexicano provocó la primera bandera roja del día, la única de la mañana, cuando se detuvo tras salir de boxes con el Cadillac, pero tras los trabajos en el box durante cerca de una hora y media, pudo volver a rodar, y acabó con 42 vueltas. Bien, a decir verdad, hubo otra bandera roja, a falta de menos de diez minutos, pero se trató únicamente de un simulacro, que primero tuvo Virtual Safety Car, luego banderas amarillas, luego Safety Car real y finalmente la roja.

Resultados y posiciones del test de F1 en Bahrein 2026 - Mañana del jueves, Día 2

Pos PILOTO EQUIPO tIEMPO dIFERENCIA vUELTAS
Monaco Leclerc Ferrari 1:34.273   62
United Kingdom Norris McLaren

1:34.784

+0.511

 64
France Gasly Alpine

1:36.723

+2.450

 61
United Kingdom Bearman Haas

1:37.025

+2.752

 55
Thailand Albon Williams

1:37.229

 +2.956 62
Germany Hulkenberg Audi 1:37.266 +2.993

47
New Zealand Lawson Racing Bulls 1:38.017 +3.744 50
Mexico Pérez Cadillac 1:38.653 +4.380

42
Spain Alonso Aston Martin 1:38.960 +4.687

55
10º Italy Antonelli Mercedes - -

3
11º France Hadjar Red Bull - -

1

Después de una pausa de una hora para descansar y cambiar de pilotos, seguirán en sus coches Fernando Alonso, Lando Norris, Isack Hadjar, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Charles Leclerc, mientras que veremos a Carlos Sainz en el Williams, a Arvid Lindblad en el Racing Bulls, a Gabriel Bortoleto en el Audi, a Valtteri Bottas en el Cadillac y a ver qué decide Mercedes sin haber podido apenas rodar Antonelli (el plan original era que el italiano hiciera la mañana y George Russell la tarde).

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Franco Colapinto, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Pierre Gasly, Alpine, Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Carlos Sainz, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Franco Colapinto, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oscar Piastri, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lewis Hamilton, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Oliver Bearman, equipo Haas F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

George Russell, Mercedes

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Pierre Gasly, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Charles Leclerc, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Charles Leclerc, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Alexander Albon, Williams

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Charles Leclerc, Ferrari

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Lando Norris, McLaren

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Pierre Gasly, Alpine

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Max Verstappen, Red Bull Racing

Los test de Bahrein 2026, en fotos

Fórmula 1
58

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior El extremo Aston Martin AMR26 "se abre" para refrigerar el motor Honda
Siguiente artículo Así os contamos el día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

OFICIAL: Alpine dejará el WEC tras la temporada 2026

WEC
WEC
OFICIAL: Alpine dejará el WEC tras la temporada 2026

Revelados los siguientes planes de Christian Costoya para 2026

Otros monoplazas
Otros monoplazas
Revelados los siguientes planes de Christian Costoya para 2026

Así es el casco de Fernando Alonso para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así es el casco de Fernando Alonso para la F1 2026
Más de
Fernando Alonso

Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Así os contamos el día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así os contamos el día 2 de los test de F1 2026 en Bahrein

Así fue el test de F1 en Bahrein para Alonso: fotos, tiempos, vueltas y más

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así fue el test de F1 en Bahrein para Alonso: fotos, tiempos, vueltas y más
Más de
McLaren

Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Fórmula 1
Fórmula 1
La razón por la que Norris ha pasado mucho más tiempo en el simulador este invierno

Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Estas son las primeras modificaciones de McLaren para el MCL40

Últimas noticias

Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Norris responde a Verstappen por sus quejas: "Puede retirarse si quiere"

Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Alonso, claro tras el test de Bahrein: "Aún nos queda mucho trabajo"

Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Así influyen la gestión eléctrica y la eficiencia en la velocidad punta de los F1 2026

Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen no quería ni ver el F1 de 2026 en el simulador: "No me ayuda a seguir"