Test de F1 en Bahrein: Leclerc delante, los favoritos KO y Alonso, más de 50 vueltas
Charles Leclerc lideró una mañana de test de F1 en Bahrein muy activa, donde Alonso dio 55 vueltas. Mercedes y Red Bull, en serios problemas.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
La segunda mañana de los test de F1 en Bahrein arrancó activa, como la primera, y solo dos coches tardaron más en salir. Uno fue el Aston Martin, que llegaba con dudas tras los problemas de motor que lastraron la jornada del miércoles. Sin embargo, antes de cumplirse los 30 minutos iniciales, Fernando Alonso salió a pista, y el asturiano pudo acumular más de 50 vueltas durante la mañana, con tiempos aún muy lentos comparados con sus rivales pero ya por debajo del 1:39.
Eso dejó a Alonso noveno de nueve pilotos que marcaron tiempo, pero ahora mismo el objetivo no es ir rápido, sino rodar, y el asturiano de hecho acumula ya el triple de vueltas que su compañero después de hacer el viernes de los test de Barcelona y esta mañana en Bahrein, para un total de 116 vueltas (61 en Montmeló, 55 aquí).
Peor le fue a otros dos equipos. Por un lado Mercedes, que acabó la mañana sin marcar tiempo, porque después de solo tres vueltas con Andrea Kimi Antonelli, sufrió un problema de motor que les dejó en boxes durante toda la mañana. Es el primer problema del equipo oficial desde que arrancó la F1 2026. Por otra parte, Red Bull admitió un fallo en la rutina del montaje del coche ayer y han sido los únicos que no han rodado en las cuatro primeras horas de este jueves, con Isack Hadjar, encargado de esta jornada completa, teniendo que ver todo desde el hospitality... salvo el último minuto, cuando salió a pista para comprobar que todo estaba bien de cara a la tarde.
La tabla de tiempos la lideró, con una vuelta en 1:34.273 a las dos horas y media de test, Charles Leclerc, que rodó con los blandos en su Ferrari para hacer el mejor tiempo hasta el momento. Los del Cavallino pueden celebrar aún más el número de vueltas acumuladas, 62, solo superados por Lando Norris, segundo en tiempo cinco décimas del Ferrari (pero él con neumáticos medios) y primero en vueltas, ya que aunque pasó largo rato en el box mientras su equipo McLaren trabajaba en su motor Mercedes, luego recuperó el tiempo para terminar con 64 giros.
Sin Red Bull y Mercedes, el Ferrari y McLaren rodaron en 1:34 y sacaron más de dos segundos al tercero, un Pierre Gasly que también durante muchos momentos fue quien más vueltas tenía, aunque finalmente le superaron (pasó aun así de las 60 vueltas). Luego, a tres y cinco décimas del Alpine estuvieron el Haas F1 de Oliver Bearman (4º), el Williams de Alex Albon (5º, con 62 vueltas) y el Audi de Nico Hulkenberg, todos en 1:37s bajos.
En tierra de nadie en cuanto a tiempo y a número de vueltas estuvo el Racing Bulls de Liam Lawson, que detuvo el crono en 1.38.017.
La tabla la cerraron los dos únicos pilotos de habla hispana que disputaron esta mañana (Carlos Sainz se sube al Williams por la tarde y Franco Colapinto al Alpine ya mañana): Sergio Pérez 8º con un 1:38.653, y Fernando Alonso 9º con un 1:38.960, a tres décimas del octavo y a casi cuatro segundos y medio del primero.
Por parte de Checo, el mexicano provocó la primera bandera roja del día, la única de la mañana, cuando se detuvo tras salir de boxes con el Cadillac, pero tras los trabajos en el box durante cerca de una hora y media, pudo volver a rodar, y acabó con 42 vueltas. Bien, a decir verdad, hubo otra bandera roja, a falta de menos de diez minutos, pero se trató únicamente de un simulacro, que primero tuvo Virtual Safety Car, luego banderas amarillas, luego Safety Car real y finalmente la roja.
Resultados y posiciones del test de F1 en Bahrein 2026 - Mañana del jueves, Día 2
|Pos
|PILOTO
|EQUIPO
|tIEMPO
|dIFERENCIA
|vUELTAS
|1º
|Leclerc
|Ferrari
|1:34.273
|62
|2º
|Norris
|McLaren
|
1:34.784
|
+0.511
|64
|3º
|Gasly
|Alpine
|
1:36.723
|
+2.450
|61
|4º
|Bearman
|Haas
|
1:37.025
|
+2.752
|55
|5º
|Albon
|Williams
|
1:37.229
|+2.956
|62
|6º
|Hulkenberg
|Audi
|1:37.266
|+2.993
|
47
|7º
|Lawson
|Racing Bulls
|1:38.017
|+3.744
|50
|8º
|Pérez
|Cadillac
|1:38.653
|+4.380
|
42
|9º
|Alonso
|Aston Martin
|1:38.960
|+4.687
|
55
|10º
|Antonelli
|Mercedes
|-
|-
|
3
|11º
|Hadjar
|Red Bull
|-
|-
|
1
Después de una pausa de una hora para descansar y cambiar de pilotos, seguirán en sus coches Fernando Alonso, Lando Norris, Isack Hadjar, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Charles Leclerc, mientras que veremos a Carlos Sainz en el Williams, a Arvid Lindblad en el Racing Bulls, a Gabriel Bortoleto en el Audi, a Valtteri Bottas en el Cadillac y a ver qué decide Mercedes sin haber podido apenas rodar Antonelli (el plan original era que el italiano hiciera la mañana y George Russell la tarde).
