Crónica de test
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Test de Bahrein F1: Verstappen encabeza la primera mañana; cautela en Aston, actividad en Williams

Verstappen fue el más rápido de la primera mañana de test de F1 2026 en Bahrein delante del McLaren y el Mercedes. Cautela en Aston Martin, confianza en Williams y dudas en Alpine.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acoge esta semana su primera tanda de pruebas, desde este miércoles hasta el viernes, y ya ha transcurrido la primera mitad de esta primera jornada. Con buen tiempo y sol, equipos y pilotos han aprovechado para seguir afinando sus nuevos monoplazas y corregir lo que habían comprado que estaba mal tras el estreno en Barcelona.

La sesión empezó de manera muy activa, y Red Bull y Max Verstappen fueron protagonistas desde el inicio, siendo los primeros en salir a pista nada más encenderse el semáforo verde en el pitlane, marcando el primer tiempo por vuelta y luego, justo antes de cumplirse la segunda hora, marcar un 1:35.433 con neumáticos blandos que le colaba al frente, posición que no volvió a abandonar. Por comparar, la pole de 2025 fue un 1:29.841.

Ese registro mejoraba el de Oscar Piastri, que más tarde bajó a 1:35.602 con su McLaren para ser los únicos pilotos por debajo del 1:36. El australiano había sido uno de los últimos en marcar tiempo, sin hacerlo en los primeros 60 minutos, pero terminó con más de 50 vueltas.

Te lo estamos contando AQUÍ, únete a nosotros:

Alpine y Franco Colapinto fueron protagonistas cuando, tras ser los últimos en salir (habían pasado ya 40 minutos cuando por fin dejaron el box), provocaron la primera bandera roja de la semana, la única de esta mañana, cuando el coche se quedó detenido en la entrada de la horquilla de la curva 8 después de la primera hora y media de sesión. El argentino luego pasó un largo rato en el box, y aunque pudo volver a pista, pronto volvió al garaje, y cerró estas primeras horas como el menos activo, con 28 vueltas en total, y el último tiempo, un 1:40.330. 

Solo superó al Alpine el Aston Martin en manos de Lance Stroll. El canadiense, que hará toda la jornada de hoy miércoles y la del viernes (para compensar que en Barcelona únicamente rodó 5 vueltas), no tardó mucho en salir, pero sí en marcar tiempo, algo que no hizo hasta su vuelta número 13, cerca de cumplirse la primera hora y media. Aún haciendo muchas comprobaciones tras los problemas descubiertos en Montmeló, se fue alternando con otros pilotos en las últimas posiciones y terminó 10º, penúltimo, con una marca de 1:39.883 similar al tiempo del Cadillac de Valtteri Bottas (8º), pero a más de un segundo del siguiente más rápido y a casi cuatro segundos y medio del más veloz. De hecho, el Aston Martin fue el segundo equipo con menos vueltas, 33 (sí, je...).

Por arriba, George Russell se quedaba a medio segundo de Verstappen con el Mercedes, tercero con un 1:36.108, que dejaba una evidente separación en la tabla de tiempos, aunque en la última hora Lewis Hamilton se aupó al cuarto lugar con un 1:36.443 para colocarse entre los Red Bull-McLaren-Mercedes y el resto. El inglés se marcó un trompo leve en la curva 1. Quinto estaba el Haas de Esteban Ocon, que ya rodó en 1:37, como el Racing Bulls de Arvid Lindblad, aunque con ocho décimas entre ellos.

George Russell, Mercedes

53

Más cerca de esa marca que del 1:38.871 de Gabriel Bortoleto con el Audi (8º) estuvo el 1:38.221 de Carlos Sainz con el Williams (7º), aunque la principal noticia positiva para el español y su equipo son las más de 75 vueltas que pudieron dar (77, más que ningún otro), después de haberse perdido la primera semana de pruebas en Barcelona al no llegar a tiempo con el coche.

En ese sentido, Racing Bulls también superó las 70 vueltas con un Lindblad (75, exactamente) que hará toda la jornada de hoy miércoles, mientras que Verstappen, que también hará el día completo, fue el tercero con más actividad, para un total de 65 vueltas.

Resultados y posiciones del test de F1 en Bahrein 2026 - Mañana del día 1

Pos PILOTO EQUIPO tIEMPO dIFERENCIA vUELTAS
Netherlands Verstappen Red Bull 1:35.433   65
Australia Piastri McLaren

1:35.602

+0.169

 54
United Kingdom Russell Mercedes

1:36.108

+0.675

 56
United Kingdom Hamilton Ferrari

1:36.433

+1.000

 52
France Ocon Haas

1:37.169

 +1.736 64
United Kingdom Lindblad Racing Bulls 1:37.945 +2.512

75
Spain Sainz Williams 1:38.221 +2.788

77
Brazil Bortoleto Audi 1:38.871 +3.438

49
Finland Bottas Cadillac 1:39.150 +3.717

49
10º Canada Stroll Aston Martin 1:39.883 +4.450

33
11º Argentina Colapinto Alpine 1:40.330 +4.897

26

Tras una pausa para el almuerzo a las 14:00h locales (12:00h de España), el test se reanudará a las 15:00h de allí, 13:00h de España, con la sesión de tarde. Seguirán Stroll con el Aston, Lindblad con el Racing Bulls, Ocon con el Haas y Verstappen con el Red Bull, mientras que el resto de equipos cambiará de pilotos, por lo que veremos sobre el asfalto a Lando Norris con el McLaren, Charles Leclerc con el Ferrari, Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes, Alex Albon con el Williams, Sergio Pérez con el Cadillac y Nico Hulkenberg con el Audi.

Habrá que esperar al jueves para ver a Fernando Alonso, Isack Hadjar, Oliver Bearman y Liam Lawson.

 

