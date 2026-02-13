Test F1 Bahrein: Mercedes aprieta, Ferrari deja una duda final y Aston no mejora
La primera semana de test de la F1 2026 en Bahrein termina con Mercedes al frente y Ferrari por detrás. Aston Martin no mejora y acumula problemas.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Se notaba que este viernes era el último día de test de la Fórmula 1 en Bahrein hasta la próxima semana, ya que los equipos intentaron dar el máximo número de vueltas, a excepción de un Aston Martin AMR26 que volvió a sufrir una avería que afectó a su tiempo en pista. Por otro lado, Mercedes, Ferrari (aunque con una duda final tras una bandera roja), McLaren y también Red Bull tienen varios motivos para regresar a la fábrica con una mayor sonrisa en la cara.
Después de que por la mañana George Russell liderase con un 1:33.918 tras 78 vueltas, por la tarde su compañero Andrea Kimi Antonelli subió todavía más el listón con un 1:33.669, aunque el piloto italiano completó menos kilómetros (49 giros), algo lógico si se tiene en cuenta que el británico llegó a realizar una simulación de carrera en las primeras horas de la jornada, lo cual habla muy bien de Mercedes.
Otro equipo que puede sonreír es Ferrari, que en estos tres días ha acumulado una gran cantidad de rodaje, acompañado también por buenos tiempos. Lewis Hamilton, quien estuvo al volante del SF-26 este viernes acabó tercer con un 1:34.209, pero más impresionantes fueron sus 138 vueltas, aunque en los últimos minutos de la tarde dejaron una duda en el aire tras ver al británico detenerse sobre el asfalto y provocar la bandera roja.
En McLaren también apostaron por no dividir la jornada y Oscar Piastri hizo 155 giros en total, el que más, para acabar con un 1:35.549 en cuarta posición, también con muy buenas sensaciones para el MCL40.
Red Bull no apretó en este último día de test hasta la semana que viene, pero pese a ello Max Verstappen acabó quinto con un 1:35.341 e Isack Hadjar sexto con un 1:35.610. Entre ambos, alcanzaron los 114 giros con un RB22 que parece ser competitivo, por no hablar de un motor Red Bull-Ford que ha sorprendido para bien tanto interna como externamente.
Para Aston Martin, la jornada volvió a dejar más dudas que certezas, un problema con el ERS arrebató casi dos horas de rodaje a un Lance Stroll que terminó el día en una lejana 16ª posición (de 17 coches) después de 69 vueltas. En cuanto al mejor tiempo del canadiense, su 1:38.165 le dejó a 4.496s de la referencia marcada por Antonelli.
Haas y Alpine despiden la semana con un mejor sabor de boca. Esteban Ocon y Oliver Bearman dieron un total de 137 vueltas con un mejor crono de 1:35.753 para el francés (séptimo), mientras que Franco Colapinto con el Alpine A526 acabó octavo con un 1:35.806 y 142 giros, aunque ya con la sesión acabada protagonizó un trompo antes de practicar una salida y tuvo que detener su monoplaza en una de las escapatorias.
Audi y su nuevo motor tuvieron un viernes "más positivo", con 110 vueltas entre sus dos pilotos y un mejor tiempo de 1:36.291 en manos de Nico Hulkenberg. Muy parejo a la marca de los cuatro aros estuvo el equipo Williams, con Carlos Sainz completando 68 giros por la mañana y Alex Albon otros 72 para terminar la tarde con un 1:36.793 como mejor registro del equipo de Grove.
Racing Bulls también rodó mucho con Liam Lawson al volante (120 vueltas), pero no pudieron pasar del 12º puesto con un 1:36.808. Mientras tanto, en Cadillac parece que siguen los problemas, ya que un día más protagonizaron una bandera roja por un fallo de refrigeración, pero con las 37 vueltas de Valtteri Bottas y las 62 de Sergio Pérez, se llevan un buen kilometraje en este último día de test esta semana, aunque mirando a la tabla de tiempos todavía deben mejorar, ya que fueron 14º y 17º, con el finés marcando un 1:38.772 y el mexicano un 1:36.400.
Resultados del viernes en el Test de la F1 2026 en Bahrein
|Pos
|PILOTo
|Equipo
|vueltas
|tiempo
|dif
|1º
|Antonelli
|Mercedes
|56
|1:33.669
|2º
|Russell
|Mercedes
|78
|1:33.918
|+0.249
|3º
|Hamilton
|Ferrari
|148
|1:34.209
|+0.540
|4º
|Piastri
|McLaren
|164
|1:34.549
|+0.880
|5º
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1:35.341
|+1.672
|6º
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1:35.610
|+1.941
|7º
|Ocon
|Haas
|68
|1:35.753
|+2.084
|8º
|Colapinto
|Alpine
|146
|1:35.806
|+2.137
|9º
|Bearman
|Haas
|70
|1:35.972
|+2.303
|10º
|Hulkenberg
|Audi
|56
|1:36.271
|
+2.622
|11º
|Albon
|Williams
|76
|1:36.793
|+3.124
|12º
|Lawson
|Racing Bulls
|126
|1:36.808
|+3.139
|13º
|Sainz
|Williams
|68
|1:37.186
|+3.517
|14º
|Pérez
|Cadillac
|65
|1:37.400
|+5.582
|15º
|Bortoleto
|Audi
|60
|1:37.536
|+3.867
|16º
|Stroll
|Aston Martin
|74
|1:38.165
|+4.496
|17º
|Bottas
|Cadillac
|37
|1:38.772
|+5.103
