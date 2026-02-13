Ir al contenido principal

Crónica de test
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Test F1 Bahrein: Russell asusta en la última mañana; Aston sigue igual

George Russell lideró tiempos y vueltas con el Mercedes en la última mañana de test de F1 2026 en Bahrein de esta semana. Cadillac volvió a fallar y Aston Martin, lento pero fiable.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
Liam Lawson, Toros de Carreras

Liam Lawson, Toros de Carreras
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren
Flavio Briatore, Alpine

Flavio Briatore, Alpine
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Oliver Bearman, equipo Haas F1
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams
Jonathan Wheatley, equipo Audi F1

Jonathan Wheatley, equipo Audi F1
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren
Liam Lawson, Toros de Carreras

Liam Lawson, Toros de Carreras
53

La tercera y última mañana de estos primeros test de F1 en Bahrein fue muy activa, especialmente para los pilotos que ya se despiden hasta la semana próxima porque dejarán los coches a sus compañeros por la tarde. Uno de ellos es George Russell, que se marcha con el mejor tiempo de estas pruebas, un 1:33.918, que eclipsa absolutamente el 1:34.273 con el que Charles Leclerc lideró el jueves.

Y más aún, el Mercedes de Russell fue casi el que más vueltas completó, un total de 78, que sirven para equilibrar las solo tres que dio en la mañana de ayer, cuando presentó sus primeros problemas de fiabilidad y lo sufrió un Andrea Kimi Antonelli que hará la tarde. También fue más rápido que la marca de Leclerc de ayer Lewis Hamilton, que disputa la jornada completa y detuvo el crono en 1:34.209 con 69 vueltas vueltas.

El Ferrari, que sigue mostrando signos positivos, fue el único en rodar en 1:34, porque Max Verstappen, después de su enorme rajada sobre estos coches la tarde anterior, hizo un 1:35.341 que desde luego no parece muy real. También él superó los 60 giros (61).

Quien también había cuestionado mucho concretamente el coche de su equipo Aston Martin fue Lance Stroll, que rodará todo el viernes y por la mañana ha mantenido las dudas, con el penúltimo tiempo (1:38.423, a justo los cuatro segundos y medio que calculaba ayer) y siendo el segundo con menos vueltas, aunque dio 54, más que en los dos días anteriores en los que participó, el jueves de Barcelona y el miércoles de Bahrein, ambos con problemas.

Stroll solo estuvo delante en tiempos y vueltas que Valtteri Bottas, cuyo Cadillac, como el día anterior, provocó (en la primera hora) la única bandera roja de la mañana, lo que le dejó durante mucho rato (casi dos horas) en el garaje. Cerró su participación con un 1:38.772 y 37 vueltas, antes de dejar el coche en manos de Sergio Pérez para la tarde.

Más arriba, cuarto, acabó el Haas F1 de Oliver Bearman, que rodó en 1:35.972, a seis décimas del Red Bull, para despedir con además casi 70 vueltaws (69) sus test, antes de que Esteban Ocon complete unas pruebas que parecen dejar a la escudería americana como referencia de la zona media de la parrilla.

Aunque por supuesto, los tiempos no son tan importantes, y de hecho quinto, a un segundo de Red Bull y a más de dos del Ferrari, estuvo Oscar Piastri con el McLaren con el que disputa todo este día. Los Papaya, también con ciertos problemas de fiabilidad el día anterior, se centraron más en acumular kilómetros, con 72 vueltas por la mañana.

Detrás estuvieron los dos pilotos de habla hispana, con Franco Colapinto sexto rodando en un 1:36.874 y con 64 vueltas y Carlos Sainz séptimo con un 1:37.186 y 68 giros. Tras ellos y delante de los mencionados Aston y Cadillac estuvo octavo Liam Lawson, que in extremis se convirtió con el Racing Bulls en el piloto con más vueltas, 83, cinco más que el Mercedes. Menos, de hecho solo 60 (el tercero con el número más bajo) hizo Gabriel Bortoleto, que logró el noveno mejor tiempo y que dejó una anécdota cuando el Live Timing le mostraba con neumáticos intermedios. Nuestros compañeros en la pista nos avisaron de que los había montado solo para una práctica de pitstop de sus mecánicos en el pitlane.

Resultados de la mañana del viernes en el Test de F1 de Bahrein 2026

Pos PILOTo Equipo vueltas tiempo dif
United Kingdom Russell Mercedes 78 1:33.918  
United Kingdom Hamilton Ferrari 69 1:34.209 +0.291
Netherlands Verstappen Red Bull 61 1:35.341 +1.423
United Kingdom Bearman Haas 70 1:35.972 +2.054
Australia Piastri McLaren 73 1:36.390 +2.472
Argentina Colapinto Alpine 64 1:36.874 +2.956
Spain Sainz Williams 68 1:37.186 +3.268
New Zealand Lawson Racing Bulls 84 1:37.238 +3.320
Brazil Bortoleto Audi 60 1:37.536 +3.618
10º Canada Stroll Aston Martin 54 1:38.423 +4.505
11º Finland Bottas Cadillac 37 1:38.772 +4.854

Tras una pausa de una hora, la sesión continúa por la tarde, desde las 13:00h de España y 15:00h locales, con Sergio Pérez con el Cadillac, Nico Hulkenberg con el Audi, Alex Albon con el Williams, Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes, Esteban Ocon con el Haas, Isack Hadjar con el Red Bull y seguirán Colapinto con el Alpine, Lance Stroll con el Aston Martin, Lewis Hamilton con el Ferrari, Oscar Piastri con el McLaren y Liam Lawson con el Racing Bulls.

Síguelo AQUÍ:

