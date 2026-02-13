Test F1 Bahrein: Russell asusta en la última mañana; Aston sigue igual

La tercera y última mañana de estos primeros test de F1 en Bahrein fue muy activa, especialmente para los pilotos que ya se despiden hasta la semana próxima porque dejarán los coches a sus compañeros por la tarde. Uno de ellos es George Russell, que se marcha con el mejor tiempo de estas pruebas, un 1:33.918, que eclipsa absolutamente el 1:34.273 con el que Charles Leclerc lideró el jueves.

Y más aún, el Mercedes de Russell fue casi el que más vueltas completó, un total de 78, que sirven para equilibrar las solo tres que dio en la mañana de ayer, cuando presentó sus primeros problemas de fiabilidad y lo sufrió un Andrea Kimi Antonelli que hará la tarde. También fue más rápido que la marca de Leclerc de ayer Lewis Hamilton, que disputa la jornada completa y detuvo el crono en 1:34.209 con 69 vueltas vueltas.

El Ferrari, que sigue mostrando signos positivos, fue el único en rodar en 1:34, porque Max Verstappen, después de su enorme rajada sobre estos coches la tarde anterior, hizo un 1:35.341 que desde luego no parece muy real. También él superó los 60 giros (61).

Quien también había cuestionado mucho concretamente el coche de su equipo Aston Martin fue Lance Stroll, que rodará todo el viernes y por la mañana ha mantenido las dudas, con el penúltimo tiempo (1:38.423, a justo los cuatro segundos y medio que calculaba ayer) y siendo el segundo con menos vueltas, aunque dio 54, más que en los dos días anteriores en los que participó, el jueves de Barcelona y el miércoles de Bahrein, ambos con problemas.

Stroll solo estuvo delante en tiempos y vueltas que Valtteri Bottas, cuyo Cadillac, como el día anterior, provocó (en la primera hora) la única bandera roja de la mañana, lo que le dejó durante mucho rato (casi dos horas) en el garaje. Cerró su participación con un 1:38.772 y 37 vueltas, antes de dejar el coche en manos de Sergio Pérez para la tarde.

Más arriba, cuarto, acabó el Haas F1 de Oliver Bearman, que rodó en 1:35.972, a seis décimas del Red Bull, para despedir con además casi 70 vueltaws (69) sus test, antes de que Esteban Ocon complete unas pruebas que parecen dejar a la escudería americana como referencia de la zona media de la parrilla.

Aunque por supuesto, los tiempos no son tan importantes, y de hecho quinto, a un segundo de Red Bull y a más de dos del Ferrari, estuvo Oscar Piastri con el McLaren con el que disputa todo este día. Los Papaya, también con ciertos problemas de fiabilidad el día anterior, se centraron más en acumular kilómetros, con 72 vueltas por la mañana.

Detrás estuvieron los dos pilotos de habla hispana, con Franco Colapinto sexto rodando en un 1:36.874 y con 64 vueltas y Carlos Sainz séptimo con un 1:37.186 y 68 giros. Tras ellos y delante de los mencionados Aston y Cadillac estuvo octavo Liam Lawson, que in extremis se convirtió con el Racing Bulls en el piloto con más vueltas, 83, cinco más que el Mercedes. Menos, de hecho solo 60 (el tercero con el número más bajo) hizo Gabriel Bortoleto, que logró el noveno mejor tiempo y que dejó una anécdota cuando el Live Timing le mostraba con neumáticos intermedios. Nuestros compañeros en la pista nos avisaron de que los había montado solo para una práctica de pitstop de sus mecánicos en el pitlane.

Resultados de la mañana del viernes en el Test de F1 de Bahrein 2026

Pos PILOTo Equipo vueltas tiempo dif 1º Russell Mercedes 78 1:33.918 2º Hamilton Ferrari 69 1:34.209 +0.291 3º Verstappen Red Bull 61 1:35.341 +1.423 4º Bearman Haas 70 1:35.972 +2.054 5º Piastri McLaren 73 1:36.390 +2.472 6º Colapinto Alpine 64 1:36.874 +2.956 7º Sainz Williams 68 1:37.186 +3.268 8º Lawson Racing Bulls 84 1:37.238 +3.320 9º Bortoleto Audi 60 1:37.536 +3.618 10º Stroll Aston Martin 54 1:38.423 +4.505 11º Bottas Cadillac 37 1:38.772 +4.854

Tras una pausa de una hora, la sesión continúa por la tarde, desde las 13:00h de España y 15:00h locales, con Sergio Pérez con el Cadillac, Nico Hulkenberg con el Audi, Alex Albon con el Williams, Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes, Esteban Ocon con el Haas, Isack Hadjar con el Red Bull y seguirán Colapinto con el Alpine, Lance Stroll con el Aston Martin, Lewis Hamilton con el Ferrari, Oscar Piastri con el McLaren y Liam Lawson con el Racing Bulls.