Stroll prefiere ser su propio "artista" sin copiar mucho a Alonso

Lance Stroll compartió garaje con un cuatro veces campeón del mundo como Sebastian Vettel en los últimos años y en ocasiones logró demostrar una velocidad similar o incluso algo superior a la del piloto alemán. Sin embargo, este año, con el asturiano en el garaje de al lado, parece que no puede encontrar la forma de acercarse a su rendimiento.

En la previa del Gran Premio de Canadá, el piloto local de Aston Martin fue preguntado justamente por esa diferencia respecto a su compañero y sobre si Fernando Alonso le estaba enseñando cosas importantes que le podrían hacer mejorar como piloto.

A lo que Stroll reconoció que sí que estaba aprendiendo cosas, pero que prefería centrarse en sí mismo para seguir su propio camino, en lugar de intentar copiar o aprender de otros pilotos, aunque sean tan talentosos y experimentados como lo es el asturiano.

"No, no creo. Con los compañeros de equipo, creo, no solo es aprender sobre la ética de trabajo y su enfoque al configurar el coche, estilos de conducción y esas cosas. Yo me concentro mucho en lo que estoy haciendo yo mismo, porque cada piloto conduce el coche de manera diferente".

"Definitivamente sí, aprendí de él, pero también estoy haciendo lo mío, porque sé cómo me gusta que sea un coche, lo que necesito para sacarle el máximo partido y también a mí mismo".

"Y creo que siempre es importante ser tu propio artista sin seguir mucho a alguien", explicó.

El canadiense aprovechó la ocasión para destacar uno de los aspectos que más le ha sorprendido del piloto español, que no es otro que la comunicación tan abierta que ambos tienen en todos y cada uno de los fines de semana de Fórmula 1, donde se ayudan como por ejemplo sucedió en Azerbaiyán cuando Alonso le recomendó a Stroll un cambio en el reparto de frenada.

"Como compañeros siempre estamos tratando darnos consejos durante la carrera, porque siempre hay pequeñas cosas que ayudan. Y creo que esa es una de nuestras fortalezas como compañeros, tenemos una buena relación y nos comunicamos bien sobre lo que funciona o no en el monoplaza, intentando ver cómo podemos mejorar el coche".

"Entonces, creo que en ese tipo de cosas es genial trabajar con Fernando y hemos trabajando muy bien en ese sentido durante toda la temporada", añadió.

En cuanto a la relación personal entre Stroll, Alonso y el resto del equipo, el hijo del dueño, Lawrence Stroll, admitió que todo estaba funcionando a la perfección dentro del equipo de las alas.

Sí, es una gran relación. Quiero decir, creo que hay un buen ánimo en el equipo en este momento. Es, ya sabes, muy experimentado, ganó campeonatos, creo que aporta mucho conocimiento, ha aportado mucho al equipo y realmente disfruto trabajando junto a él".

"Él está conduciendo a un nivel realmente alto y es impresionante verlo", concluyó el canadiense de Aston Martin.

