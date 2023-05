Vídeo: la radio de Alonso que ayudó a Stroll y sorprendió en Bakú

En la Fórmula 1, muchas veces el mayor rival de un piloto es el que se sienta a su lado, es decir, su compañero de equipo, ya que es el único contrincante con el que puedes compararte siempre en igualdad de condiciones, en todas y cada una de las carreras de la temporada, salvo contadas excepciones por alguna serie de daños o actualizaciones experimentales.

Sin embargo, trabajar codo a codo con tu compañero de equipo también puede ser clave para lograr mejores resultados tanto a nivel personal como a nivel de la escudería, que suele estar por bastante por encima de los intereses individuales de los pilotos.

Fernando Alonso, uno de los mejores pilotos de la historia de la máxima categoría sin ninguna duda, se ha ganado, con mayor o menos acierto, la fama de ser un compañero de equipo complicado de llevar, pero en el pasado GP de Azerbaiyán 2023 demostró realmente la clase de piloto que es con un mensaje de radio que ayudó a Lance Stroll y sorprendió a todo el mundo el el paddock.

Llegados a la vuelta 7 de la carrera, Alonso y Stroll rodaban muy pegados, sexto y séptimo, por detrás de Lewis Hamilton, que había abierto hueco respecto a los Aston Martin. Sin embargo, el ovetense parecía tenerlo todo bajo control en cuando al británico de Mercedes se refería.

En ese momento, el canadiense dijo por radio a su equipo que no atacaría al español: "¡No atacaré! Los dos estamos jugando al mismo juego". Un mensaje que el ingeniero de Alonso compartió rápidamente con él: "Lance no te atacará. No te atacará. Está haciendo lo mismo que tú".

El bicampeón del mundo sabía que ese mensaje de Stroll llevaba encubierto una petición para que aumentase el ritmo e intentar alcanzar a Hamilton, por lo que contestó lo siguiente con mucha seguridad: "Si quiere puedo intentarlo... Pero es solo cuestión de tiempo, lo adelantaremos".

Unos giros más tarde, antes de la veintena de vueltas en el circuito urbano de Bakú, Alonso cambió el reparto de frenado de su coche y pidió a su ingeniero que lo compartiese con Stroll, ya que esa solución era mucho mejor de lo que habían estado probando durante el fin de semana.

"Dile a Lance mi sugerencia para el reparto de frenos. El que llevo yo ahora creo que es una buena ayuda", dijo el asturiano, a lo que su ingeniero contestó "copy Fernando, copy. Todo entendido", antes de darle la información al piloto canadiense.

Finalmente, Alonso cruzó la bandera a cuadros del Gran Premio de Azerbaiyán 2023 en la cuarta posición y Stroll lo hizo en la séptima, aunque no pudo superar a un Hamilton que había sido su objetivo al inicio de la carrera. De esa forma, ambos sumaron una gran cantidad de puntos que permitió a Aston Martin seguir ocupando la segunda posición del mundial de constructores.

