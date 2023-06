Verstappen pone a Alonso como al único al que le gustaría ver ganar

El vigente campeón del mundo parece que tiene en su mano poder conquistar su tercera corona consecutiva debido a la gran brecha respecto a sus perseguidores. Sin embargo, Max Verstappen aseguró que será algo muy poco posible ganar todas las carreras de la temporada 2023 de Fórmula 1 a pesar del dominio de su monoplaza sobre el resto.

El neerlandés acudió al Gran Premio de Canadá con la idea de volver a subir a lo más alto e igualar la marca de victorias de Ayrton Senna en la máxima categoría del automovilismo, pero en el momento en el que se le preguntó sobre si otro que no fuera él tuviera que vencer en una cita, no dudó en dar un nombre en concreto.

"Fernando [Alonso]", respondió al instante. "Me gusta, es un piloto real, se lo merece, nunca se rinde, lo puedes ver. Ha pasado muchos años en los que tenía un coche con el que solo estaba en la zona media, pero es un animal, y si me preguntas por un piloto que quiera que gane una carrera este año, es Fernando".

Pese a que parece poco probable que el español salga victorioso del Circuit Gilles-Villeneuve, el de Red Bull no quiere pensar en conquistar en todas las pistas de 2023: "No creo que eso sea posible, si lo miras ahora, es realista por lo rápido que es el coche, pero creo que solo hubo un año en el que McLaren se quedó a una carrera, y antes había menos que ahora, sí que no lo veo posible. El año pasado fue una locura con quince victoria, pero lo importante era ganar el campeonato".

Si eso sucediera, sería un hecho histórico, aunque Max Verstappen tiene una mentalidad que se labró desde que entró en la Fórmula 1 y disfruta ganando de todas las formas posibles: "Ganes o pierdas, el enfoque es el mismo, debes trabajar duro y mirar atrás, porque si ves lo de Barcelona, si teníamos la mejor estrategia, no estoy seguro, así que siempre hay cosas que aprender".

"Siempre es bueno tener un poco de competencia, lo disfruto, como en 2021, pero también lo hago como en 2022, cuando tuvimos algunos problemas al inicio con la fiabilidad del coche y su peso, pero acabamos dominando", explicó el neerlandés. "Creo que para el deporte, en general, y entiendo que a la gente le aburra cuando alguien domina, pero también lo hemos visto en el pasado con Mercedes o Ferrari, incluso con Red Bull".

"Sin embargo, por cualquier pequeño contratiempo que tengas y que no te permita dar el 100%, seguro que hay otro equipo para ganar", continuó antes de advertir que los récords como el que puede igualar al ser el quinto piloto más laureado de la historia no es algo que le importe demasiado. "La gente dice que son otras carreras, ahora tenemos muchas más que antes, así que no miro nunca los números, pero cuando era un niño veía esa lista y nunca pensé que iba a estar ahí con esos logros tan increíbles. Necesitas estar en el coche adecuado en el momento correcto, solo fluyo con el tiempo sin mirar eso y disfruto del momento".

