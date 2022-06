Steiner quiere que Mick Schumacher encuentre un equilibrio en F1

Cargar el reproductor de audio

El piloto alemán estuvo en el centro de atención durante el fin de semana de Bakú después de su gran accidente en Mónaco, que se produjo tras otros incidentes anteriores en Jeddah y Miami.

Su Gran Premio de Azerbaiyán 2022 se vio comprometido por un problema técnico que le privó de participar en la FP1 y, a partir de entonces, tuvo que trabajar para ponerse al día. En clasificación terminó último, a unos 1,1 segundos de su compañero de equipo Kevin Magnussen.

En carrera, terminó 14º, solo por delante de Nicholas Latifi, que fue sancionado con un stop-and-go nada más comenzar la carrera. También acabó a 38 segundos de Yuki Tsunoda, quien tuvo una parada en boxes muy lenta debido a un problema en el alerón trasero.

Si bien en Haas se sintieron felices de ver que Mick Schumacher tuvo un fin de semana sin graves incidentes, Steiner reconoció que también tiene que encontrar algo más de rendimiento.

"Seguro que es una situación complicada en este momento para él, y también lo es para el equipo", dijo Steiner a Motorsport.com.

"Este es un deporte de rendimiento, ¿y qué necesitas en un deporte de rendimiento? Tenerlo".

"Pero creo que esta vez hizo lo correcto, porque si hubiera sufrido un accidente de nuevo aquí, quiero decir, eso no sería nada bueno, ¿sabes?".

"Prefiero que sea así a que destroce el coche de nuevo, tratando de hacer algo que tal vez no se puede".

Mick Schumacher, Haas F1 Team, en la parrilla de salida

Mick Schumacher fue el primero en admitir que no había hecho una carrera perfecta, pero se defendió diciendo que su tiempo reducido de entrenamientos comprometió su preparación.

"No muy bien, me duele un poco la espalda", dijo después de la bandera. "No ha sido el fin de semana que esperábamos".

"Creo que desde el sábado en adelante todo fue bien, así que eso es bueno. Pero de todos modos, una vez que llegas al sábado a ciegas, es un poco difícil juzgar si la puesta a punto es correcta".

"Solo tuvimos una sesión de entrenamientos libres para trabajar en ello y, desafortunadamente, la configuración del coche no fue la mejor. Así que sí, nos quedamos atrapados hasta la carrera".

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara sus problemas, dijo: "Sentí bastante subviraje a mitad de curva y sobreviraje en la salida, por lo que no era lo ideal. Así que estábamos desgastando mucho los neumáticos. Y creo que hasta el último período no fue como queríamos, ese final de carrera se sintió bastante bien".

Después de una racha de tres carreras sin sumar puntos, Steiner se sintió aún más frustrado cuando Magnussen se vio obligado a abandonar a causa de una avería en su motor Ferrari mientras estaba luchando por cruzar la línea de meta entre los 10 primeros puestos.

"Pasó algo en la unidad de potencia, el V6 o el turbo", dijo el director de Haas. "Nunca es positivo tener problemas, podría haber sido octavo o noveno. El noveno estaba bastante asegurado".

"Nuestro mayor problema fue que no pudimos pasar a Esteban Ocon en la recta principal, de lo contrario, el octavo también estaba bastante asegurado", concluyó.