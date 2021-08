Sainz valora su primera mitad de año en Ferrari y su mejor carrera

La Fórmula 1 llegó a su ecuador (a la espera de saber si serán 22 o 23 carreras las que finalmente formen el calendario) y es momento de analizar cómo ha ido hasta ahora el mundial.

En este 2021 Carlos Sainz se estrenaba como piloto de Ferrari, y lo cierto es que el madrileño encajó desde el primer momento en la Scuderia, siendo probablemente el que menos sufrió el mal del cambio de equipo que sí acusaron otros pilotos al empezar con nueva escudería o debutar en la F1.

En el fin de semana del GP de Hungría, al #55 se le pidió valorar la primera mitad de año, y aseguró estar contento con haber tenido ritmo desde el primer día.

"Estoy bastante contento, bastante positivo sobre esta primera mitad", comenzó. "Obviamente, fue un gran reto cuando empecé a estar en un equipo nuevo y en una escudería como Ferrari. Iba con confianza, pero no sabes realmente cómo va a resultar. Y debo decir que estoy muy orgulloso, muy contento".

"La velocidad ha estado ahí desde la primera carrera, he sido capaz de llevarlo al límite y estar en el ritmo enseguida en casi todos los circuitos en los que he estado, lo que me ha hecho estar mucho más relajado; sabía que era muy rápido desde el principio con este coche y que sólo podía mejorar en las demás cosas".

Sobre eso que se puede mejorar, Sainz tiene claro que completar un gran premio con el mejor rendimiento sesión a sesión es algo que aún le falta, pero no se muestra preocupado por ello.

"Creo que en las primeras carreras era muy difícil organizar el fin de semana. Había mucha velocidad, pero muy pocas veces podía organizar la clasificación, la estrategia de carrera, la gestión de los neumáticos, las salidas y conseguir un buen resultado. Pero creo que últimamente eso ha mejorado mucho. Y en cuanto empiece a juntar los fines de semana, creo que voy a empezar a ser mucho más consistente y no sólo rápido".

Tras 11 carreras, Carlos Sainz es el 'primero del resto' en el campeonato de pilotos 2021, quinto con 83 puntos, tres por delante de su compañero Charles Leclerc. Pese a los datos, el español asegura que no es su mejor primera mitad de año, y lo explica así: "No me parece mi temporada más fuerte en la F1, hay muchos puntos, muchas oportunidades perdidas aquí y allá, no he sacado el máximo de un fin de semana, como piloto de Ferrari aún no he tenido un fin de semana completo".

"Y eso es algo que solía hacer muy bien. Por alguna razón, tal vez es sólo ser parte de un equipo, sólo se necesita tiempo, ya sabes, para maximizar los fines de semana".

Para defender esa teoría Sainz recurrió a la última carrera, la del Hungaroring, donde se vio obligado a un cambio de motor en la noche del viernes y luego sufrió un accidente en la Q2. Ahí comenzó a perder opciones de un gran resultado, pero tras el caos de la carrera volvió a tener una oportunidad, arruinada por un lento pitstop.

"Ese fin de semana creo que es el mejor ejemplo. Cometí un error en la clasificación, y pagué el precio en la carrera. Y hubo una cosa extraña en el pitstop en la que perdimos una oportunidad de podio, y de repente todo el fin de semana no sabe tan bien, ya sabes, porque siento que podríamos haber sumado aún más puntos".

"Así que ese fin de semana es un muy buen ejemplo de cómo las primeras 10 u 11 carreras han tenido muy buena velocidad pero por alguna razón algo no salió el plan y terminamos donde terminamos".

¿Cuál considera Carlos Sainz que ha sido su mejor carrera en la F1 2021?

Precisamente esa pregunta le hicieron en la rueda de prensa del jueves del GP de Hungría, y señaló la primera de las dos citas en el Red Bull Ring, Austria.

En la clasificación de aquel GP de Estiria un mal tercer sector le dejó fuera en la Q2, pero aun así alargó su primer stint en carrera y brilló para ser sexto, como piloto que más posiciones ganó.

"Creo que el GP de Estiria fue el mejor fin de semana, aunque no pasé ni a la Q3", dijo el de Ferrari. "El domingo hice una buena carrera saliendo, la estrategia salió bien y acabamos sextos después de ir 14º en las primeras vueltas. Puse todo en su sitio".

"En Paul Ricard hice buena clasificación pero en carrera no había ritmo. Aparte de eso, no ha habido ninguno particularmente bueno y todavía hay mucho margen de poner todo en su sitio, a pesar de que la velocidad está ahí".

Que llegue ya la segunda mitad.